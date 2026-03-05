idezojelek
Poszt-trauma

Megsemmisítő erejű információ látott napvilágot, Magyar Péternek befellegzett

Trump embere mattolta a Tisza Pártot.

2026. 03. 05.
A választások közeledtével sorra érkeznek a közvélemény-kutatási adatok. Magyar Péter házi kutatói, a Mediánnal az élen sorra hozzák ki az irracionálisabbnál irracionálisabb Tisza vezetéseket. Ezeken az adatokon már tényleg a balosok is csak nevetnek. 

Magyar Péter, adatsor
Hann Endre (Fotó: MTI/Beliczay László)

A kormányközelinek mondott kutatók ezzel szemben magabiztos Fidesz-előnyt prognosztizálnak. Sajnos mivel ilyen széttartó eredmények jönnek ki sorra, az emberek bizodalma megrendült ezekben a mérésekben.

Ilyenkor érdemes egy nemzetközi cég méréseit is megvizsgálni.

A McLaughlin & Associates újabb közvélemény-kutatást készített február 25. és március 2. között, mely szerint Magyar Péter egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta. John McLaughlin, a felmérés vezetője szerint Zelenszkij intézkedése visszafelé sült el Magyar Péternek, a Fidesz pedig megtartotta hat százalékpontos előnyét – tette közzé az Index.

John McLaughlin 2011 óta tanácsadóként és közvélemény-kutatóként dolgozik Donald Trump elnök mellett, és részt vett mind a három elnökválasztási kampányában. Tehát nem akárki a szakmában, komoly tekintélye van.

Ez az adat állhat a legközelebb a valóságos preferenciához, ami tulajdonképpen megegyezik a Nézőpont és Századvég eredményeivel.

Magyar Péternek befellegzett, hiszen a Fidesz elemében van, nagyon hatékony kampányt folytat, ott van minden egyéni körzetben, kampányol és sorra hívja fel az emberek figyelmét arra, hogy ez a választás sorsdöntő: háború vagy a béke, ez a tét!

Ezek a számok megsemmisítő erejűek. Trump embere mattolta a Tisza Pártot.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: KISBENEDEK ATTILA/ AFP)

