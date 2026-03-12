Ukrán dróntámadás a Török Áramlatnál, hallgat az EU a fenyegetésről

Az ukrán fél dróntámadást hajtott végre a Török Áramlat egyik kulcsfontosságú létesítménye ellen, ismét a magyar energiaellátást vették célba. Strasbourgban a Magyar Nemzet európai parlamenti képviselőket kérdezett arról, mit gondolnak Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi tisztjének fenyegető kijelentéseiről, amelyek Orbán Viktort és családját is érintették, de láthatóan nem érdekelte őket a téma. Eközben a globális energiapiac jövője is terítékre került: Floridában az orosz–amerikai gazdasági együttműködési munkacsoport vezetői tárgyaltak a válságos helyzetről. A Közel-Keleten sem csillapodnak az indulatok. Napi összefoglaló.

Fico: Megállapodás született a Barátság kőolajvezeték újraindításáról Fotó: MTI

Oroszország véres támadást indított Ukrajna ellen

Zaporizzsja több településén is megszólaltak a légvédelmi szirénák az éjszaka folyamán. Oroszország irányított bombázást hajtott végre a régióban, a sérültek között gyerekek is vannak.