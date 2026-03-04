Rendkívüli

Orbán Viktor: A közel-keleti konfliktus magja beköltözött Nyugat-Európába

Meghalt a Dallas színésznője, Annabel Schofield

Hatvankét éves korában érte a halál.

Annabel Schofield Fotó: Paul Harris Forrás: Archive Photos
Hatvankét éves korában, február 28-án meghalt Annabel Schofield, akit a magyar tévénézők a Dallas című sorozatból ismerhetnek. A volt modell, színésznő halálát agyrák okozta – írja a Hollywood Reporter.

A színésznőnek az egészségügyi kiadásaira gyűjtöttek, és folyamatosan tájékoztatta a rajongóit az állapotáról. Utoljára január közepén adott hírt magáról, ekkor azt írta, hogy sürgősségi műtéten esett át, és reméli, hamarosan visszatérhet minden a régi kerékvágásba.  

Annabel Schofield népszerű modell is volt a nyolcvanas években, olyan divatházak arca volt, mint a Versace, a Rimmel vagy az Yves Saint Laurent. A nagy áttörést a Dallas című sorozat hozta meg neki, amely egy texasi olajmágnás család, a Ewing família hétköznapjait követte nyomon 14 évadon át. A tizenegyedik évadban Laurel Ellist alakította. Később produkciós céget alapított, és részt vett a Grimm, a Szikraváros és a Doom című filmek elkészítésében. 

 

 

