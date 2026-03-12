Kiderült, mikor kerülhet vissza Gábriel arkangyal szobra a Hősök terére

A Millenniumi emlékmű harminchat méteres korinthoszi oszlopának csúcsán Gábriel arkangyal alakja évtizedekig a szilárdságot és az isteni gondviselést hirdette. Azonban az idő vasfoga nem kímélte Zala György 1901-ben, a Hősök terén felállított remekművét. A 2024 őszén végrehajtott, mérnöki bravúrnak számító leemelés után a szobor restaurátor-műhelybe került, ahol azóta is zajlik aprólékos megújítása.

Fotó: Hatlaczki Balazs

A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a beavatkozás halaszthatatlan volt. Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója a szobor eddigi vizsgálatait bemutató sajtótájékoztatón rávilágított, a bronzburkolat repedésein keresztül évtizedeken át beszivárgó csapadékvíz felemésztette az acélrögzítéseket. A vizsgálatok alapján kiderült, a műtárgy életveszélyes állapotban volt.

A szakemberek ugyanakkor felmérik a szobor tartóoszlopának szerkezeti integritását, és amennyiben ennek állapota engedi, Gábriel év végére visszatérhet eredeti őrhelyére.



Bár a munka kezdetén a szakértők mérlegelték a teljes újraöntést is, a mélyreható anyagvizsgálatok végül lehetővé tették az eredeti bronzöntvény megőrzését, így maga az 1901-ben felszentelt anyag születik újjá. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, Gábriel alakja a magyar államiság elválaszthatatlan része. A legenda szerint a pápa az arkangyal sugallatára küldött koronát Szent Istvánnak. A több történelmi kataklizmát is túlélt szobor kezében tartott Szent Korona és kettőskereszt tehát a keresztény állam születésének mementója, amelynek megóvása közös nemzeti kötelességünk.

A restaurálás során a szakemberek 3D-s szkenneléssel milliméter-pontosságú digitális modellt alkottak, a tisztítást pedig felületkímélő eljárással végzik, amely megőrzi a nemes patinát. A belső váz szerkezeti megerősítésekor az elöregedett kötéseket korrózióálló elemekre cserélik.

Időkapszulára bukkantak a talapzatban

A munka közben a múlt egy rejtett üzenete is felszínre került: a szobor talapzatában egy 1901-es időkapszulát találtak. Bár a papírtekercsről az írás látszólag eltűnt, multispektrális vizsgálatokkal sikerült láthatóvá tenni a szöveget, amely

olyan neves kortársak aláírásait rejti, mint Schickedanz Albert építész vagy Aggházy Gyula festőművész, akik így több mint egy évszázad távlatából üzennek az utókornak.

Amíg az arkangyal a restaurátorok kezei között nyeri vissza fényét, a látogatók a Városliget Látogatóközpontban egy életnagyságú másolat segítségével ismerkedhetnek meg a szobor történetével.