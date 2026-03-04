Meghalt a Dallas színésznője, Annabel Schofield

Annabel Schofield népszerű modell is volt a nyolcvanas években, olyan divatházak arca volt, mint a Versace, a Rimmel vagy az Yves Saint Laurent. A nagy áttörést a Dallas című sorozat hozta meg neki, amely egy texasi olajmágnás család, a Ewing família hétköznapjait követte nyomon 14 évadon át. A tizenegyedik évadban Laurel Ellist alakította. Később produkciós céget alapított, és részt vett a Grimm, a Szikraváros és a Doom című filmek elkészítésében.