A magyar cég javára döntött egy amerikai szövetségi bíró. Horvátországnak 236 millió dollárt kell fizetnie a Molnak, a Mol–INA-ügyben született 2022-es választottbírósági ítélet végrehajtásaként.

2026. 03. 10. 21:08
Hatalmas kártérítést kap a MOL Horvátországtól Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Egy washingtoni szövetségi bíró döntött a Mol–INA-ügyben 2022-ben Horvátország ellen hozott választottbírósági ítélet végrehajtásáról, a horvát államnak így mintegy 236 millió dolláros kártérítést kell megfizetnie a Molnak az évtizedek óta húzódó, az INA felvásárlása kapcsán indult vita lezárásaként – írta a Vg.hu.

Budapest, 2026. március 10. Üzemanyagárakat jelző totemoszlop a Mol töltőállomásán a fővárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be a kormány, az intézkedés éjféltől lépett életbe. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. MTI/Balogh Zoltán
Hatalmas kártérítést kap a Mol Horvátországtól. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A lap kiemelte:

Amir H. Ali amerikai szövetségi bíró a Mol javára hozott gyorsított ítéletében elutasította Horvátország érvelését, miszerint a döntés nem végrehajtható, mert az Energia Charta Szerződésben szereplő, a vita választottbírósági eljárásáról szóló megállapodása az Európai Unió jogszabályai szerint érvénytelen.

Horvátország korábban azt állította, hogy az ECT választottbírósági záradékát az Európai Unió legfelsőbb bírósága érvénytelennek nyilvánította az EU-n belüli vitákban, amely szerintük azt jelenti, hogy a Nemzetközi Befektetési Viták Rendezési Központjának bíróságnak nem volt hatásköre a döntés meghozatalára.

Az amerikai bíró szerint azonban, ezt az érvet már korábban elutasították az ügyben. Ráadásul a kérdést teljeskörűen és tisztességesen megtárgyalták a bíróság előtt, amely elutasította azt.

Horvátország másik érvét pedig, amely arra vonatkozott, hogy a bíróság joghatósági határozata nem pénzügyi jellegű, ezért nem jogosult teljes hitelesítésre és elismerésre, értelmetlennek minősítette a bíró. 

A horvátok azzal is érveltek, hogy a Molnak megítélt kártérítés végrehajtását a külföldi szuverén kényszer doktrína tiltja, amely bizonyos esetekben alkalmazandó, amikor a bíróság a peres felet arra kötelezi, hogy az amerikai jogot oly módon tartsa be, amely sértheti a külföldi jog szerinti kötelezettségeit – írta a Vg.hu, hangsúlyozva, hogy ezt az érvet sem találta megalapozottnak a bíró. 

A Mol régóta áll perben a horvát állammal az INA olajipari vállalat megvásárlása miatt – idézte fel a Vg.hu, hozzátéve: 2003-ban 505 millió dolláros ajánlattal 25 százalék plusz egy részvény tulajdonrészt szerzett az INA-ban, majd részesedését 47,16 százalékra növelte. Ezzel az INA legnagyobb részvényese lett, Horvátország pedig 44,85 százalékos részesedést szerzett. Ezután született meg a megállapodás, amelynek értelmében a Mol megkapta az INA irányítói jogait, míg egy külön megállapodás lehetővé tette az INA gáztárolási és gázkereskedelmi üzletágának kiszervezését külön leányvállalatokba és átruházását Horvátországra. A Mol állítása szerint azonban ez utóbbi megállapodást soha nem hajtották végre, és Horvátország a horvát gázpiac liberalizálásával kapcsolatban vállalt számos egyéb kötelezettségét sem teljesítette. 

A Mol az ügy rendezésére 2013-ban választottbírósági eljárást kezdeményezett, amely közel egy évtizedet követően, 2022 júliusában hozta meg ítéletét. Ebben a testület egyhangúlag elutasította Horvátország érvelését, miszerint a Mol megvesztegette Ivo Sanader volt horvát miniszterelnököt annak érdekében, hogy 2009-ben számára kedvező módosítást érjen el a Mol–INA-felvásárlás során – hangsúlyozta a Vg.hu, azt is kiemelve, hogy 2022-ben a bíróság 183,9 millió dollár kártérítést ítélt meg a Molnak. 

 

Borítókép: Hatalmas kártérítést kap a Mol Horvátországtól (Fotó: MTI/Balogh Zoltán) 

