Sovány vigasz ez az elismerés most Szoboszlainak

Amilyen szépen alakult, olyan rosszul végződött Szoboszlai Dominik vasárnapja. A középpályás szabadrúgásból megszerezte a Liverpool vezető gólját a 74. percben, és a pazar lövés láttán senki sem akart hinni a szemének az Anfielden. A folytatás viszont szörnyen alakult a Vörösök szempontjából, a Manchester City először kiegyenlített, majd tizenegyesből fordított. A vendégek a hosszabbításban harmadszor is betaláltak, de ezt a gólt végül érvénytelenítették, Szoboszlait pedig kiállították, amiért utolsó emberként szabálytalankodott Erling Haalanddal szemben.

Kerkez Milos (jobbra) is elképedt Szoboszlai Dominik gólja láttán Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Szoboszlaié a forduló legszebb gólja

Arne Slot csapata tehát 2-1-re kikapott, a következő, Sunderland elleni mérkőzésén pedig nélkülöznie kell majd a 25 éves magyar játékost, akit egy meccsre tiltottak el a piros lapja miatt. Liverpoolban így nincs mit ünnepelni, legfeljebb arra lehetnek büszkék, hogy Szoboszlai találatát a 25. forduló legszebbjének választották a Premier League-ben.

A cikkben megjegyzik, a gólról mindent elmond a csapattársak reakciója, akik a fejüket fogva igyekeztek feldolgozni a látottakat. Szoboszlai minden sorozatot figyelembe véve már négy gólt lőtt szabadrúgásból az idényben, a 2012/2013-as kiírás óta ez a legmagasabb szám, amit egy Liverpool-játékos elért – akkor Luis Suárez ötig jutott.