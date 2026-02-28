Slot döntött a Liverpool meccse előtt, Szoboszlai visszatér a régi posztjára

Február utolsó napján a Premier League 28. fordulójában a Liverpool a West Ham Unitedet fogadja az Anfielden. Arne Slot együttese játékban továbbra sem brillírozik, de az eredmények jönnek, amely a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért folytatott ádáz harcban elengedhetetlen. A PL-címvédő az elmúlt öt meccséből négyet megnyert, egy hete a Nottingham Forest otthonában a hosszabbításban nyerte meg a meccset 1-0-ra . Ahogy Nottinghamben, úgy szombat délután sem lesz elérhető Florian Wirtz. A német középpályás a hátát fájlalta egy hete a bemelegítés során, és némiképp aggasztó lehet a Liverpool-szurkolóknak, hogy Slot a Liverpool–West Ham előtti sajtótájékoztatón sem tudott sok konkrétumról beszámolni Wirtz kapcsán – a holland mindössze annyit mondott, hogy a német játékos nem lesz elérhető szombaton.

Legutóbb a Liverpool drámai hajrában nyert, most a szurkolók nyugodtabb meccset remélnek a Liverpool–West Ham alkalmából Fotó: BEN STANSALL/AFP

Liverpool–West Ham: Szoboszlai Dominik újra a régi posztján

Slot azonban a pénteki sajtótájékoztatón jó hírrel is szolgált: Jeremie Frimpong már a csapattal edzett a héten, így a holland jobbhátvéd a West Ham ellen már a kispadra leült. Slot egy hete Szoboszlai Dominikot kezdette a védelem jobb oldalán Wirtz hiányában, amit a Forest elleni első félidőben meg is érzett a csapat.

A holland ezt a hibát nem követte el egymás után kétszer: Szoboszlai Wirtz hiányban ezúttal a támadó középpályás lesz, a jobbhátvéd pedig Joe Gomez.

A másik magyar, a balhátvéd Kerkez Milos is kezd a Liverpool–West Ham PL-mérkőzésen.

A Liverpool kezdőcsapata: Alisson–Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez–Mac Allister, Gravenberch–Szalah, Szoboszlai, Gakpo–Ekitiké

A két csapat őszi egymás elleni meccsén a Liverpool 2-0-ra nyert Londonban a 13. fordulóban, akkor Alexander Isak az első PL-gólját szerezte a Liverpool színeiben, mellette Cody Gakpo volt eredményes.

The Reds to take on West Ham United 🔴 #LIVWHU — Liverpool FC (@LFC) February 28, 2026

A West Ham kezdőcsapata:

Our Hammers to face the Reds 📄 pic.twitter.com/WLF3WNEpro — West Ham United (@WestHam) February 28, 2026

Nagy sansz a Liverpool előtt

Pénteken a sereghajtó Wolverhampton kisebb meglepetésre 2-0-ra legyőzte a harmadik Aston Villát – Unai Emery együttese az elmúlt öt bajnokijából csak egyet nyert meg –, míg az ötödik Chelsea vasárnap 17.30-kor az éllovas Arsenal otthonában lép pályára. a Liverpool így a West Ham elleni győzelmével a Chelsea-t meg is előzheti (jelenleg mindkét együttes 45 ponttal áll), míg a Villát három pontra megközelítheti, illetve a szintén vasárnap pályára lépő Manchester Unitedet beérné. Angliában az első öt hely ér BL-indulást a következő idényben.