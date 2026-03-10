Kanadaamerikai konzulátusTorontolövöldözés

Lövések dördültek a torontói amerikai konzulátusnál, Kanada megerősíti a védelmet + videó

Kanada fokozza a biztonsági intézkedéseket az amerikai és az izraeli diplomáciai képviseleteknél a torontói amerikai konzulátusnál történt lövöldözést követően. Ezt a kanadai rendőrség közölte kedden.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 10. 20:36
Lövések dördültek a torontói amerikai konzulátusnál, Kanada megerősíti a védelmet Forrás: AFP
Chris Leather kanadai rendőrfőnök szerint nemzetbiztonsági incidensként kezelik a torontói amerikai konzulátusnál történt lövöldözést, bár még korai lenne az indítékot megállapítani. Gary Anandasangaree közbiztonsági miniszter teljesen elfogadhatatlannak nevezte a történteket az X-en. „Kanada sosem fog bármiféle megfélemlítést vagy erőszakot tolerálni, ideértve amerikai barátaink ellen Kanadában” – fűzte hozzá.

Kanada fokozza a biztonsági intézkedéseket az amerikai és izraeli diplomáciai képviseleteknél
Kanada fokozza a biztonsági intézkedéseket az amerikai és az izraeli diplomáciai képviseleteknél. Fotó: AFP

Kanada fokozza a biztonsági intézkedéseket a diplomáciai képviseleteknél

A torontói hatóságok korábban közölték, hogy leadott lövések miatt riasztották őket a kora reggeli órákban a helyszínre, ahol töltényhüvelyek mellett lőfegyverből leadott lövések nyomait találták az épületen. Frank Barredo, a torontói rendőrfőnök helyettese szemtanúk beszámolóira hivatkozva azt mondta, hogy két férfi szállt ki egy fehér furgonból a konzulátus épülete előtt, majd lövéseket adtak le. Az épületben emberek tartózkodtak, de senki sem sérült meg.

Leather szerint a történtek nyomán megerősítik a biztonsági intézkedéseket az izraeli és az amerikai konzulátusoknál Torontóban, illetve az ottawai nagykövetségeknél.

A mostani lövöldözés a múlt héten történt három másik incidenst követ, amelyek során lövéseket adtak le zsinagógákra Toronto térségében. Ezen esetek során sem sérült meg senki. Mark Carney miniszterelnök a történteket bűncselekményt megvalósító antiszemita támadásoknak nevezte. Barredo szerint korai volna még összefüggést teremteni a négy eset között, de minden lehetséges nézőpontot megvizsgálnak – írta az MTI.

Több épületet is lőttek Torontóban, mióta február 28-án megkezdődött az amerikai–izraeli hadművelet Irán ellen

 

Borítókép: Rendőrök a torontói amerikai konzulátusnál (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

