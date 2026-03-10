Lövések dördültek a torontói amerikai konzulátusnál, Kanada megerősíti a védelmet + videó

Chris Leather kanadai rendőrfőnök szerint nemzetbiztonsági incidensként kezelik a torontói amerikai konzulátusnál történt lövöldözést, bár még korai lenne az indítékot megállapítani. Gary Anandasangaree közbiztonsági miniszter teljesen elfogadhatatlannak nevezte a történteket az X-en. „Kanada sosem fog bármiféle megfélemlítést vagy erőszakot tolerálni, ideértve amerikai barátaink ellen Kanadában” – fűzte hozzá.

Kanada fokozza a biztonsági intézkedéseket az amerikai és az izraeli diplomáciai képviseleteknél. Fotó: AFP

Kanada fokozza a biztonsági intézkedéseket a diplomáciai képviseleteknél

A torontói hatóságok korábban közölték, hogy leadott lövések miatt riasztották őket a kora reggeli órákban a helyszínre, ahol töltényhüvelyek mellett lőfegyverből leadott lövések nyomait találták az épületen. Frank Barredo, a torontói rendőrfőnök helyettese szemtanúk beszámolóira hivatkozva azt mondta, hogy két férfi szállt ki egy fehér furgonból a konzulátus épülete előtt, majd lövéseket adtak le. Az épületben emberek tartózkodtak, de senki sem sérült meg.