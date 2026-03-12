Orbán Viktor is elítélte, hogy lekapcsolták a Bűnvadászok Facebook-oldalát

„Elítélem!” – írta egyszavas válaszként Orbán Viktor a Mi Hazánk Mozgalom posztja alá, amelyben Toroczkai László, a párt elnöke felkérte Orbán Viktort és Magyar Pétert, hogy a saját Facebook-oldalukon ítéljék el a Meta ismételt beavatkozását a magyarországi választásokba.
A Mi Hazánk elnöke a posztjában azt kérte, a kormányfő és a Tisza Párt vezetője is ítélje el a Bűnvadászok 167 ezer követővel rendelkező Facebook-oldalának törlését.
A Metánál már a bűnözök is a »védett kategóriába« tartoznak? Amennyiben Orbán Viktor és Magyar Péter nem ítéli el a Szilícium-völgyi óriáscég újabb súlyos beavatkozását, egyértelművé teszik, hogy nem érdekeltek a tiszta, szabad választások megtartásában
– írta Toroczkai.
A miniszterelnök egy kommentben tudatta: ő elítéli a Meta lépését.
Szerdán elérhetetlenné vált a Bűnvadászok Facebook-oldala. A Mi Hazánk szerint a Meta ismét súlyosan beavatkozik a választásokba. Az oldalt a Meta a veszélyes személyekre és szervezetekre hivatkozva függesztette fel. A mozgalom úgy véli, hogy a Meta ismét súlyosan beavatkozik a magyarországi választásokba, hasonlóan, mint a 2019-es európai parlamenti, valamint a 2022-es országgyűlési választások folyamán, ezúttal is a kampányfinisben, egy hónappal a sorsdöntő április 12-i parlamenti választások előtt. Toroczkai László pártja jogi lépéseket tesz.
Borítókép: Toroczkai László (Fotó: MTI/Kovács Márton)
