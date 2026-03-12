Antiszemita támadás Michiganben: autóval hajtottak a zsinagógába, lövések is eldördültek + videó

Járművel és lőfegyverrel elkövetett támadást hajtottak végre egy zsinagóga és zsidó oktatási központ ellen az Egyesült Államokbeli Detroit közelében – közölte a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) csütörtökön.

Járművel és lőfegyverrel elkövetett támadást hajtottak végre egy zsinagóga és zsidó oktatási központ ellen Fotó: AFP

Kash Patel, az FBI igazgatója azt közölte, hogy „aktív lövöldözőt érintő helyzetről” van szó, az elkövető járművel hajtott az épületbe. Az incidens a Michigan állambeli Detroit melletti West Bloomfield Township településen működő Temple Israel zsinagógánál történt.

A hatóságok beszámolója szerint a zsidó vallási intézményt őrző biztonsági személyzet lőpárbajba keveredett a támadóval.

Az első közlemények nem tértek ki arra, hogy áldozatok vagy sebesültek lennének, a támadó azonban életét vesztette.