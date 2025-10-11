Feltárul a méltatlanul elhanyagolt festőzseni ismeretlen korszaka

Fényes Adolf 1867. április 29-én született. Fischmann Adolf néven anyakönyvezték (vezetéknevét 1886-ban magyarosította) Kecskeméten, ahol édesapja Fischmann Simon rabbi volt, míg édesanyja Wahrmann Regina, Israel Wahrmann-nak, a Pesti Izraelita Hitközség első rabbijának unokája. Tudós zsidó családja jogi pályára szánta, ő azonban inkább festőnek tanult. Rendkívül hosszú ideig, tizennégy évig végezte tanulmányait, miközben szép számmal voltak már sikerei is. Plesznivy Edit művészettörténész, a kiállítás kurátora úgy fogalmazott a megnyitó eseményen: vélhetően pont a szülői elvárások miatt akarta tökélyre fejleszteni művészetét, így bizonyítva, hogy jó pálya mellett döntött.

Fényes Adolf enteriőröket bemutató festményein gyakran láthatunk hollóházi keménycserép tányérokat (Fotó: Zoltán Havran)

A Magyar Nemzeti Galéria tárlata a Szegény emberek élete ciklus drámai darabjaival indít, amely az 1898–1902 közötti időszakot öleli fel. A megrázó alkotásokkal Fényes a gazdag réteget szerette volna szembesíteni a mélyszegénységben élők mindennapjaival. Ezt követik a Napfényesként aposztrofált korszak festményei, amely az 1903–1906 között született impresszionisztikus tájképeket, közkedvelt figurális kompozíciójú és hangulatos kisvárosi variációkat – Vác és Szentendre meghitt utcaképeit – tartalmazza.