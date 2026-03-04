Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A Tisza többkulcsos adót akar, amivel megégette már magát Tarr Zoltán és Magyar Péter is

2025. augusztus 23. Bár nem volt olyan régen, de már most látható, hogy a dátum meghatározó a Tisza Párt történetében. Ezen a napon tartották meg Etyeken azt a Tisza-fórumot, ahol egyenesen a párt alelnöke adta nyilvánvaló bizonyítékát adta annak, hogy a Tisza nem szavahihető. Tarr Zoltán ugyanis arról beszélt: a Tisza a választás előtt nem mondja el a választóknak a valódi terveit.

Az etyeki elhasalás

Bár sokan ismerik a történetet, de azért érdemes részleteiben is felidézni. A tavaly augusztusi rendezvényen Tarr Zoltán tiszás alelnök és Dálnoki Áron, a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetője beszélgetett.

Az egyik fő témát a személyi jövedelemadó-rendszer adta, pontosabban az, hogy a jelenlegi egykulcsos szabályozás a jobb, vagy inkább a többkulcsos.

Az esemény egy pontján Dálnoki megszavaztatta a közönséget. – Aki azt mondja, hogy progresszív, az tartsa föl a kezét – kérte Dálnoki, aki maga is feltette a kezét, majd nevetgélve így összegezte az eredményt: „A progresszív szerintem 80 százalék volt, ha nem 90, az egykulcsos pedig egy-két héja ott hátul, 10-15 százalék.”

Érdekes mozzanat, hogy Dálnoki hozzátette azt is: a kérdést több fórumon is feltette és körülbelül mindenhol ez volt az arány. Vagyis a tiszások elsöprő többsége többkulcsos adót akar. Erre később visszatérünk, most maradjunk még egy kicsit Etyeken. Merthogy szót kapott Tarr Zoltán alelnök is, aki belekezdett az azóta számtalan alkalommal idézett fejtegetésébe.

Az adózásról beszélve előbb úgy fogalmazott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Utána pedig azzal folytatta, hogy „ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. […] És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, nagyon határozottan, hogy […] választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

Magyar Péter megégett a Partizánban

Aki szeretné Tarr és Dálnoki érvelését teljes egészében meghallgatni, csalódni fog, a videót ugyanis eltüntették az internetről. Nyilván azért, hogy a lebukásnak ne maradjon bizonyítéka. Magyar Péter felsülése ugyanakkor ma is elérhető a világhálón. A pártelnök 2025 februárjában interjút adott a Partizánnak, a beszélgetésben szóba került az adózás ügye is.

Magyar Péter itt összefoglalva arról beszélt, nem ő fogja eldönteni, hogy egy- vagy többkulcsos legyen a szja.

A kérdésen szakpolitikai munkacsoportjaik dolgoznak – fejtegette –, amiből az következik, hogy a Tisza elnöke a szakértők kezébe adná a részletek meghatározását. Erre is visszatérünk később, de érdemes előbb az interjúból szó szerint is idézni.