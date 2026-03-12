Hihetetlen Liverpool-szavazás: Szoboszlai végzett az első és a második helyen is! + videó

Szoboszlai Dominik nyerte a Liverpool FC februári Hónap gólja-díját, miután a szurkolók az ő Manchester City elleni látványos szabadrúgásgólját választották a hónap legszebb találatának – tudatta ma délután a klub. Szoboszlai a Premier League 25. fordulójában, február 8-án mintegy 27 méterről talált Gianluigi Donnarumma kapujába. Az olasz hálóőr megmozdulni sem tudott a tökéletesen helyezett lövés után, amely a kétfős sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához, és onnan vágódott a hálóba. A találat a 74. percben született, amivel vezetett a Liverpool, de mégsem tudott nyerni, mert a City a hajrában 2-1-re fordított, Szoboszlait pedig kiállították.

Kerkez Milos is elámult Szoboszlai Dominik gólja láttán. Fotó: PA Wire/Peter Byrne

A találata mindenesetre a Premier League-nél a forduló gólja lett, és egy másik nagy elismerést is kapott, a BBC Match of the Day című műsorának nézői ezt választották a hónap góljának. S ez a Premier Legaue-nél is lehet a február legszebb találata.

A Liverpool szurkolóinak sorrendje: 1. Szoboszlai, 2. Szoboszlai, 3. Ngumoha

De visszakanyarodva a Liverpool szurkolói szavazásához, ahogy a klub közleménye fogalmaz, Szoboszlai saját magát verte meg. Ugyanis a második helyen is ő végzett, a Brighton elleni FA-kupa-meccsen szerzett góljával, amelyet látványos összjáték után ért el. Mohamed Szalah egy érintésből zseniálisan tálalt Szoboszlainak, aki kapásból kilőtte a hosszút. Ezzel lett 2-0, végül pedig 3-0-ra nyert a Pool. A dobogó harmadik fokára Rio Ngumoha került, aki az U21-es csapat mérkőzésén volt eredményes a West Bromwich Albion ellen. A negyedik helyet Alexis Mac Allister szerezte meg a West Ham United ellen lőtt látványos kapásgóljával, míg az ötödik helyen La’more Lee Forrester végzett a Pool utánpótlásmeccsén szerzett találatával.