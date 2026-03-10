Egy washingtoni szövetségi bíró döntött a Mol–INA-ügyben 2022-ben Horvátország ellen hozott választottbírósági ítélet végrehajtásáról, a horvát államnak így mintegy 236 millió dolláros kártérítést kell megfizetnie a Molnak az évtizedek óta húzódó, az INA felvásárlása kapcsán indult vita lezárásaként – írta a Vg.hu.

Hatalmas kártérítést kap a Mol Horvátországtól. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A lap kiemelte:

Amir H. Ali amerikai szövetségi bíró a Mol javára hozott gyorsított ítéletében elutasította Horvátország érvelését, miszerint a döntés nem végrehajtható, mert az Energia Charta Szerződésben szereplő, a vita választottbírósági eljárásáról szóló megállapodása az Európai Unió jogszabályai szerint érvénytelen.

Horvátország korábban azt állította, hogy az ECT választottbírósági záradékát az Európai Unió legfelsőbb bírósága érvénytelennek nyilvánította az EU-n belüli vitákban, amely szerintük azt jelenti, hogy a Nemzetközi Befektetési Viták Rendezési Központjának bíróságnak nem volt hatásköre a döntés meghozatalára.