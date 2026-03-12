Szerinte a magyar kormányfő ma nem külpolitikát folytat, hanem a túlélésért folytatott választási kampányt vezet – írja a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog rámutat: Jagun szerint a közvélemény-kutatások Magyarországon sok év után először mutatják a Fidesz hatalomvesztésének valós kockázatát.

A hatalomváltás Magyarországon kritikus jelentőségű, mert ez trójai faló, amely folyamatosan blokkol bizonyos dolgokat Ukrajnában

– nyomatékosította a magas rangú ukrán tiszt.

A Kyiv24 televízió csatornának pedig arról beszélt, hogy Moszkva számára a magyar kormányzat kritikus fontosságú: nemcsak politikai eszköz az Ukrajnának nyújtott segélyek szabotálására, hanem egy erőteljes mechanizmus a közép-európai olaj- és gázpiac ellenőrzésére is – véli Viktor Jagun, az SZBU nyugalmazott vezérőrnagya.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)