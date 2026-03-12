szoboszlai dominikliverpoolmanchester city

Hihetetlen Liverpool-szavazás: Szoboszlai végzett az első és a második helyen is! + videó

A Liverpool szurkolói szavaztak klubjuk legszebb februári góljára, és mondhatjuk, hogy olyan végeredmény született, ami ritkán fordul elő. Tudniillik az első és a második helyen is ugyanaz a játékos végzett, mégpedig Szoboszlai Dominik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 19:03
Szoboszlai Dominik káprázatos gólt lőtt a Manchester Citynek Fotó: Peter Byrne Forrás: PA Wire/PA Images
Szoboszlai Dominik káprázatos gólt lőtt a Manchester Citynek Fotó: Peter Byrne Forrás: PA Wire/PA Images
Szoboszlai Dominik nyerte a Liverpool FC februári Hónap gólja-díját, miután a szurkolók az ő Manchester City elleni látványos szabadrúgásgólját választották a hónap legszebb találatának – tudatta ma délután a klub. Szoboszlai a Premier League 25. fordulójában, február 8-án mintegy 27 méterről talált Gianluigi Donnarumma kapujába. Az olasz hálóőr megmozdulni sem tudott a tökéletesen helyezett lövés után, amely a kétfős sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához, és onnan vágódott a hálóba. A találat a 74. percben született, amivel vezetett a Liverpool, de mégsem tudott nyerni, mert a City a hajrában 2-1-re fordított, Szoboszlait pedig kiállították.

Kerkez Milos is elámult Szoboszlai Dominik gólja láttán
Kerkez Milos is elámult Szoboszlai Dominik gólja láttán. Fotó: PA Wire/Peter Byrne 

A találata mindenesetre a Premier League-nél a forduló gólja lett, és egy másik nagy elismerést is kapott, a BBC Match of the Day című műsorának nézői ezt választották a hónap góljának. S ez a Premier Legaue-nél is lehet a február legszebb találata.

 

A Liverpool szurkolóinak sorrendje: 1. Szoboszlai, 2. Szoboszlai, 3. Ngumoha

De visszakanyarodva a Liverpool szurkolói szavazásához, ahogy a klub közleménye fogalmaz, Szoboszlai saját magát verte meg. Ugyanis a második helyen is ő végzett, a Brighton elleni FA-kupa-meccsen szerzett góljával, amelyet látványos összjáték után ért el. Mohamed Szalah egy érintésből zseniálisan tálalt Szoboszlainak, aki kapásból kilőtte a hosszút. Ezzel lett 2-0, végül pedig 3-0-ra nyert a Pool. A dobogó harmadik fokára Rio Ngumoha került, aki az U21-es csapat mérkőzésén volt eredményes a West Bromwich Albion ellen. A negyedik helyet Alexis Mac Allister szerezte meg a West Ham United ellen lőtt látványos kapásgóljával, míg az ötödik helyen La’more Lee Forrester végzett a Pool utánpótlásmeccsén szerzett találatával.

Minden találatot nézve a Liverpool játékosai februárban 36 gólt szerezek:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

