NASA: megoldódhat a téli égbolt egyik szupernóva-robbanás előtt álló fényes csillagának rejtélye

A NASA űrtávcsöve, az oly sok felfedezéssel büszkélkedő Hubble-űrteleszkóp igénybevételével egy tudóscsoport arra tett kísérletet, hogy megfejtse a közeli szupernóva-robbanás előtt álló Betelgeuse egyik nagy rejtélyét, amit sokan azzal hoztak összefüggésbe, hogy már küszöbönáll és „bármelyik pillanatban” bekövetkezhet a gigantikus kozmikus detonáció.

A NASA Hubble-űrtávcsövével az univerzum sok rejtélyét sikerült már megfejteni. Fotó: NASA Hubble Space Telescope

A NASA űrtávcsövét hívták segítségül egy rejtélyes jelenség megfejtésére

Amikor a vörös szuperóriás, a Betelgeuse a gravitációs kollapszus miatt összeomlik, a téli égbolton szabad szemmel is könnyen azonosítható és vöröses fényben sziporkázó csillag szupernóvaként felragyogva két hétig olyan fényes lesz az égen, mint a telihold, árnyékokat vetve az éjszakában, majd ezt követően 6–12 hónapig a nappali égbolton is látszani fog.

Kétségkívül ez lesz minden idők egyik leglátványosabb égi jelensége,

de annak pontos meghatározása, hogy ez mikor fog bekövetkezni, korántsem egyszerű feladat.

Így ragyogna szupernóvaként az esti égbolton a Betelgeuse. Forrás: YouTube

A Betelgeuse az Orion csillagkép legfényesebb, és az éjszakai égbolt kilencedik legfényesebb csillaga a Földhöz viszonylag közel, 548 fényév távolságra fekvő M2Iabh színképosztályba tartozó vörös szuperóriás, ami az egyik legnagyobb fizikai méretű ismert csillag. A Betelgeuse átmérője a Nap átmérőjének mintegy 764-szerese. A megfigyelések szerint 1993-tól kezdve fokozatosan elkezdett összehúzódni, az elmúlt harminc évben mintegy 15 százalékkal csökkent az átmérője. Ebből több asztrofizikus is arra a következtetésre jutott, hogy elkezdődött a Betelgeuse gravitációs összehúzódása, ami végül egy hatalmas szupernóva-robbanásban fog kiteljesedni. A Betelgeuse volt az első olyan csillag, amit sikerült optikai teleszkóppal nem pontszerűként, hanem korongméretre nagyított formában is megfigyelni.

Ami a csillagászati megfigyelések alapján bizonyos, hogy a Betelgeuse már a gravitációs összeomlás, illetve a szupernóva-robbanás kapujában áll, így ez az esemény elvben bármikor bekövetkezhet. A közelmúltbeli megfigyelések során többször is azt tapasztalták, hogy a hatalmas vörös szuperóriás hirtelen elhalványult, majd ismét fényesebb lett.