schiffer andrás

Schiffer András: A Tiszánál már beárazhatták a vereséget + videó

Ennek nyomán olyan narratíva épülhet, amely miatt egy esetleges választási kudarc után csalást kiálthat a baloldal.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 19:16
Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Schiffer András szerint a Tisza Pártnál és a hozzá köthető véleményformálóknál már beárazhatták a vereséget, és ennek jegyében olyan történetet építhetnek, amely a választási kudarc esetén a csalás narratíváját erősítheti – írja a Mandiner. 

A lap az Öt podcast műsorban elhangzottak alapján arról számolt be, hogy az ügyvéd Panyi Szabolcs VSquare-on megjelent cikkét hagymázas irománynak nevezte, és

 úgy vélte: az írás valójában nem az április 12-i választásról, hanem az azt követő napról szól. 

Schiffer szerint

a Tisza nagy előnyét mérő közvélemény-kutatások alkalmasak lehetnek arra, hogy egy vereség után felkorbácsolják az indulatokat, és olyan helyzetet teremtsenek, amelyben könnyebb csalást kiáltani. 

Az ügyvéd arról is beszélt, hogy szerinte ennek komoly nemzetközi következményei is lehetnek, mert akár európai vezetők is hivatkozhatnak ilyen állításokra, és megkérdőjelezhetik Orbán Viktor törvényes kormányfői pozícióját.

 

Borítókép: Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő  (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

