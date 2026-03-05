Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A Tisza-támogató bankár esete az egykulcsos adót akaró – szerinte buta – magyarokkal

Többkulcsos adót akar a Tisza Párt – ezt elég világosan elmondták a párt vezetői és az eddig közzétett tervek is arról szólnak, hogy Magyar Péterék felszámolnák a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszert. Ám hogy miként, akörül megannyi a kérdőjel. A Tisza hivatalos közléseiből három ok miatt nem lehet kiindulni.

1. Tarr Zoltán és a párt több más első vonalbeli szereplője korábban világossá tette, hogy a választásig nem mondják el valódi terveiket. Részleteiben biztosan nem.

2. Ezután belső forrásból kiderült, hogy a Tiszában készül egy csak népszerű intézkedéseket tartalmazó választási program, mellette viszont összeállítottak egy másik dokumentumot is, amelyben viszont sorjázhatnak a megszorítások.

3. Eközben Magyar Péter maga közölte, hogy szakértők kezébe adja a szakkérdéseket, így sok más mellett azt is, hogyan nézzen ki az adórendszer.

Mindezek miatt cikksorozatunkban egy időre elmerülünk a Tisza körüli szakértők adóügyi elképzeléseiben: bemutatjuk az ötleteket, és persze azok megfogalmazóit is. Választásunk elsőként Felcsuti Péterre esett – nem véletlenül.

Munkásőrből bankár, majd Tisza-támogató

Bevezetésképpen röviden arról, ki is Felcsuti Péter. A munkásőr múlttal rendelkező közgazdász leginkább bankigazgatóként, a Raiffeisen vezetőjeként szerepelt jó ideig a hírekben. A devizahitelezés egyik atyjának tartják, aki másfél évtizeden keresztül volt tagja a bankszövetség vezetőségének. Felcsuti emellett régi szövetségese annak a Bajnai Gordonnak, aki baloldali miniszterelnökként brutális megszorításokat vezényelt le idehaza, a közelmúltban pedig teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé.

Felcsuti ebben követte Bajnait, és február elején így agitált a Tisza Párt mellett a Klikk TV-nek nyilatkozva: „Én azt gondolom, hogy az egyetlen racionális választás a Tisza Pártnak, illetve Magyar Péternek a támogatása.” Ugyanitt azonban tett egy másik megjegyzést is arról, hogy a kormányváltás után rosszabb lehet a helyzet a mostaninál. „Ez nem jelenti azt, hogy az ember […] azt gondolná, […] ha véletlenül a Tisza Párt nyerne, akkor rögtön minden jobbra fordulna. Sőt […] a dolgok átmenetileg akár rosszabbra is fordulhatnak.”