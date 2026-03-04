Rendkívüli

Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

tisza pártadóprogramMagyar Péter

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A Tisza többkulcsos adót akar, amivel megégette már magát Tarr Zoltán és Magyar Péter is

A Tisza Párton belül az nem is kérdés, hogy a többkulcsos adó szükséges és jó. Csak azt nem értik sokan, hogy ezt miért nem lehet nyíltan felvállalni – erről beszélt január végén a Tiszából kiugrott vallásügyi munkacsoport-vezető. Csercsa Balázs akkor azt is elmondta, hogy Magyar Péterék írtak egy kedvező intézkedések garmadáját tartalmazó programot, de nem azt akarják végrehajtani, ha hatalomra kerülnek, hanem olyat, amelyben megszorítások vannak. Korábban éppen az adózás kapcsán beszélt valódi szándékaik elhallgatásáról a párt alelnöke, Tarr Zoltán, és ugyanebben a témában élt át rendkívül kínos perceket a Partizán stúdiójában Magyar Péter. A tiszás önleleplező nyilatkozatokat bemutató cikksorozatunk mostani része a többkulcsos személyi jövedelemadó ügyével foglalkozik.

Munkatársunktól
2026. 03. 04. 7:41
Magyar Péter Tisza Párt
Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter
2025. augusztus 23. Bár nem volt olyan régen, de már most látható, hogy a dátum meghatározó a Tisza Párt történetében. Ezen a napon tartották meg Etyeken azt a Tisza-fórumot, ahol egyenesen a párt alelnöke adta nyilvánvaló bizonyítékát adta annak, hogy a Tisza nem szavahihető. Tarr Zoltán ugyanis arról beszélt: a Tisza a választás előtt nem mondja el a választóknak a valódi terveit.

Az etyeki elhasalás

Bár sokan ismerik a történetet, de azért érdemes részleteiben is felidézni. A tavaly augusztusi rendezvényen Tarr Zoltán tiszás alelnök és Dálnoki Áron, a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetője beszélgetett. 

Az egyik fő témát a személyi jövedelemadó-rendszer adta, pontosabban az, hogy a jelenlegi egykulcsos szabályozás a jobb, vagy inkább a többkulcsos. 

Az esemény egy pontján Dálnoki megszavaztatta a közönséget. – Aki azt mondja, hogy progresszív, az tartsa föl a kezét – kérte Dálnoki, aki maga is feltette a kezét, majd nevetgélve így összegezte az eredményt: „A progresszív szerintem 80 százalék volt, ha nem 90, az egykulcsos pedig egy-két héja ott hátul, 10-15 százalék.”

Érdekes mozzanat, hogy Dálnoki hozzátette azt is: a kérdést több fórumon is feltette és körülbelül mindenhol ez volt az arány. Vagyis a tiszások elsöprő többsége többkulcsos adót akar. Erre később visszatérünk, most maradjunk még egy kicsit Etyeken. Merthogy szót kapott Tarr Zoltán alelnök is, aki belekezdett az azóta számtalan alkalommal idézett fejtegetésébe.

Az adózásról beszélve előbb úgy fogalmazott:

 Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Utána pedig azzal folytatta, hogy „ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. […] És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, nagyon határozottan, hogy […] választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

Magyar Péter megégett a Partizánban

Aki szeretné Tarr és Dálnoki érvelését teljes egészében meghallgatni, csalódni fog, a videót ugyanis eltüntették az internetről. Nyilván azért, hogy a lebukásnak ne maradjon bizonyítéka. Magyar Péter felsülése ugyanakkor ma is elérhető a világhálón. A pártelnök 2025 februárjában interjút adott a Partizánnak, a beszélgetésben szóba került az adózás ügye is. 

Magyar Péter itt összefoglalva arról beszélt, nem ő fogja eldönteni, hogy egy- vagy többkulcsos legyen a szja.

 A kérdésen szakpolitikai munkacsoportjaik dolgoznak – fejtegette –, amiből az következik, hogy a Tisza elnöke a szakértők kezébe adná a részletek meghatározását. Erre is visszatérünk később, de érdemes előbb az interjúból szó szerint is idézni.

