Megsemmisítő erejű információ látott napvilágot, Magyar Péternek befellegzett

A kormányközelinek mondott kutatók ezzel szemben magabiztos Fidesz-előnyt prognosztizálnak. Sajnos mivel ilyen széttartó eredmények jönnek ki sorra, az emberek bizodalma megrendült ezekben a mérésekben.

Ilyenkor érdemes egy nemzetközi cég méréseit is megvizsgálni.

A McLaughlin & Associates újabb közvélemény-kutatást készített február 25. és március 2. között, mely szerint Magyar Péter egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta. John McLaughlin, a felmérés vezetője szerint Zelenszkij intézkedése visszafelé sült el Magyar Péternek, a Fidesz pedig megtartotta hat százalékpontos előnyét – tette közzé az Index.