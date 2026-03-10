Orbán Viktor megszólalt Magyarország olajkészleteiről: „Úgy gondolom, sokáig bírjuk!” + videó

– Zelenszkij hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket – mondta Orbán Viktor kormányfő kedden a balatonfüredi országjáró fórumra érkezett újságírók kérdéseire válaszolva. A miniszterelnök azt mondta, az amerikaiak jól gondolkodnak, ebben a helyzetben, amikor a Közel-Keleten háború van, kizárni az ellátásból bármilyen energiát, különösen az olcsóbbat, mint a világpiaci ár,

az marhaság, szamárság, butaság.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy az olajtartalékokat felszabadították, és a készleteket folyamatosan feltöltik,

tehát nem kiürülnek, hanem cserélődnek, az utántöltés jól halad, úgy gondolom, sokáig bírjuk.

A kormányfő elmondta azt is: számít arra, hogy az unióban megpróbálják megkerülni a magyar vétót, ez nem lehetetlen, de nagyon nehéz és költséges. Úgy vélte, ezért jobban járnak, ha szólnak Zelenszkijnek, hogy hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket.

– Mindenki jobban jár – mondta a miniszterelnök.

Nincs szükségünk a mostani Ukrajnára az unióban

– Nincs szükségünk egy ilyen társra az Európai Unióban, mint Ukrajna, ezért azt javasoljuk, hogy kössünk egymással inkább szerződést - jelentette ki a miniszterelnök egy fórumon kedden, Balatonfüreden.

Orbán Viktor hangsúlyozta: azt már látjuk, hogyan viselkednek az ukránok most, amikor a kérelmező pozíciójában vannak,

ha már most ezt mind megengedik maguknak, amit megengednek, ha most zsarolnak, fenyegetnek és blokádot vezetnek be, és ezzel egyébként veszélyeztetik a magyar családok biztonságát és energiaellátását.

– Semmi tagság, semmi jogosultság, csak szerződés – hangoztatta.

Kifejtette, egy szerződésben kell megállapodni arról, hogyan fogunk együttműködni egymással és tartsuk be ezt a szerződést addig, amíg az ukránok is betartják. – De semmiképpen ne engedjük be őket magunk mellé, mert az Magyarország számára katasztrofális gazdasági következményekkel járna – mondta a miniszterelnök.

A háború szele lengi körül Magyarországot

– A háború szele lengi körül Magyarországot; a következő választásnak a legnagyobb tétje, hogy lesz-e olyan kormányunk, amely kívül tudja tartani Magyarországot egy háborún – jelentette ki Orbán Viktor a sajtótájékoztató után.

A miniszterelnök országjárása újabb helyszínén azt mondta:

nagyon reméljük, hogy ilyen háború nem következik be, nagyon reméljük, hogy az európaiak észre fognak térni, de ebben a pillanatban minden józan embernek azzal kell számolnia, hogy jelentős háborús kockázat napjait éljük.

– Nekünk olyan kormányunk van, amely nem ad embert, nem ad fegyvert és nem ad pénzt egy olyan háborúra, amihez nincsen semmi közünk, és végképp nem honvédő háború, az két szláv nép testvérháborúja – fogalmazott a kormányfő.