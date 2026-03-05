tisza pártadófelcsutiMagyar Péter

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A Tisza-támogató bankár esete az egykulcsos adót akaró – szerinte buta – magyarokkal

Szinte kivétel nélkül többkulcsos adót akarnak a Tisza körül tevékenykedő közgazdászok. Közülük az egyik legsajátosabb figura Felcsuti Péter. Egykori munkásőrként vezető bankár, majd Bajnai Gordon szövetségese lett, most pedig Magyar Péter mellett agitál. Ő volt az is, aki elismerte a Tisza adóemelési tervének létezését, aláírása pedig kísértetiesen hasonlít az egyik olyan kézjegyre, amely a Magyar Péteréknek készült hatszáz oldalas megszorítócsomagon látható. De ő az is, aki szerint kormányváltás esetén a mostaninál rosszabbra fordulhat a helyzet. A tiszás önleleplező nyilatkozatokat bemutató cikksorozatunk mostani része Felcsuti Péterrel foglalkozik.

2026. 03. 05. 5:23
Felcsuti Péter szerint a többkulcsos adó lenne a megfelelő Forrás: ATV/YouTube
Többkulcsos adót akar a Tisza Párt – ezt elég világosan elmondták a párt vezetői és az eddig közzétett tervek is arról szólnak, hogy Magyar Péterék felszámolnák a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszert. Ám hogy miként, akörül megannyi a kérdőjel. A Tisza hivatalos közléseiből három ok miatt nem lehet kiindulni.

1. Tarr Zoltán és a párt több más első vonalbeli szereplője korábban világossá tette, hogy a választásig nem mondják el valódi terveiket. Részleteiben biztosan nem.

2. Ezután belső forrásból kiderült, hogy a Tiszában készül egy csak népszerű intézkedéseket tartalmazó választási program, mellette viszont összeállítottak egy másik dokumentumot is, amelyben viszont sorjázhatnak a megszorítások.

3. Eközben Magyar Péter maga közölte, hogy szakértők kezébe adja a szakkérdéseket, így sok más mellett azt is, hogyan nézzen ki az adórendszer.

Mindezek miatt cikksorozatunkban egy időre elmerülünk a Tisza körüli szakértők adóügyi elképzeléseiben: bemutatjuk az ötleteket, és persze azok megfogalmazóit is. Választásunk elsőként Felcsuti Péterre esett – nem véletlenül.

Munkásőrből bankár, majd Tisza-támogató

Bevezetésképpen röviden arról, ki is Felcsuti Péter. A munkásőr múlttal rendelkező közgazdász leginkább bankigazgatóként, a Raiffeisen vezetőjeként szerepelt jó ideig a hírekben. A devizahitelezés egyik atyjának tartják, aki másfél évtizeden keresztül volt tagja a bankszövetség vezetőségének. Felcsuti emellett régi szövetségese annak a Bajnai Gordonnak, aki baloldali miniszterelnökként brutális megszorításokat vezényelt le idehaza, a közelmúltban pedig teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé.

Felcsuti ebben követte Bajnait, és február elején így agitált a Tisza Párt mellett a Klikk TV-nek nyilatkozva: „Én azt gondolom, hogy az egyetlen racionális választás a Tisza Pártnak, illetve Magyar Péternek a támogatása.” Ugyanitt azonban tett egy másik megjegyzést is arról, hogy a kormányváltás után rosszabb lehet a helyzet a mostaninál. „Ez nem jelenti azt, hogy az ember […] azt gondolná, […] ha véletlenül a Tisza Párt nyerne, akkor rögtön minden jobbra fordulna. Sőt […] a dolgok átmenetileg akár rosszabbra is fordulhatnak.”

Létezik a Tisza-adó

Felcsuti korábban is nyilatkozott a Tiszáról a Klikk TV-nek, árulkodó mondatok abból a beszélgetésből is visszaidézhetők. A tavaly november 26-án megjelent videóinterjúban a közgazdász ugyanis egy ponton elismerte, hogy valódi a Tisza adóemelési terve. „Láttuk, hogy a Tisza Párt […] egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, valahogy kitudódott […] a Tisza Párt már vissza is vonta. Tehát volt egy nagyon bágyadt, nagyon halovány elképzelés, hogy kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyi jövedelemadó-rendszerben” – mondta Felcsuti. 

Emellett a közgazdász a mostani adórendszerről kifejtette, hogy az úgy rossz, ahogy van, és hosszan érvelt a többkulcsos adó mellett.

A videóinterjúban 6:12 – 7:14 között szerepel az említett rész:

Itt tennünk kell egy kis kitérőt, ami arra is rámutat, hogy Felcsuti kapcsolata a Tiszával jóval több lehet egyszerű választópolgári támogatásnál. Iménti eszmefuttatásában ugyanis a közgazdász bizonyára a nyár végén kiszivárgott információkra utalt. Az Index augusztus utolsó napjaiban közölt cikket arról, hogy birtokába jutott egy belsős tiszás dokumentum, amely brutális adóemelést és háromkulcsos személyi jövedelemadót indítványoz. 

Eszerint a mostani, 15 százalékos kulcs havi 416 ezer forintig élne, felette 22 százalékos mérték következne, a legmagasabb, 33 százalékos elvonás pedig havi 1,25 millió forintos jövedelemtől élne.

A Tisza persze tagadta, hogy lenne ilyen terve, Felcsuti mégis úgy beszélt róla, mint létező, megfontolandó és továbbfejlesztendő elképzelésről. Ez azért érdekes, mert pontosan ez a három adókulcs szerepelt abban a Tiszának készült több száz oldalas, aprólékosan kidolgozott megszorítócsomagban is, amelyről november végén számolt be részletesen az Index és a Világgazdaság. A terjedelmes javaslatgyűjteményben ráadásul több helyen aláírások láthatók, bizonyosan a készítőktől. Az Index pedig saját forrásaira hivatkozva arról írt, hogy az egyik aláírás nagyon hasonlít Felcsutiéra. A lap megkeresésére a bankár tagadta, hogy szerepet vállalt volna a brutális adóemeléseket is tartalmazó tiszás dokumentum kidolgozásában, ezt utóbb a közösségi médiában is megtette. Ugyanitt közölte azt is: sokkal kritikusabb az adórendszerrel, mint a Tisza-féle terv, amiből akár arra is lehet következtetni, hogy Felcsuti a 15, 22 és 33 százalékos kulcsoknál is drámaibbakat tartana megfelelőnek.

A többkulcsos adó és a buta magyar

Felcsuti egy alkalommal nagyon visszatetsző módon fejtette ki többkulcsos adót támogató véleményét. A közgazdász – a változatosság kedvéért ismét csak a Klikk TV műsorában – így fogalmazott : 

És én ezt nagyon szomorúnak tartom, mert ez azt is jelenti, hogy egy, hogy mondjam, egy buta ország. Mert azért mondjuk ki most már bátran, hogy a miénk nem egy nagyon okos ország. Tehát az emberek nem túl okosak.” Hozzátette: „Egy nem túl okos ország nem nagyon remélhet sok mindent a jövőben. 

Mindezt a közgazdász annak kapcsán adta elő, hogy szerinte a magyar emberek nem akarják a többkulcsos adót.

Nem Felcsuti az egyetlen Tisza-közeli szakértő, aki többkulcsos szja-t akar. Cikksorozatunk további részeiben tételesen bemutatjuk mindegyik szakértőt.

(Folytatjuk.)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

