A Valentich-rejtély: máig nincs magyarázat a történelem leghátborzongatóbb eltűnési ügyére

A repüléstörténet egyik legellentmondásosabb és megoldatlan eltűnési ügyében eljáró repülésügyi szakértők ugyan nem találtak semmilyen objektív, elfogadható magyarázatot az incidens okára, az ufóhívőkkel ellentétben, akik szerint Frederick Valentich tisztázatlan hátterű tragédiája az egyik legeklatánsabb bizonyíték egy negyedik típusú találkozás megtörténtére.

A Valentich-rejtély máig megoldatlan esete a repüléstörténetnek. Fotó: Meri Talk

1978. október 21-én délután az akkor húszéves Frederick Valentich a felszálláshoz készülődött a dél-ausztráliai Mororabbin repülőterén. Az általa leadott repülési terv szerint a Bass-szoros felett kijelölt irányvonalon repülve a King-szigeten landolt volna, majd onnan – saját előadása szerint – utasok felvétele után tért volna vissza Morabbin repterére ugyanezen az útvonalon.

A horvát bevándorló családból származó Valentich már kamaszkora óta erősen vonzódott a repüléshez.

Tizenhat éves korában tanulópilóta kisgépes képesítést szerzett, majd 1977 szeptemberében – az erre előírt vizsgák sikeres letétele után – megszerezte a magán repülőgép-vezetői szakszolgálati engedélyt is.

Az ifjú Frederick Valentich egy Cessna előtt. Forrás: Wikimedia Commons

A fiatalembernek volt éjszakai repülési képesítése, de az ezzel kapcsolatos engedélye, illetve minősítése szerint csak jó meteorológiai körülmények között vezethetett repülőgépet éjszaka.

Valentichnek az volt a nagy álma, hogy hivatásosként, kereskedelmi pilótaként dolgozhasson valamelyik nagy légitársaságnál.

A végzetessé vált napig, 1978. október 21-ig már 150 repült órával rendelkezett, amelynek nagy részét az igen megbízható és népszerű kisgépen, az amerikai gyártmányú, egymotoros, négyüléses, felsőszárnyas kialakítású Cessna–182-es típuson szerezte meg.

Egy Cessna–182-es típusú túragép. Forrás: Wikimedia Commons

Miután leadta az irányításnak a repülési tervét, és elvégezte gépe külső, illetve a felszállás előtti kötelező ellenőrzését, a toronytól megkapta a felszállási engedélyt. A startengedély vétele után felszállóteljesítményre pörgette fel a gép motorját, majd helyi idő szerint 18 óra 19 perckor a magasba emelkedett. Emberi szem ekkor látta utoljára Valentich gyorsan távolodó és a kora esti égbolton egyre kisebb ponttá zsugorodó gépét.

Azt jelentette a pilóta, hogy egy rendkívül gyorsan mozgó objektum üldözi

A repülés eseménytelennek ígérkezett; a meteorológiai viszonyok és a látótávolság is egyaránt kiváló volt aznap este A Cessna a megadott repülési magasság elérése után Victoria állam partvonalát követve érte el a Bass-szoros víztömege feletti légteret, a terv szerinti repülési irányvonalat követve. A szárazföldet az Otway-foknál hagyta el, innen délkeleti irányba fordulva állt rá az ausztrál kontinenst és a Tasmaniát elválasztó víztömeg, a Bass-szoros közepén fekvő King-szigethez vezető irányvonalra. A repülés 47. percében, 19:07-kor Valentich rádión bejelentkezett a melbourne-i körzeti légi irányításnál.