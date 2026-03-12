zsinagógalőfegyverantiszemita támadásMichigan

Antiszemita támadás Michiganben: autóval hajtottak a zsinagógába, lövések is eldördültek + videó

Járművel és lőfegyverrel elkövetett támadást hajtottak végre egy zsinagóga ellen Detroit közelében. A támadó életét vesztette.

Antiszemita támadás Michiganben: autóval hajtottak a zsinagógába, lövések is eldördültek Forrás: AFP
Járművel és lőfegyverrel elkövetett támadást hajtottak végre egy zsinagóga és zsidó oktatási központ ellen az Egyesült Államokbeli Detroit közelében – közölte a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) csütörtökön.

Járművel és lőfegyverrel elkövetett támadást hajtottak végre egy zsinagóga és zsidó oktatási központ ellen
Járművel és lőfegyverrel elkövetett támadást hajtottak végre egy zsinagóga és zsidó oktatási központ ellen Fotó: AFP

Kash Patel, az FBI igazgatója azt közölte, hogy „aktív lövöldözőt érintő helyzetről” van szó, az elkövető járművel hajtott az épületbe. Az incidens a Michigan állambeli Detroit melletti West Bloomfield Township településen működő Temple Israel zsinagógánál történt. 

A hatóságok beszámolója szerint a zsidó vallási intézményt őrző biztonsági személyzet lőpárbajba keveredett a támadóval.

Az első közlemények nem tértek ki arra, hogy áldozatok vagy sebesültek lennének, a támadó azonban életét vesztette. 

Kathy Hochul, New York kormányzója és Zohran Mamdani, New York polgármestere megfogadták, hogy fokozzák a járőrözést a vallási helyszínek körül a mai támadás után, számolt be róla az NBC. Hochul az X-en közzétett bejegyzésében „gyáva antiszemita erőszakos cselekményként” jellemezte az esetet. 

Lövések dördültek a torontói amerikai konzulátusnál, Kanada megerősíti a védelmet

Tegnap lapunk arról is beszámolt, hogy Kanada fokozza a biztonsági intézkedéseket az amerikai és az izraeli diplomáciai képviseleteknél a torontói amerikai konzulátusnál történt lövöldözést követően. Ezt a kanadai rendőrség közölte kedden. Több épületet is lőttek Torontóban, mióta február 28-án megkezdődött az amerikai-izraeli hadművelet Irán ellen

Robbanás történt egy zsinagóga előtt Belgiumban

Írtunk arról is, hogy robbanás rázta meg hétfő hajnalban a Liège városában található zsinagóga környékét. A detonáció a helyi izraeli közösség zsinagógája előtt történt, amely a város egyik fontos intézménye, és egy, a helyi zsidó örökséget bemutató múzeumnak is otthont ad. A polgármester a Sudinfo hírportálnak nyilatkozva azt is felvetette, hogy az eset összefügghet a közel-keleti geopolitikai helyzettel.

Nagy a valószínűsége annak, hogy kapcsolatban áll a közel-keleti helyzettel

– mondta, megjegyezve, hogy ilyen jellegű támadások Liège-ben ritkábbak, mint például Brüsszelben vagy Antwerpenben.

Borítókép: Rendőrök és az FBI a helyszínen (Fotó: AFP)

