Azonnali olajárrobbanás: minden tekintet Iránra szegeződik

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásának hírére markánsan megugrott a Brent olaj ára, mivel a piac azonnal megkezdte a közel-keleti ellátási kockázatok beárazását. A befektetők elsősorban attól tartanak, hogy Irán válaszlépésként veszélyeztetheti a Hormuzi-szoros forgalmát, ami a globális olajellátás jelentős részét érintené.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 13:41
Az olajárak azonnal reagálnak az iráni háborúra. Fotó: Teknős Miklós
Az izraeli és amerikai csapás hírére kilőtt az olaj ára. A piacok most arra figyelnek, hogyan reagál Irán. A nemzetközi olajpiac egyik legfontosabb szereplője, a Brent típusú nyersolaj ára jelentős emelkedést mutatott, miután Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt - írja a Világgazdaság.  A hírre a Brent árfolyama drámai mértékben megugrott: 10-13 százalékkal lett drágább pár órán belül.

olajár, 20160622 Mol benzinkút , tankolás, üzemanyag , benzin , 95-ös és diesel üzemanyag tankolása, tankautó , benzin pisztoly , töltőállomás üzemanyagtartályok feltöltése
Az olajár emelkedését illetően többféle forgatókönyvvel számolnak az elemzők/ Fotó: Székelyhidi Balázs

A portál felidézi, a Bloomberg  arról számolt be, hogy a Brent már 78 dollár/hordó fölé került, miközben később kisebb korrekció következett, és a piac 74–75 dollár körül stabilizálódott egy időre.

 Ez az emelkedés az elmúlt évek egyik legnagyobb napi olajár-reakciója volt.

 

Mit fog tenni Irán? 

A portál a Barron’s cikkét szemlézi, miszerint az olaj szempontjából Irán válaszlépése akár fontosabb is lehet, mint maga a csapás. Már a Hormuzi-szoros hajózási útvonalát érintő korlátozott fenyegetések is emelhetik az árakat azáltal, hogy növelik a tankerek biztosítási költségeit és lassítják a szállításokat, ami tényleges termeléskiesés nélkül is szűkíti a kínálatot - írják.

Irán eddig soha nem zárta le teljesen a szorost, és ez jelentős önkárosítással járna: Kína – amely az iráni export több mint 80 százalékát vásárolja, valamint jelentős mennyiséget importál Szaúd-Arábiából és más öböl menti országokból – szintén érintett lenne. Ugyanakkor Irán többször zaklatott, fenyegetett vagy lefoglalt hajókat a térségben, legagresszívebben 2019-ben, amikor feltartóztatta a brit zászló alatt hajózó Stena Impero tankert és több más hajót is megtámadt. Egy másik kockázati csatorna Irán regionális szövetségesein keresztül vezet. A jemeni húszik 2023 óta bizonyították, hogy képesek érdemben megzavarni a Vörös-tengeri hajózást, amely a globális kereskedelem mintegy 12 százalékát bonyolítja. A csoport korábban megtorlást helyezett kilátásba az Egyesült Államokkal szemben.

Hogyan érinti a háború az olajárakat? 

A Wall Street forgatókönyv-elemzései nagyjából három lehetséges kimenetel köré csoportosulnak - foglalja össze a portál. Az alapforgatókönyv egy korlátozott csapással számol, amely nem érinti a szállítást és az exportot. Ebben az esetben az olajárak valószínűleg rövid ideig megugranának, majd stabilizálódnának, ahogy a geopolitikai prémium leépül.

  • Tartósabb áremelkedéshez az iráni export tartós kiesésére vagy a konfliktus regionális infrastruktúrára való átterjedésére lenne szükség. 
  • A Goldman Sachs becslése szerint napi egymillió hordó iráni export egyéves kiesése körülbelül nyolc dollárral emelné a hordónkénti árat.

A legnagyobb kockázat a Hormuzi-szoros zavara. Egy szélsőséges forgatókönyv esetén az OPEC+ rendelkezik némi tartalékkapacitással a kiesések ellensúlyozására: a Saudi Aramco gyorsan mozgósítható tartaléka a gyakorlatban napi 2-3 millió hordó lehet.  A Rystad Energy szerint egy szélesebb konfliktus esetén az árak 10–15 dollárral is emelkedhetnek hordónként, míg a Tortoise Capital elemzői a Hormuz-forgatókönyvben 100 dollár feletti olajárat sem zárnak ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

