Megsemmisítő erejű információ látott napvilágot, Magyar Péternek befellegzett

A választások közeledtével sorra érkeznek a közvélemény-kutatási adatok. Magyar Péter házi kutatói, a Mediánnal az élen sorra hozzák ki az irracionálisabbnál irracionálisabb Tisza vezetéseket. Ezeken az adatokon már tényleg a balosok is csak nevetnek.
További Poszt-trauma híreink
A kormányközelinek mondott kutatók ezzel szemben magabiztos Fidesz-előnyt prognosztizálnak. Sajnos mivel ilyen széttartó eredmények jönnek ki sorra, az emberek bizodalma megrendült ezekben a mérésekben.
Ilyenkor érdemes egy nemzetközi cég méréseit is megvizsgálni.
A McLaughlin & Associates újabb közvélemény-kutatást készített február 25. és március 2. között, mely szerint Magyar Péter egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta. John McLaughlin, a felmérés vezetője szerint Zelenszkij intézkedése visszafelé sült el Magyar Péternek, a Fidesz pedig megtartotta hat százalékpontos előnyét – tette közzé az Index.
További Poszt-trauma híreink
John McLaughlin 2011 óta tanácsadóként és közvélemény-kutatóként dolgozik Donald Trump elnök mellett, és részt vett mind a három elnökválasztási kampányában. Tehát nem akárki a szakmában, komoly tekintélye van.
Ez az adat állhat a legközelebb a valóságos preferenciához, ami tulajdonképpen megegyezik a Nézőpont és Századvég eredményeivel.
Magyar Péternek befellegzett, hiszen a Fidesz elemében van, nagyon hatékony kampányt folytat, ott van minden egyéni körzetben, kampányol és sorra hívja fel az emberek figyelmét arra, hogy ez a választás sorsdöntő: háború vagy a béke, ez a tét!
További Poszt-trauma híreink
Ezek a számok megsemmisítő erejűek. Trump embere mattolta a Tisza Pártot.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: KISBENEDEK ATTILA/ AFP)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki
Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Egy következmények nélküli szekta
A Tisza-agymosás módszertana
Epstein és a rothadó világelit
Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Jakab Péter veszélyes játékot űz, nagyon durván nekiment Magyar Péternek
Megy az iszapbirkózás a baloldalon.
Magyar Péter tyúkszemére léptek, ez bizony nagyon fog fájni!
„Ne add, Peti, a naivat! Nem nyúltál hozzá, csak felszívtad”
Izzott a levegő a stúdióban, Csintalan Sándor hatalmas titkot árult el
Nem várt beismerés.
Magyar Péter bizalmi embere ütötte be az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába
Ez már a végjáték.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki
Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!