A magyar válogatottnál nincs olyan meccs, ami nem tétmeccs

Közel három hónappal a decemberi világbajnokság után ismét együtt készül a női kézilabda-válogatott. A csapat ezen a héten kétszer mérkőzik meg Dániával: először ma este Tatabányán, majd vasárnap idegenben, Svendborgban lép pályára az Eurokupában a magyar válogatott ma este telt ház előtt léphet pályára. Ebben a sorozatban a 2024-es kontinensviadal három érmese, illetve az idei Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vesznek részt az Eb-selejtezősorozatban. A magyarok októberben Törökországot 43–30-ra, Csehországot 31–20-ra legyőzték. A másik négyesben Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel. A csoportok első két helyezettje jut a szeptemberi négyes döntőbe.

Kibédi Péter
2026. 03. 05. 5:50
Fotó: Kovacs Peter
Ahogy a decemberi világbajnoki felkészülésen és a világbajnokságon, úgy a sajtónyilvános edzésen sem lehetett panasz a hangulatra. A magyar válogatott játékosai szemmel láthatóan élvezik a közös munkát, sőt többen is azt mondták: nagyon várták ezt az összetartást. A lányok Felcsúton készülnek a dánok elleni két összecsapásra, de ez az egy hét lehetőséget adott arra is, hogy közösen értékeljék a decemberi világbajnokságot.

A decemberi női kézilabda világbajnokság után először találkozott a magyar válogatott
A decemberi női kézilabda világbajnokság után először találkozott a magyar válogatott Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

A magyar válogatott ötven napot készülhet az Európa-bajnokságra

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány összehasonlította a bronzéremmel zárult 2024-es Európa-bajnokságot és a hetedik helyen befejezett tavalyi világbajnokságot. A kapitány egy összeállítást készített, amelyet közösen megnéztek a csapattal, majd elemezték, miben kell javulniuk a jövőben.

— Mindig elemzünk, most is ezt tettük. A két legutóbbi világverseny felkészülését és a mérkőzéseit hasonlítottuk össze. Tudjuk, hol lehet és kell mihamarabb javulnunk, és ezek gyakorlása most a feladatunk. Fontos, hogy szokjuk egymást, aki kevesebbet játszott a válogatottban, az is tudjon megfelelő teljesítményt nyújtani, és be tudjon illeszkedni a játékrendszerbe. 

Idén ötven napot töltünk együtt a válogatottban, ennek az időnek minden másodpercét ki kell használni. Ez nem sok idő, de az a célunk, hogy egyre jobbak legyünk. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor biztosan fejlődni fog a csapat 

— mondta lapunknak a felcsúti sajtónyilvános edzésen a szövetségi kapitány.

Egy évvel ezelőtt az Európa-bajnoki bronzérmes csapatból többen is más-más okból hiányoztak az első akkori összetartásról, a helyükre érkező fiatal játékosokkal pedig három alkalommal tudtak közösen készülni a decemberi világbajnokságra. Bár sikerült beépíteni az újoncokat, előnyt jelent, hogy az idei évben már mögöttük is van egy év tapasztalat.

Egy világverseny mindig pluszt ad a csapatnak, de még nem működtünk úgy, mint a 2024-es Európa-bajnokságon, ahol bronzérmet szereztünk. Ott két és fél éven keresztül ugyanazzal a kerettel dolgoztunk együtt, elkerültek a sérülések, nem volt nagy játékosmozgás. Most is ez a tervünk, és biztos vagyok benne, hogy akik kevesebb válogatott mérkőzéssel rendelkeznek, azok is elsajátítják az elveket és a játékrendszert, és mihamarabb olyan csapatunk lesz, mint 2024-ben 

— árulta el Golovin Vlagyimir.

Golovin Vlagyimir ezen ezen a héten is csapatépítésre fekteti a hangsúlyt
Golovin Vlagyimir ezen ezen a héten is csapatépítésre fekteti a hangsúlyt Fotó: MKSZ

Minden meccs tétmeccs a válogatottnál

Az Európa-bajnokságon megszerzett bronzéremmel kijutottak a tavalyi világbajnokságra, és indulási jogot szereztek az idei Európa-bajnokságra is. Mivel nem kellett selejtezőt játszaniuk, így csak a világversenyen játszanak valódi tétmeccset, aminek megvan az előnye és a hátránya is.

Van, aki szerint hiányzik a tétmeccs izgalma, mert a világversenyen is stresszhelyzetben kell teljesíteni, de van, aki azt mondja, hogy így könnyebb gyakorolni. Nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, mert a válogatottban minden meccs tétmeccs, így a dánok elleni is az lesz. Ellenfelünk a világelithez tartozik, az utóbbi években a nagy tornákon mindig az élmezőnyben végzett, egyedül tavaly nem küzdhettek éremért a világbajnokságon. Mi pedig szeretnénk hozzájuk zárkózni 

— fogalmazta meg a célokat a kapitány.

A magyar női kézilabda-válogatott ma este Tatabányán lép pályára (tv: M4, 17.45), a szövetség tájékoztatása szerint már több mint négyezer belépőjegy elkelt a mérkőzésre, így telt ház várja majd a lányokat.

A sajtónyilvános edzésen készült videóban a Golovin Vlagyimirral Szemerey Zsófival beszélgettünk:
 

 

