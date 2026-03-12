Pikk Bayerrel és Ambrózyval – „Az ukrán taplóságra, bunkóságra nincs mentség” + videó

Nem teszik a balliberálisoknak, hogy képregényt írt Bütyökről, azaz Magyar Péter Tisza-vezérről Ambrózy Áron kollégánk, a PestiSrácok.hu munkatársa, mert szerintük ehhez nincs még állampolgári joga sem. A címe: Én, a kétarcú. Fogy is rendesen. Bayer Zsolt publicista már podcast műsorunk elején megjegyezte, nem lesz túl vicces a mai adás, mert a reggeli kávé mellett sok megrázó hírt olvasott az ukránokkal kapcsolatban is. Megmondóembereink alaposan kiveséztek mindent, ami önöket is érdekli.

Azonnal felmerül a kérdés: mi is a baj Ambrózy képregényével?

Sokan várják a folytatást, bár már így is a sikerlisták élén van, a nyomdának lesz még dolga, mert akkora az érdeklődés. A balliberálisok, akik még nem írtak egy normális cikket, mint például Krúdy, Ady vagy éppen Mikszáth, most vadul fenyegetőznek, és azzal vádolják munkatársunkat, hogy ehhez még állampolgári joga sincs, nemhogy újságírói. Ambrózy azzal „szurkálta” publicistánkat, hogy sokkal többet fog eladni a művéből, mint Bayer a legsikeresebb könyveiből.

No, itt ért vége a viccelődésnek, átfordultak a friss hírekre, amelyeket a reggeli kávé mellett bárki elolvashatott, miszerint

már nem csak a miniszterelnök családját és magát a kormányfőt fenyegetik az ukránok, eljutottak oda, hogy Orbán Viktor nyelvét is kitépnék. Mi ez a tempó?

Közben az ukránok a Török Áramlatot is már kétszer megtámadták, ami veszélyezteti hazán gázellátását is. Ambrózy szerint az ukrán taplóságra, bunkóságra nincs mentség. Hozzátette, abban még lehet logika, mindazok ellenére, hogy szerződéseket sértenek az energiaellátás szempontjából, azért fenyegetnek országokat, hogy Oroszország oda is védelmet telepítsen, de az, hogy

a magyar miniszterelnököt, Magyarországot fenyegetik, avval pecsétes papírt állítottak ki az ukránok, hogy nem részei az európai civilizációnak.

Áttértek az irániak bosszújára, a hazánkban is tartózkodó terroristákra, valamint arra, hogy Bayer miért lát mindent feketén, adásunkból ez is kiderül.