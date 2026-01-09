havazásónos eső

Ónos eső: ezekre mindenképpen ügyeljenek, ha útnak indulnak!

A Katasztrófavédelem elmondta, mire érdemes figyelni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 13:46
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Ónos eső nehezíti a közlekedést. Néhány helyen már tegnap is csúszós jégpáncél borította az utakat – hívta fel a figyelmet a Katasztrófavédelem a közösségi oldalán. Figyelmeztettek: a késő délelőtti, déli óráktól nyugat, északnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, amelyből az ország délnyugati harmadán egy átmeneti gyenge havazást követően tartós ónos eső, Somogy és Baranya vármegye délnyugati felén jelentős mennyiségű – 5 milliméter – ónos eső várható.

Csobánka, 2026. január 8. Hókotró munkagép szórja az utat Csobánka és Pilisvörösvár között 2026. január 8-án. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Ónos eső idején megemelkedik a tűzoltói beavatkozást igénylő események száma. Főleg  közlekedési balesetekhez kell vonulnia ilyenkor a tűzoltóknak, de a különböző felületekre, így például villanyvezetékekre, faágakra ráfagyó csapadék is problémákat okozhat – ismertették. 

A Katasztrófavédelem azt is elmondta, hogy mikre kell figyelni, ha ónos eső esik:

  •  Aki teheti, az ónos esővel érintett területeken ne induljon útnak.
  • Amennyiben mégis útra kell kelni, utazás előtt tájékozódjon az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról.
  • Ónos esőben vagy a havazás idején indulj el időben, vezess lassabban, figyelmesebben és körültekintőbben, csak akkor előzz, ha azt biztonságosan be is tudod fejezni.
  • Csak a téli közlekedésre megfelelően felkészített, téli gumival felszerelt gépjárművel közlekedj.
  • Az autóba tankolj a szokásosnál több üzemanyagot, és vigyél magaddal feltöltött mobiltelefont, tartalék ruhát, ásványvizet és egy kis ételt, arra az esetre, ha elakadnál, vagy hosszabb ideig kellene várakoznod.
  • Ha bajba jutott autóst, gyalogost látsz, hívd a 112-es segélyhívó számot! 

Arra is kitértek, hogy ilyen időben hasznos lehet a Katasztrófavédelem VÉSZ applikációja, amely ingyenesen letölthető. Emellett az aktuális veszélyjelzésekről mindenki tájékozódhat a HungaroMet honlapján, az útviszonyokat pedig az Útinform honlapján lehet megismerni.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

