Jól szerepeltek a magyar diákok a téli mesterséges intelligencia diákolimpián

A számítógépes látás és robotika, a gépi tanulás vagy a természetes nyelvfeldolgozás terén mérték össze tudásukat a diákok a Ljubljanában megrendezett téli Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Diákolimpián (International Winter AI Olympiad – IAIO). Matematikai és algoritmikus feladatokat is meg kellett oldaniuk, valamint gyakorlati mesterségesintelligenciamodell-fejlesztés sem maradhatott ki a feladványok közül.

A mesterséges intelligencia diákolimpiáján a magyarok három érmet nyertek

A versenyzők felkészülését segítő Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara közölte, több mint húsz ország csaknem száz diákja mérte össze tudását Szlovéniában.

A magyar versenyzők közül a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium tanulói, Ungár Vince és Szilágyi Balázs ezüstérmet, míg a Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumból Lehotai Gergely bronzérmet kapott, továbbá kiválóan szerepelt Graselly Bence is.

A magyarok csapatvezetőjét, Gulyás Lászlót, a Neumann Társaság alelnökét, az ELTE IK Mesterséges Intelligencia Tanszék helyettes vezetőjét az IAIO gyűlése a nemzetközi bizottságba választotta, aki így a továbbiakban nem csupán a magyarországi csapat, hanem a nemzetközi esemény szervezésében is segédkezni fog – írja az MTI.