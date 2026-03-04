Rendkívüli

Orbán Viktor: Hetvenöt helyen vonultak fel a katonák, magas az ukrán szabotázs veszélye + videó

Már csak napokig látható: Fényes Adolf festészete a csendtől a szolnoki művésztelepig

A magyar művészet egyik nagy mestere, Fényes Adolf alkotásaiból mutat be válogatást a Magyar Nemzeti Galéria. A művész halálának 80. évfordulóján rendezett, a Liszt-ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál részeként megvalósult kamarakiállítás Fényes Adolf jellegzetes korszakaiból származó remekművekkel ad ízelítőt a stilárisan sokszínű és tematikusan rendkívül változatos életműből. A március 15-ig megtekinthető tárlat az 1890-es évek végétől az 1940-es évek elejéig tartó időszakából, időrendben haladva vázolja Fényes alkotópályájának főbb állomásait.

2026. 03. 04. 13:15
A Fényes Adolf-emlékkiállítás egy részlete A Magyar Nemzeti Galériában Fotó: Havran Zoltán
Az évforduló alkalmából a Magyar Nemzeti Galéria reprezentatív tanulmánykötetet jelentetett meg, a kamaratárlat pedig keretét adja az életművéhez számos nézőpontból közelítő, gazdagon illusztrált kötetnek. A kiadvány Fényes Adolf életútja, családi háttere, társadalmi közege mellett kitér életművének sokféleségére, a szolnoki művésztelepen 1902 és 1943 között játszott vezető szerepére, képeinek szakmai fogadtatására, és elsőként közli a mester mintegy 800 darabot számláló œuvre-katalógusát is.

20251010 budapest MNG fényes adolf emlek kiallitas havran zoltan magyar nemzet
Fényes Adolf festményei a Nemzeti Galéria emlékkiállításán (Fotó: Havran Zoltán)

Fényes Adolf változatos életműve a Nemzeti Galériában


A kiállításhoz kapcsolódóan a látogatók telefonon követhető útvonaltipp segítségével fedezhetik fel az emléktárlaton és az állandó gyűjteményben látható Fényes-remekműveket. Az ajánlott séta a kamarakiállítás anyagán túl a gyűjtemény további, Fényes Adolf alkotásaihoz kapcsolódó művekre is kiterjed. A tárlat az állandó kiállítási jeggyel látogatható, így az útvonalajánló különösen izgalmas kiegészítést jelenthet.

 

 

