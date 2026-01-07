NASA: megoldódhat a téli égbolt egyik szupernóva-robbanás előtt álló fényes csillagának rejtélye

A NASA űrtávcsöve, az oly sok felfedezéssel büszkélkedő Hubble-űrteleszkóp igénybevételével egy tudóscsoport arra tett kísérletet, hogy megfejtse a közeli szupernóva-robbanás előtt álló Betelgeuse egyik nagy rejtélyét, amit sokan azzal hoztak összefüggésbe, hogy már küszöbönáll és „bármelyik pillanatban” bekövetkezhet a gigantikus kozmikus detonáció.
A NASA űrtávcsövét hívták segítségül egy rejtélyes jelenség megfejtésére
Amikor a vörös szuperóriás, a Betelgeuse a gravitációs kollapszus miatt összeomlik, a téli égbolton szabad szemmel is könnyen azonosítható és vöröses fényben sziporkázó csillag szupernóvaként felragyogva két hétig olyan fényes lesz az égen, mint a telihold, árnyékokat vetve az éjszakában, majd ezt követően 6–12 hónapig a nappali égbolton is látszani fog.
Kétségkívül ez lesz minden idők egyik leglátványosabb égi jelensége,
de annak pontos meghatározása, hogy ez mikor fog bekövetkezni, korántsem egyszerű feladat.
A Betelgeuse az Orion csillagkép legfényesebb, és az éjszakai égbolt kilencedik legfényesebb csillaga a Földhöz viszonylag közel, 548 fényév távolságra fekvő M2Iabh színképosztályba tartozó vörös szuperóriás, ami az egyik legnagyobb fizikai méretű ismert csillag. A Betelgeuse átmérője a Nap átmérőjének mintegy 764-szerese. A megfigyelések szerint 1993-tól kezdve fokozatosan elkezdett összehúzódni, az elmúlt harminc évben mintegy 15 százalékkal csökkent az átmérője. Ebből több asztrofizikus is arra a következtetésre jutott, hogy elkezdődött a Betelgeuse gravitációs összehúzódása, ami végül egy hatalmas szupernóva-robbanásban fog kiteljesedni. A Betelgeuse volt az első olyan csillag, amit sikerült optikai teleszkóppal nem pontszerűként, hanem korongméretre nagyított formában is megfigyelni.
Ami a csillagászati megfigyelések alapján bizonyos, hogy a Betelgeuse már a gravitációs összeomlás, illetve a szupernóva-robbanás kapujában áll, így ez az esemény elvben bármikor bekövetkezhet. A közelmúltbeli megfigyelések során többször is azt tapasztalták, hogy a hatalmas vörös szuperóriás hirtelen elhalványult, majd ismét fényesebb lett.
