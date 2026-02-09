Sovány vigasz ez az elismerés most Szoboszlainak

Szoboszlai DominikLiverpoolManchester CityPremier League

Felejthetetlen mérkőzése volt vasárnap a Liverpool középpályásána, Szoboszlai Dominiknek, aki a Manchester City elleni 2-1-es vereség alkalmával káprázatos szabadrúgásgólt szerzett, a bajnoki meccs végén viszont kiállították. Bár a góljáról az eszement hajrá miatt kevés szó esik, a Premier League-ben felfigyeltek rá, a 25. forduló legszebbjének Szoboszlai találatát választották.

2026. 02. 09.
Szoboszlai Dominik káprázatos gólt lőtt a Manchester Citynek Fotó: Peter Byrne Forrás: PA Wire
Amilyen szépen alakult, olyan rosszul végződött Szoboszlai Dominik vasárnapja. A középpályás szabadrúgásból megszerezte a Liverpool vezető gólját a 74. percben, és a pazar lövés láttán senki sem akart hinni a szemének az Anfielden. A folytatás viszont szörnyen alakult a Vörösök szempontjából, a Manchester City először kiegyenlített, majd tizenegyesből fordított. A vendégek a hosszabbításban harmadszor is betaláltak, de ezt a gólt végül érvénytelenítették, Szoboszlait pedig kiállították, amiért utolsó emberként szabálytalankodott Erling Haalanddal szemben.

Kerkez Milos (jobbra) is elképedt Szoboszlai Dominik gólja láttán
Kerkez Milos (jobbra) is elképedt Szoboszlai Dominik gólja láttán Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Szoboszlaié a forduló legszebb gólja

Arne Slot csapata tehát 2-1-re kikapott, a következő, Sunderland elleni mérkőzésén pedig nélkülöznie kell majd a 25 éves magyar játékost, akit egy meccsre tiltottak el a piros lapja miatt. Liverpoolban így nincs mit ünnepelni, legfeljebb arra lehetnek büszkék, hogy Szoboszlai találatát a 25. forduló legszebbjének választották a Premier League-ben.

A cikkben megjegyzik, a gólról mindent elmond a csapattársak reakciója, akik a fejüket fogva igyekeztek feldolgozni a látottakat. Szoboszlai minden sorozatot figyelembe véve már négy gólt lőtt szabadrúgásból az idényben, a 2012/2013-as kiírás óta ez a legmagasabb szám, amit egy Liverpool-játékos elért – akkor Luis Suárez ötig jutott.

Szoboszlai természetesen dicséretek tömkelegét gyűjtötte be a nagyszerű találatért: a szurkolók és a Manchester City egykori kapusa, Joe Hart Roberto Carlost látják benne, utóbbi egyenesen varázslónak nevezte őt. Az ellenfél menedzsere, Pep Guardiola megemelte a kalapját előtte, a Sky Sports szakértője, Gary Neville pedig arról beszélt, bár tudta, mire képes Szoboszlai, ilyen különleges lövésre mégsem számított.

Íme az ominózus találat:

Donnarummáé a forduló legjobb védése

Egyébként a forduló legszebb védését is a rangadón mutatták be: a Premier League honlapja Gianluigi Donnarumma bravúrját emelte ki, amikor az olasz hálóőr a 99. percben a kapu mellé tornázta Alexis Mac Allister 18 méterről érkezett remek lövését. Guardiola ekkor sem hitt a szemének, az oldalvonal mellett még imitálta is a mozdulatot.

