Ukrán dróntámadás a Török Áramlatnál, hallgat az EU a fenyegetésről

Oroszország újabb véres támadást indított Ukrajna ellen, Ukrajna pedig a Török Áramlat egyik kulcsfontosságú létesítményét vette célba. A Barátság kőolajvezeték ügyében tizenhét ország érdeklődött a magyar álláspont iránt. Strasbourgban kemény kérdések hangzottak el az Orbán Viktort ért ukrán fenyegetéssel kapcsolatban. Közben a Közel-Keleten is fokozódik a feszültség: Irán több környező országot támadott, új legfelsőbb vezetője pedig már első megszólalásában bosszút esküdött. A globális energiapiac helyzetéről amerikai–orosz egyeztetés zajlott Floridában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 23:59
A Tisza Párt brüsszeli főnöke sem ítélte el Zelenszkij fenyegetését Forrás: AFP
Az ukrán fél dróntámadást hajtott végre a Török Áramlat egyik kulcsfontosságú létesítménye ellen, ismét a magyar energiaellátást vették célba. Strasbourgban a Magyar Nemzet európai parlamenti képviselőket kérdezett arról, mit gondolnak Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi tisztjének fenyegető kijelentéseiről, amelyek Orbán Viktort és családját is érintették, de láthatóan nem érdekelte őket a téma. Eközben a globális energiapiac jövője is terítékre került: Floridában az orosz–amerikai gazdasági együttműködési munkacsoport vezetői tárgyaltak a válságos helyzetről. A Közel-Keleten sem csillapodnak az indulatok. Napi összefoglaló.

Fico: Megállapodás született a Barátság kőolajvezeték újraindításáról
Fico: Megállapodás született a Barátság kőolajvezeték újraindításáról Fotó: MTI

Oroszország véres támadást indított Ukrajna ellen

Zaporizzsja több településén is megszólaltak a légvédelmi szirénák az éjszaka folyamán. Oroszország irányított bombázást hajtott végre a régióban, a sérültek között gyerekek is vannak.

Hajnalban robbanások rázták meg a Közel-Keletet – a kőolaj ára elszabadult

Több környező országot támadott Irán a csütörtökre virradó éjszaka. 

Irak partjainál eltalált két olajszállító hajót, aminek következtében legalább egy ember meghalt. 

A vízi utak biztonságával kapcsolatban felerősödött aggodalmak miatt a kőolaj ára száz dollár fölé szökött.

Strasbourgban kemény kérdések hangzottak el

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Strasbourgban bírálta az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos bővítési terveit. A közösségi médiában közzétett videóban arról beszélt, hogy szerinte az unió felrúgja a korábbi bővítési elveket, miközben több alapvető kérdés – például a költségvetési hatások vagy a gazdák helyzete – tisztázatlan maradt.

Brüsszel hallgat, miközben már Orbán Viktor családját is megfenyegették az ukránok

Ukrajna újabb vörös vonalat lépett át. Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) korábbi tisztje és egykori parlamenti képviselő nyíltan megfenyegette Orbán Viktort és családját. A Magyar Nemzet Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének idején európai parlamenti képviselőket kérdezett arról, hogy mit gondolnak az esetről.

Számomra a legfontosabb kérdés az orosz támadás Ukrajna ellen. Egyrészt azt kell mondanunk, hogy Zelenszkij elnöknek tisztelnie kell a többi európai vezetőt, még olyanokat is, mint Orbán, akik mindig kritizálják az Európai Uniót. Másrészt viszont megerősítettük szilárd szándékunkat, hogy minden módon támogatjuk Ukrajnát az orosz támadás ellen

– mondta Dario Nardella Európai parlamenti képviselő (S&D). A Tisza Párt brüsszeli főnöke sem ítélte el Zelenszkij fenyegetését.

Brüsszel hallgat, miközben már Orbán Viktor családját is megfenyegették az ukránok
Brüsszel hallgat, miközben már Orbán Viktor családját is megfenyegették az ukránok Fotó: AFP

Az USA is felismeri, az orosz energia kulcsfontosságú a világgazdaság számára

A globális energiapiac válságos helyzetéről tárgyaltak az orosz–amerikai gazdasági együttműködési munkacsoport vezetői egy floridai találkozón – közölte Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője.

Ukrán dróntámadás érte a Török Áramlat egyik kulcsfontosságú létesítményét

Ukrán dróntámadás érte az orosz gázszállítás egyik kulcsfontosságú létesítményét Dél-Oroszországban – közölte a Gazprom. A vállalat szerint az akció célpontja a Krasznodari területen található Russzkaja kompresszorállomás volt, amely a Török Áramlat gázvezeték kiindulópontját jelenti . Szijjártó Péter szerint ha a Török Áramlat nem működik, akkor Magyarországot földrajzilag és fizikailag nem lehet ellátni biztonságosan földgázzal.

Már első megszólalásában bosszút esküdött Irán új legfelsőbb vezetője

Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei először szólalt meg nyilvánosan apja halála óta. Az állami médiában közzétett üzenetében megtorlást helyezett kilátásba Irán mártírjaiért, és az amerikai katonai bázisok bezárását követelte a térségben. A vezető jelezte azt is, hogy Teherán továbbra is blokád alatt tarthatja a Hormuzi-szorost.

Barátság kőolajvezeték: tizenhét ország kíváncsi a magyar álláspontra, „Kijev válaszát még várjuk”

Véget értek az energetikai tárgyalások csütörtökre, tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről. Erről beszélt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön egy Kijevben készült Facebook-videójában.

Borítókép: Manfred Weber (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

