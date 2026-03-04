Rendőrségi közlés: 4028-an érkeztek Ukrajnából kedden

A beléptetettek közül a rendőrség 10 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)