Meghalt a Dallas színésznője, Annabel Schofield

Hatvankét éves korában, február 28-án meghalt Annabel Schofield, akit a magyar tévénézők a Dallas című sorozatból ismerhetnek. A volt modell, színésznő halálát agyrák okozta – írja a Hollywood Reporter.
A színésznőnek az egészségügyi kiadásaira gyűjtöttek, és folyamatosan tájékoztatta a rajongóit az állapotáról. Utoljára január közepén adott hírt magáról, ekkor azt írta, hogy sürgősségi műtéten esett át, és reméli, hamarosan visszatérhet minden a régi kerékvágásba.
További Kultúra híreink
Annabel Schofield népszerű modell is volt a nyolcvanas években, olyan divatházak arca volt, mint a Versace, a Rimmel vagy az Yves Saint Laurent. A nagy áttörést a Dallas című sorozat hozta meg neki, amely egy texasi olajmágnás család, a Ewing família hétköznapjait követte nyomon 14 évadon át. A tizenegyedik évadban Laurel Ellist alakította. Később produkciós céget alapított, és részt vett a Grimm, a Szikraváros és a Doom című filmek elkészítésében.
További Kultúra híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Elbúcsúztatták Keleti Éva fotóművészt
A temetésen barátok, pályatársak is megjelentek.
Már csak napokig látható: Fényes Adolf festészete a csendtől a szolnoki művésztelepig
A Nemzeti Galéria kamaratárlata március 15-ig várja a közönséget.
Megalázták, abuzálták, semmibe vették, aztán meghódította a zeneipart
Megjárta a poklok poklát, de nem adta fel, és milyen jól tette. Raye koncertjén jártunk Londonban.
A Trónok harca rajongói örülhetnek, mozifilm készülhet a legendás sorozatból
A tél a mozikba is megérkezhet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Elbúcsúztatták Keleti Éva fotóművészt
A temetésen barátok, pályatársak is megjelentek.
Már csak napokig látható: Fényes Adolf festészete a csendtől a szolnoki művésztelepig
A Nemzeti Galéria kamaratárlata március 15-ig várja a közönséget.
Megalázták, abuzálták, semmibe vették, aztán meghódította a zeneipart
Megjárta a poklok poklát, de nem adta fel, és milyen jól tette. Raye koncertjén jártunk Londonban.
A Trónok harca rajongói örülhetnek, mozifilm készülhet a legendás sorozatból
A tél a mozikba is megérkezhet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!