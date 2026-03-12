Orbán Balázs: Az ukrán követelések szembemennek Magyarország érdekeivel

Az ukrán követelések ellentétesek Magyarország érdekeivel – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön Budapesten, a kormánypártok országjárásának újbudai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Steiner Attila, a Hegyvidék és Észak-Újbuda fideszes választókerületi elnöke, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára (j) és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának budapesti fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a XI. kerületi Rubin Hotelben 2026. március 12-én. Fotó: MTI/Soós Lajos

Orbán Balázs példátlan eseménynek nevezte, hogy Magyarországot Ukrajna elnöke megzsarolta, egyéb ukrán titkosszolgálati személyek pedig megfenyegették a magyar miniszterelnököt. Mindezt azért, mert

Ukrajna az orosz–ukrán háború folytatásában Magyarország pénzére, fegyvereire számítana, Ukrajna szeretne az Európai Unió tagja lenni, és azt szeretné, hogy egész Európa leváljon az olcsó orosz energiáról

– fűzte hozzá.

A politikus közölte: ezek a követelések ellentétesek Magyarország érdekeivel. – Mi nem akarjuk finanszírozni az ukránok háborúját, mi nem akarunk egy uniós közösségbe tartozni Ukrajnával, mert ez Magyarországot is érintetté tenné a háborúban, és nem akarunk leválni az olcsó orosz energiáról – hangsúlyozta.

Kiemelte,

az energiaárak a közel-keleti háború miatt rakétaként lőttek ki, amit mindenki megérez az üzemanyagárak növekedésében, és a rezsiköltségek is emelkednek valamennyi nyugat-európai országban.

Kitért arra, hogy Magyarország úgynevezett védett árat vezetett be az üzemanyagokra, és a rezsicsökkentésen keresztül a magyarok fizetik a legalacsonyabb rezsiárakat, aminek az alapja az olcsó orosz energia. – Erről nem szeretnénk lemondani – emelte ki.

Orbán Balázs azt mondta,

ezért Volodimir Zelenszkij úgy döntött, hogy beavatkozik a magyar választásokba, nyíltan Magyar Péter és a Tisza Párt támogatására szerződött, és mindent elkövet annak érdekében, hogy kormányváltás legyen Magyarországon.

– Ilyen beavatkozási kísérlet még nem történt a magyar történelemben – hangoztatta.

A politikus arra kért mindenkit, hogy

március 15-én, a Békemeneten – több százezer emberrel együtt – álljon ki Magyarország mellett, és mondjon nemet az ukrán fenyegetésekre.

Orbán Balázs arra bátorít mindenkit, hogy április 12-én éljen a választójogával, és támogassa a Fidesz–KDNP jelöltjét, így a 3. számú választókerületben Steiner Attilát. Hozzátette: a kormánypártok jelöltjei biztos, hogy nemet fognak mondani Ukrajna követeléseire, a háború támogatására, Ukrajna EU-s csatlakozására és az olcsó orosz energia kivezetésére.