Lövések dördültek a torontói amerikai konzulátusnál, Kanada megerősíti a védelmet + videó

Chris Leather kanadai rendőrfőnök szerint nemzetbiztonsági incidensként kezelik a torontói amerikai konzulátusnál történt lövöldözést, bár még korai lenne az indítékot megállapítani. Gary Anandasangaree közbiztonsági miniszter teljesen elfogadhatatlannak nevezte a történteket az X-en. „Kanada sosem fog bármiféle megfélemlítést vagy erőszakot tolerálni, ideértve amerikai barátaink ellen Kanadában” – fűzte hozzá.
Kanada fokozza a biztonsági intézkedéseket a diplomáciai képviseleteknél
A torontói hatóságok korábban közölték, hogy leadott lövések miatt riasztották őket a kora reggeli órákban a helyszínre, ahol töltényhüvelyek mellett lőfegyverből leadott lövések nyomait találták az épületen. Frank Barredo, a torontói rendőrfőnök helyettese szemtanúk beszámolóira hivatkozva azt mondta, hogy két férfi szállt ki egy fehér furgonból a konzulátus épülete előtt, majd lövéseket adtak le. Az épületben emberek tartózkodtak, de senki sem sérült meg.
Leather szerint a történtek nyomán megerősítik a biztonsági intézkedéseket az izraeli és az amerikai konzulátusoknál Torontóban, illetve az ottawai nagykövetségeknél.
