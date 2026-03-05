Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Garanciát kaptunk arra, hogy Oroszországban rendelkezésre állnak azok a földgáz- és kőolajmennyiségek, amelyeket Magyarországra szállítani fognak – jelentette ki a külügyminiszter a megbeszélés után. Szijjártó Péter beszámolt arról is, hogy két magyar hadifogoly hazatérhet Oroszországból.
Magyar hadifoglyok térnek haza Oroszországból, a Közel-Keleten tovább dúl a háború
Donald Trump amerikai elnök biztosítást és védelmet ajánlott a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóknak, a külgazdasági és külügyminiszter pedig bejelentette, hogy Közel-Keleten rekedt magyarok közül nyolcvanhárman hazatérhettek. Szijjártó Péter egy másik örömteli hazatérésről is beszámolt: Moszvában megállapodott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel két kényszersorozott magyar hadifogoly szabadon engedéséről – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Ukrajna közölte Szlovákiával, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül a január vége óta szünetelő szállítás egyelőre nem indul újra . Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába. Minden energetikai létesítmény, ami orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet – hangsúlyozta Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Úgy tűnik, mostanra Robert Fico szlovák kormányfő is megelégelte az ukránok játszmáit, ugyanis bejelentette, hogy hivatalosan megszünteti az Ukrajnának nyújtott rendkívüli villamosenergia-szállításról szóló szerződést.
Első brüsszeli útján rögtön nekiment Magyarországnak az új holland miniszterelnök. Rob Jetten az egyhangúság elvétől való elmozdulást követelte, mégpedig az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag kapcsán. A Barátság kőolajvezeték ukrán blokkolásának ellenére Jetten azt követeli, hogy Orbán Viktor miniszterelnök oldja fel a magyar vétót a hitel ügyében.
A Közel-Keleten eközben tovább dúl a háború. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok kormánya biztosítást kínál a Perzsa-öbölben közlekedő hajók számára, miután Irán nagyrészt sikeresen lezárta a Hormuzi-szorost, ami az olajárak meredek emelkedéséhez vezetett. Az amerikai elnök hozzátette, hogy szükség esetén az amerikai hadsereg kísérni fogja a hajókat a Hormuzi-szoroson keresztül. A térségben rekedt magyarok közül nyolcvanhárman már úton vannak hazafelé – közölte Szijjártó Péter.
Két, Cipruson állomásozó görög F–16-os vadászgép szállt fel, miután egy drónt észleltek a libanoni légtér közelében, amelynek feltételezett célpontja a brit Akrotiri katonai bázis lehetett. Az incidens miatt ideiglenesen lezárták a lárnakai repülőtér légterét, miközben Athén négy vadászgéppel és két fregattal erősítette meg a sziget védelmét egy esetleges iráni támadással szemben.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában tárgyalt (Fotó: AFP)