Amikor Gulyás Márton műsorvezető feltette a kérdést, hogy megtartaná-e a Tisza az egykulcsos adót, Magyar így reagált: „Már eljátszottuk ezt a kérdést, és elmondtam neked többször, hogy nem Magyar Péter fogja eldönteni. Dolgoznak a szakpolitikai munkacsoportjaink.” A műsorvezetői közbevetésre, hogy maga a pártelnök mit tartana kívánatosnak, Magyar így válaszolt: „Én nem tartok ebben semmit kívánatosnak. Én azt szeretném, hogyha egy komplex anyag… Ez nem olyan, hogy egykulcsos adó és kétkulcsos adó, hanem van egy komplex adópolitika.” Később Magyar – immár ingerülten – úgy válaszolt: „Teljesen mindegy, Marci, hogy Magyar Péternek mi az álláspontja.” „Nem én döntöm el.”

A Tisza elnöke nem sokkal e szópárbaj után már nem tudta leplezni dühét és tette fel a műsorvezetőnek az azóta szintén rengetegszer idézett kérdést: „Megkérdezhetem, hogy mennyi az idő?” (Itt megnézhető.)

Kamuprogrammal fedik el a valódit

Az etyeki fórumon elhangzottaknál megígértük: visszatérünk Dálnoki Áron azon megjegyzésére, hogy a tiszások döntő többsége a többkulcsos adó híve. Így vannak ezzel a pártnak dolgozó szakértők is. Utóbbit nem mástól tudhatjuk, mint a Tiszából nemrégiben kiugrott vallásügyi munkacsoport-vezetőtől. Az addig a nyilvánosságban teljességgel ismeretlen Csercsa Balázs január végén állt ki, és adott interjút az Indexnek, amelyben a közteherviselésről így fogalmazott

A többkulcsos adó az szinte nem is kérdés. […] Az a Tisza Párton belül nem is kérdés, hogy ez szükséges és jó.

Ezután egyből arról beszélt, a pártban sem értik, miért titkolózik a Tisza. „Csak az nem értik sokan, hogy ezt miért nem lehet nyíltan felvállalni. […] A pártnak a külön arculatához ez hozzátartozik, hogy ha már így gondoljuk, akkor mondjuk is ki” – fogalmazott.

Csercsa aztán az interjúban lényegében meg is válaszolta a felvetést: azért nem mondja ezt ki a pártvezetés, mert a Tisza egy kamuprogrammal készül a választási kampányra. Ezt a volt kabinetvezető így írta meg: miután nyár végén kiszivárogtak a tiszás tervek, 

akkor roham tempóban elkezdtek egy új gazdasági programot kidolgozni. […] Kellett egy olyan programot megalkotni, amelyet a kampányban fel lehet használni, amiben olyan elemek vannak, amelyek népszerűek. Ezzel megnyerjük a választást, és aztán végrehajtjuk a konvergenciaprogramot.

 A konvergenciaprogramban pedig megszorítások kapnak helyet.

A kilépett volt munkacsoport-vezető szavait az élet igazolta: Magyar Péter február elején tejjel-mézzel folyó Kánaánt ígért akkor kihirdetett gazdasági programjában, olyan adórendszert felvázolva, amelyben a 15 százalékos kulcs a legmagasabb. Korábban viszont kiszivárgott a hatszáz oldalas, Tiszának készült megszorítócsomag, amelyben viszont a 15 százalékos kulcs a legalacsonyabb, vagyis az súlyos adóemelésről szól. 

Csercsa szavaiból kiindulva az előbbi adótábla a kamuprogram része, az utóbbi pedig azé a konvergenciaprogramé, amit Magyarék valóban végrehajtanának.

Munkacsoportok és megszorítások

Magyar Péter interjújának felidézésekor is tettünk egy lábjegyzetet, amire most térünk vissza. A pártelnök ugyanis arra utalt, hogy a szakértők határozzák majd meg az adószabályokat, nem ő. Mivel a mai napig nem nyilvános, hogy kik a Tisza szakértői, ezért cikksorozatunk következő részeiben sorra vesszük mindazokat a közgazdászokat, akik az utóbbi időben Magyar Péterék mellé álltak és bemutatjuk az elképzeléseiket is. Elöljáróban csak annyit árulunk el: megszorító ötletek hosszú sora következik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

