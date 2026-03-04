„Már nem félek az elmúlástól” – állítja a világhírű bestseller szerző, akitől választ kapunk arra, mi lesz a tudattal a halál után

Dan Brown, az örökké szkeptikus Robert Langdon professzor megalkotója azt nyilatkozta, hogy már nem fél az elmúlástól. A Da Vinci-kód és az Angyalok és démonok amerikai sikerszerzője ezt a nemrégiben megjelent új kötete, A titkok titka kapcsán hangsúlyozta, amely nem kisebb témával foglalkozik, mint az emberi tudat, ezen belül pedig annak kérdésével, hogy mi történik velünk a halál után. Természetesen mindezt egy izgalmas és fantasztikus pontossággal megírt thrillerben teszi.

Dan Brown új könyvében a tudat rejtélyével foglalkozik (Fotó: Ben Flythe)

Brown nyolc év szünet után tért vissza egy új kötettel, amelyből több mint hét évet kutatással töltött. Ez idő alatt agykutatókkal és fizikusokkal konzultált, különösen az emberi tudat és a noétikus tudományok területéről. Hogy ez utóbbi mi?

A noétikus tudományok a szellem és az anyagi világ közötti kapcsolatot vizsgáló kutatási területeket jelentik: analizálják, hogy az emberi szándék képes-e befolyásolni fizikai rendszereket, feltételezik, hogy létezik egyfajta globális tudati mező, amely összeköti az alanyokat, de tanulmányozzák a megérzések természetét és azokat a jelenségeket, amelyeket a tudomány jelenleg még nem tud maradéktalanul megmagyarázni.

A szerző gyermekkora úgy telt, hogy a hit és a tudomány között vívódott, köszönhetően a matematikatanár apának és a vallásos zeneszerző anyának. Vélhetően ezt írja ki magából a regényei főszereplőjének karakterében is. Többször nyilatkozta, hogy Robert Langdon tulajdonképpen az ő „ideális énje”. Új kötetében pedig ráadásul egy olyan tudományterülettel foglalkozik, ahol a matematika és a spiritualitás összeér. Így ezzel a kötettel megpróbálja kibékíteni ezt a két világot, önmagában is.

A filmekben Tom Hanks alakítja a szkeptikus professzort, Robert Langdont

Dan Brownnak a kötetében sikerült „kézzelfoghatóvá” tenni a tudatot

Bár a könyv nem szak-, hanem szórakoztató irodalomnak számít, azonban a többévnyi kutatásnak köszönhetően a benne leírtak tudományosan megalapozottak, így a bestsellerszerzőnek sikerült a szkeptikusok számára is „kézzelfoghatóvá tenni” a lélek fogalmát. Hálásak lehetünk neki ezért.

Minden ateistának és olyannak, aki csak a saját szemének hisz, különösen fontos lenne ezt a könyvet elolvasni. Olyan új aspektusból világítja meg a tudatot, a nemlokális tudatot és az életen túli létezést, amely ilyen széles közönséghez eljutva eddig nemigen kapott hangot.