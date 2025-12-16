Idegenek: szinte bizonyos, hogy sohasem fogunk találkozni földönkívüli civilizációkkal

Az idegenek egyesek szerint már a múltban is meglátogatták vagy meglátogathatták a Földet, és az utóbbi évtizedekben, években egyre gyakoribb, természetes okokkal nem vagy csak nehezen megmagyarázható azonosítatlan légköri jelenségek (Uninditified Atmospheric Phenomena, UAP) – korábbi népszerű elnevezésükkel az ufók –, szintén arra utalnak, hogy az idegenek esetleg már itt lehetnek a Föld előszobájában. Noha a természettudományok szigorú kritériumrendszerének megfelelően eddig még nem sikerült bebizonyítani, hogy akár a múltban, akár a jelenben idegenek látogatták volna meg bolygónkat, ennek ellenére érdemes megvizsgálni azt a kérdést, hogy vajon miért nem.

Az idegenek egyesek szerint már itt járnak, de erre nincs semmilyen természettudományos bizonyíték Fotó: Getty Images

Idegenek és a felfoghatatlan kozmikus távolságok

Először is vegyük alaposabban szemügyre a kozmikus távolságok problémakörét. Hétköznapi világunkban a távolságok egészen mást jelentenek, mint akár a makro-, akár pedig a mikrokozmoszban. Ha például valaki elutazik Új-Zélandra, az emberi távolságrendszerek dimenziójánál maradva már nagyon nagy utat tesz meg. A kozmikus távolságok léptékének világában azonban ez mérhetetlenül kis távolságnak számít. Az univerzális távolságok legnépszerűbb, illetve leggyakrabban használt mértékegysége a fényév. ( A másik, az asztrofizikában a távolságok kifejezésére szolgáló mértékegység a parszek.) Egy fényév az a távolság, amit a fény egy naptári év alatt megtesz.

Az univerzumban az emberi elme számára felfoghatatlan távolságok léteznek Fotó: NASA/JPL-Caltech

A vákuumbeli fénysebesség, az elektromágneses hullámok terjedési sebessége az egyik legfontosabb fizikai állandó amelynek pontos értéke – bármilyen vonatkoztatási rendszerben -, 299 792 458 m/sec, az egyszerűség kedvéért és kerekítve 300 000 km/másodperc. A Föld-Hold közepes távolságot, 384 400 kilométert tehát a fény – szintén kerekítve - egy és egy negyed másodperc alatt teszi meg, amihez az első Hold-expedíció űrhajójának, az Apolló-11-nek több mint négy napra volt szüksége.

A fény által egy év alatt befutott távolság, vagyis egy fényév nagyjából a Naprendszer legkülső határvidékét jelöli ki.

A hozzánk legközelebb fekvő csillag, a Proxima Centauri kereken 4,2 fényév távolságra fekszik tőlünk. De hogyan képzeljük el, illetve helyezzük felfogható dimenzióba ennek a legközelebbi csillagszomszédunknak a távolságát?