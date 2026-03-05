A magyar válogatottnál nincs olyan meccs, ami nem tétmeccs

Ahogy a decemberi világbajnoki felkészülésen és a világbajnokságon, úgy a sajtónyilvános edzésen sem lehetett panasz a hangulatra. A magyar válogatott játékosai szemmel láthatóan élvezik a közös munkát, sőt többen is azt mondták: nagyon várták ezt az összetartást. A lányok Felcsúton készülnek a dánok elleni két összecsapásra, de ez az egy hét lehetőséget adott arra is, hogy közösen értékeljék a decemberi világbajnokságot.

A decemberi női kézilabda világbajnokság után először találkozott a magyar válogatott Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

A magyar válogatott ötven napot készülhet az Európa-bajnokságra

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány összehasonlította a bronzéremmel zárult 2024-es Európa-bajnokságot és a hetedik helyen befejezett tavalyi világbajnokságot. A kapitány egy összeállítást készített, amelyet közösen megnéztek a csapattal, majd elemezték, miben kell javulniuk a jövőben.

— Mindig elemzünk, most is ezt tettük. A két legutóbbi világverseny felkészülését és a mérkőzéseit hasonlítottuk össze. Tudjuk, hol lehet és kell mihamarabb javulnunk, és ezek gyakorlása most a feladatunk. Fontos, hogy szokjuk egymást, aki kevesebbet játszott a válogatottban, az is tudjon megfelelő teljesítményt nyújtani, és be tudjon illeszkedni a játékrendszerbe.

Idén ötven napot töltünk együtt a válogatottban, ennek az időnek minden másodpercét ki kell használni. Ez nem sok idő, de az a célunk, hogy egyre jobbak legyünk. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor biztosan fejlődni fog a csapat

— mondta lapunknak a felcsúti sajtónyilvános edzésen a szövetségi kapitány.

Egy évvel ezelőtt az Európa-bajnoki bronzérmes csapatból többen is más-más okból hiányoztak az első akkori összetartásról, a helyükre érkező fiatal játékosokkal pedig három alkalommal tudtak közösen készülni a decemberi világbajnokságra. Bár sikerült beépíteni az újoncokat, előnyt jelent, hogy az idei évben már mögöttük is van egy év tapasztalat.

Egy világverseny mindig pluszt ad a csapatnak, de még nem működtünk úgy, mint a 2024-es Európa-bajnokságon, ahol bronzérmet szereztünk. Ott két és fél éven keresztül ugyanazzal a kerettel dolgoztunk együtt, elkerültek a sérülések, nem volt nagy játékosmozgás. Most is ez a tervünk, és biztos vagyok benne, hogy akik kevesebb válogatott mérkőzéssel rendelkeznek, azok is elsajátítják az elveket és a játékrendszert, és mihamarabb olyan csapatunk lesz, mint 2024-ben

— árulta el Golovin Vlagyimir.