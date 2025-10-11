tárlatonMagyar Nemzeti Galériakiállítás

Feltárul a méltatlanul elhanyagolt festőzseni ismeretlen korszaka

Sokat tudunk Szinyeiről, Rippl-Rónairól és Vaszary Jánosról, de a XIX–XX. század fordulóján alkotó Fényes Adolf mind ez idáig kevés figyelmet kapott. A Nemzeti Galéria 1960-ban rendezett utoljára gyűjteményes kiállítást a festőnek, így szerteágazó életműve, amely a realizmustól az impresszionizmuson és a posztimpresszionizmuson át ível, szinte ismeretlen a nagyközönségnek. A Fényes bácsi, ahogy ismerősei – még Szinyei Merse Pál is – nevezték a kedélyes zsenit, halálának 80. évfordulójára nyílt A csend képei című kamarakiállítás és a novemberben megjelenő reprezentatív tanulmánykötet ezt a hiátust igyekszik pótolni.

Kató Lenke
2025. 10. 11. 6:42
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fényes Adolf 1867. április 29-én született. Fischmann Adolf néven anyakönyvezték (vezetéknevét 1886-ban magyarosította) Kecskeméten, ahol édesapja Fischmann Simon rabbi volt, míg édesanyja Wahrmann Regina, Israel Wahrmann-nak, a Pesti Izraelita Hitközség első rabbijának unokája. Tudós zsidó családja jogi pályára szánta, ő azonban inkább festőnek tanult. Rendkívül hosszú ideig, tizennégy évig végezte tanulmányait, miközben szép számmal voltak már sikerei is. Plesznivy Edit művészettörténész, a kiállítás kurátora úgy fogalmazott a megnyitó eseményen: vélhetően pont a szülői elvárások miatt akarta tökélyre fejleszteni művészetét, így bizonyítva, hogy jó pálya mellett döntött.

Fényes Adolf
Fényes Adolf enteriőröket bemutató festményein gyakran láthatunk hollóházi keménycserép tányérokat (Fotó: Zoltán Havran)

A Magyar Nemzeti Galéria tárlata a Szegény emberek élete ciklus drámai darabjaival indít, amely az 1898–1902 közötti időszakot öleli fel. A megrázó alkotásokkal Fényes a gazdag réteget szerette volna szembesíteni a mélyszegénységben élők mindennapjaival. Ezt követik a Napfényesként aposztrofált korszak festményei, amely az 1903–1906 között született impresszionisztikus tájképeket, közkedvelt figurális kompozíciójú és hangulatos kisvárosi variációkat – Vác és Szentendre meghitt utcaképeit – tartalmazza. 

A kiállítás következő részében, amely Az otthon képei elnevezést kapta, szobabelsőkről, épületenteriőrökről láthatunk alkotásokat, és megjelennek a Fényesre oly jellemző csendéletek is. Az ebben a szakaszban látható festmények a posztimpresszionista stílusjegyek hatását tükrözik, az alkotó élénk színeket és markáns kontúrokat használt, minden apró részlet hasonló hangsúlyt kapott, míg az eddig a képeken központi alakot betöltő emberek lassan eltűntek festményeiről.

Az emlékkiállítás végén Fényes Adolf alkotó pályájának leghosszabb, egyben legismeretlenebb részébe kapunk betekintést a Romantikus korszak (1913–1940) alkotásait megcsodálva. A főleg a bibliai történetekből merítő festmények drasztikusan különböznek a korábbiaktól. Mint Plesznivy Edit elmondta: Fényes vélhetően a két világháború közötti durva hétköznapi valóságtól próbált elmenekülni, eltávolodni azzal, hogy stilizált világok sorát alkotta meg képein.

20251010 budapest MNG fenyes adolf emlek kiallitas havran zoltan magyar nemzet
A Napfényesként aposztrofált korszak festményei (Fotó: Havran Zoltán)

1944-ben származása miatt már nem utalták ki neki a szolnoki műtermét. Horthy Miklós kormányzói mentességben részesíti, azonban a nyilas hatalomátvételt követően gettóba zárták. Itt vészelte át Budapest ostromát. 1945-ben ugyan visszatérhetett Nagymező utcai lakásába, de néhány héttel később, 77 évesen meghalt.

A novemberben megjelenő reprezentatív tanulmánykötet, ami a festő életútjának, családi hátterének bemutatása mellett kitér életművének sokféleségére és a szolnoki művésztelepen 1902 és 1943 között játszott vezető szerepére is, elsőként közli Fényes Adolf mintegy nyolcszáz darabot számláló oeuvre-katalógusát is. 

Lapunk kérdésére Horváth Ágnes kurátorasszisztens elmondta, hogy a katalógus összeállításakor kiderült: Erdélyben is fellelhetők a mester munkái. Két alkotás található Marosvásárhelyen a Bernády-gyűjteményben, de magángyűjteményekben is őriznek festményeket. Fényes ugyan nem kötődött a nagybányai művésztelephez, azonban részt vett csoportos kiállításokon, ahol könnyűszerrel megvásárolhatók voltak az alkotásai.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekatomenergia

Energia-önellátás lehetősége atomenergiával

Lóránt Károly avatarja

Energia tekintetében kiszolgáltatott helyzetünkön változtathatunk mintegy 15-20 év alatt akkor, ha uránkészletünket hagyományos és szaporító reaktorokban hasznosítjuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu