Magas rangú ukrán titkosszolgálati tiszt szállt be a magyar választásokba

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat Ukrajna fő nemzetbiztonsági szerve, amelynek tavalyig elnökhelyettese volt az a Viktor Jagun, aki néhány órája nyíltan bírálta a közösségi médiában a magyar kormányfőt és a Fideszt. A magas rangú tiszt nyíltan beszállt a választásba.

Szerinte a magyar kormányfő ma nem külpolitikát folytat, hanem a túlélésért folytatott választási kampányt vezet – írja a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog rámutat: Jagun szerint a közvélemény-kutatások Magyarországon sok év után először mutatják a Fidesz hatalomvesztésének valós kockázatát. 

A hatalomváltás Magyarországon kritikus jelentőségű, mert ez trójai faló, amely folyamatosan blokkol bizonyos dolgokat Ukrajnában

– nyomatékosította a magas rangú ukrán tiszt.

A Kyiv24 televízió csatornának pedig arról beszélt, hogy Moszkva számára a magyar kormányzat kritikus fontosságú: nemcsak politikai eszköz az Ukrajnának nyújtott segélyek szabotálására, hanem egy erőteljes mechanizmus a közép-európai olaj- és gázpiac ellenőrzésére is – véli Viktor Jagun, az SZBU nyugalmazott vezérőrnagya.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

