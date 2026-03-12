Szijjártó Péter: Az Európai Unió ma nem csak politikai és gazdasági, hanem lelki válságot is átél

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Lelkészműhely eseményén elmondott beszédében rámutatott, hogy az egymást követő krízisek közepette az Európai Unió ma nemcsak politikai és gazdasági, hanem egy lelki válságot is átél. Kifejtette, hogy az ember csak akkor tud szabad lenni, hogyha önazonos, és ő maga a pályafutása során soha nem szembesült olyan morális dilemmával, hogy helyes-e, amit tesz, és nem is lenne képes arra, hogy ne kövesse a belső iránytűjét.

Szijjártó Péter: Az Európai Unió ma nemcsak politikai és gazdasági, hanem lelki válságot is átél. Fotó: AFP

Szijjártó Péter: Európában jelenleg nincs meg a lelki béke

Ezzel szemben azonban szavai szerint Európában jelenleg nincs meg ez a lelki béke, amit az is jól mutat, hogy a külügyi tanács ülésein egyes kollégái nem merik azt az álláspontot képviselni, mint amit előtte a folyosón, mert a liberális média, az NGO-k, a koalíciós partnerek szétszednék őket.

És szerintem ez jelenti az európai lelki nyomorúság egyik origóját, hogy egész egyszerűen olyan szintű véleménydiktatúra vagy ideológiai diktatúra van ma Európában, ami csak fizikailag nem fogható azokhoz az ideológiai diktatúrákhoz, amik megnyomorították egyébként az európai, azon belül is a közép-európai nemzeteket az elmúlt évszázad közepétől

– fogalmazott.