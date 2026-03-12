Schiffer András: A Tiszánál már beárazhatták a vereséget + videó

Schiffer András szerint a Tisza Pártnál és a hozzá köthető véleményformálóknál már beárazhatták a vereséget, és ennek jegyében olyan történetet építhetnek, amely a választási kudarc esetén a csalás narratíváját erősítheti – írja a Mandiner.

A lap az Öt podcast műsorban elhangzottak alapján arról számolt be, hogy az ügyvéd Panyi Szabolcs VSquare-on megjelent cikkét hagymázas irománynak nevezte, és

úgy vélte: az írás valójában nem az április 12-i választásról, hanem az azt követő napról szól.

Schiffer szerint

a Tisza nagy előnyét mérő közvélemény-kutatások alkalmasak lehetnek arra, hogy egy vereség után felkorbácsolják az indulatokat, és olyan helyzetet teremtsenek, amelyben könnyebb csalást kiáltani.

Az ügyvéd arról is beszélt, hogy szerinte ennek komoly nemzetközi következményei is lehetnek, mert akár európai vezetők is hivatkozhatnak ilyen állításokra, és megkérdőjelezhetik Orbán Viktor törvényes kormányfői pozícióját.