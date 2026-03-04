Már csak napokig látható: Fényes Adolf festészete a csendtől a szolnoki művésztelepig

Az évforduló alkalmából a Magyar Nemzeti Galéria reprezentatív tanulmánykötetet jelentetett meg, a kamaratárlat pedig keretét adja az életművéhez számos nézőpontból közelítő, gazdagon illusztrált kötetnek. A kiadvány Fényes Adolf életútja, családi háttere, társadalmi közege mellett kitér életművének sokféleségére, a szolnoki művésztelepen 1902 és 1943 között játszott vezető szerepére, képeinek szakmai fogadtatására, és elsőként közli a mester mintegy 800 darabot számláló œuvre-katalógusát is.

Fényes Adolf festményei a Nemzeti Galéria emlékkiállításán (Fotó: Havran Zoltán)

Fényes Adolf változatos életműve a Nemzeti Galériában



A kiállításhoz kapcsolódóan a látogatók telefonon követhető útvonaltipp segítségével fedezhetik fel az emléktárlaton és az állandó gyűjteményben látható Fényes-remekműveket. Az ajánlott séta a kamarakiállítás anyagán túl a gyűjtemény további, Fényes Adolf alkotásaihoz kapcsolódó művekre is kiterjed. A tárlat az állandó kiállítási jeggyel látogatható, így az útvonalajánló különösen izgalmas kiegészítést jelenthet.