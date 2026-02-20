Magyar Pétertiszacsercsa balázsválasztás

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A kiugrott tiszás bemutatta Magyar Péterék választási tervét

A Tisza nem mondja el a választásokig, mit tervez valójában. Erről több tiszás vezető is nyíltan beszélt, egy kiugrott munkacsoport-vezető azonban részletesen is ismertette a párt választási stratégáját. Csercsa Balázs január végén belső információk alapján igazolta a sejtéseket: Magyar Péterék a választás előtt népszerű elemeket tartalmazó gazdasági programot hirdetnek, ám hatalomra kerülve nem azt hajtanák végre. A tiszás leleplező nyilatkozatokat bemutató cikksorozatunk mostani részében a párt egyházügyi kabinetjének volt vezetőjétől idézünk.

Munkatársunktól
2026. 02. 20. 4:58
Forrás: Facebook
Két gazdasági program létezik a Tiszában: egy, amit a kampányban vetnek be és egy másik, amit tényleg végre fognak hajtani, ha esetleg hatalomra kerülnek. Utóbbi, vagyis a valódi terveket tartalmazó program arra a hatszázoldalas megszorítócsomagra épül, amelyet novemberben szellőztetett meg az Index. Erről nem más beszélt, mint egy kiugrott tiszás középvezető, Csercsa Balázs.

Magyar Péterék igazi arcát is megismerhettük, miután lebuktak  Fotó: Ripost

A férfi – sok más tiszáshoz hasonlóan – teljességgel ismeretlen volt az országos nyilvánosság számára, januárban azonban megváltozott a helyzet. Csercsa ugyanis kiállt és beszámolt a pártban szerzett tapasztalatairól. Szavaiból – sok más mellett – kiderült, hogy Tarr Zoltán korábban igazat mondott, amikor arról beszélt: nem mondják el a választásokig, mire készülnek, ha kormányra kerülnek.

De lássuk a dolgot részleteiben!

Elege lett, kiugrott

Csercsa Balázs nem kedveli a kormány politikáját, mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy az előző választás idején, 2022-ben Márki-Zay Péterért dolgozott kampánykoordinátorként. Később – saját bevallása szerint – igyekezett bekapcsolódni a Tisza Párt munkájába, ahol végül az egyházpolitikai munkacsoport tagja, vezetője lett. Jelentkezett egyéni országgyűlési képviselőjelöltnek is, és mint csoportvezető, számos tapasztalatot szerzett a párt működéséről. Ezekről, s arról, miért hagyta ott végül a Tiszát, január végén adott terjedelmes interjút az Indexnek.

A beszélgetésben szóba kerültek a kiszivárgott tiszás gazdasági tervek, így az a hatszázoldalas, durva megszorításokat előirányzó csomag is, amely november végén került ki a sajtóhoz. Mint Csercsa Balázs elmondta: ő maga hallott olyan beszélgetéseket a Tisza szakpolitikusai között, amelyek érintették a dokumentumban taglalt témákat. 

Példaként a vagyonadót és a többkulcsos személyi jövedelemadót említette. A hatalmas irat kapcsán a volt kabinetvezető megjegyezte, hogy az tanulmánygyűjtemény egy olyan konvergenciaprogramhoz, amely tartalmazza a 2026 és 2035 közötti időszak céljait, eszközeit. – Magyar Péter maga jelentette be, hogy ilyen konvergenciaprogram létezik – mondta Csercsa, majd felidézte a pártelnök tavaly augusztus 20-i beszédét, amelyben 2035-ig szóló intézkedések is szerepeltek.

Ám miután a tiszás tervek kiszivárogtak a sajtóhoz, a pártközpontba zavar támadt, majd új munka indult. Csercsa Balázs ezt így fogalmazta meg: „Akkor rohamtempóban elkezdtek egy új gazdasági programot kidolgozni. Egy olyan gazdasági programot, amelyet aztán a kampányban fel lehet használni. […] Látták, hogy ez a konvergenciaprogram nem lesz sikeres a kampányban. Ehelyett kellett egy olyan programot megalkotni, amelyet a kampányban fel lehet használni, amiben olyan elemek vannak, amelyek népszerűek. Ezzel megnyerjük a választást, és aztán végrehajtjuk a konvergenciaprogramot.” 

Csercsa közölte azt is, ez volt az egyik fő ok, ami miatt elhagyta a pártot (a videón: 23:29-tól).

A kiszivárgott hatszáz oldal

A kiugrott tiszás elmondásához annyit kell csak hozzátenni, hogy a november végén kiszivárgott hatszázoldalas javaslatcsomag olyan súlyos megszorításokat tartalmaz, mint például többkulcsos szja, céges adóemelés, vagyonadó, növekvő kisvállalkozói adó, 32 százalékos áfakulcs, kutya- és macskaadó, a nyugdíjrendszer és a társadalombiztosítás privatizálása.

Ehhez képest Magyar Péter február elején nyilvános gazdasági programot hirdetett, amiben lényegében tejjel-mézzel folyó Kánaánt ígért a választóknak. Csercsa szavai alapján ez tehát a kamuprogram, amivel a választást nyernék meg, hogy végrehajtsák az eredetit, amelynek a novemberben megismert megszorítócsomag az alapja.

Volt munkacsoport-vezetője nyilatkozatára a Tisza a szokott módon reagált: szánalmas lejáratókampányt és propagandahazugságot emlegetett. Érdekes módon azonban éppen Magyar Péter egy korábbi elejtett mondata támasztja alá Csercsa mondandóját – cikksorozatunk következő részében ezt idézzük majd fel.

(Folytatjuk.)

               
       
       
       

