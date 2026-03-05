Magyar hadifoglyok térnek haza Oroszországból, a Közel-Keleten tovább dúl a háború

A Közel-Keleten eközben tovább dúl a háború. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok kormánya biztosítást kínál a Perzsa-öbölben közlekedő hajók számára, miután Irán nagyrészt sikeresen lezárta a Hormuzi-szorost, ami az olajárak meredek emelkedéséhez vezetett. Az amerikai elnök hozzátette, hogy szükség esetén az amerikai hadsereg kísérni fogja a hajókat a Hormuzi-szoroson keresztül. A térségben rekedt magyarok közül nyolcvanhárman már úton vannak hazafelé – közölte Szijjártó Péter.