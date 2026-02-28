britIránStarmerminiszterelnök

Starmer: A brit légierő gépei már a Közel-Kelet légterében vannak

Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette: brit repülőgépek már az égen vannak a Közel-Keleten, egy összehangolt regionális védelmi műveletek részeként. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia célja a további eszkaláció megakadályozása és a diplomáciai folyamatokhoz való visszatérés.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 16:01
Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke Forrás: AFP
„Ma brit repülőgépek vannak az égen a Közel-Keleten, egy összehangolt regionális védelmi műveletek részeként, hogy megvédjük népünket, érdekeinket és értékeinket” – jelentette ki a Downing Streeten tett televíziós nyilatkozatában a brit kormányfő.

Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke
Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke Fotó: SCOTT HEPPELL/POOL

Starmer közölte: az Egyesült Királyság számos védelmi képességgel rendelkezik a térségben, amelyeket az elmúlt időszakban tovább erősítettek. Hozzátette, hogy a brit bázisok és a térségben szolgáló személyzet védelmét a legmagasabb szintre emelték.

A régióban élő brit állampolgárokhoz is fordulunk, és mindent megteszünk a támogatásukért

 – fogalmazott.

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy egyeztetett az úgynevezett E3-csoport – Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – vezetőivel, valamint a régió több országának irányítóival.

„Létfontosságú, hogy megakadályozzuk a további eszkalációt és visszatérjünk a diplomáciai folyamathoz” – hangsúlyozta Starmer, hozzátéve: „békét és biztonságot, valamint a civil élet védelmét” szeretné látni.

A brit kormányfő szerint a kialakult helyzet lezárásának kulcsa Teherán kezében van. Mint mondta, Irán most már véget vethet ennek. Felszólította az iráni vezetést, hogy tartózkodjon a további csapásoktól, adja fel fegyverprogramját, valamint szüntesse be az iráni nép elleni szörnyű erőszakot és elnyomást.

„Ez az út vezet vissza a tárgyalóasztalhoz” – fogalmazott a brit miniszterelnök.

Tüntetők egy csoportja gyűlt össze a Downing Street előtt. Sokan a történelmi perzsa oroszlános és napos zászlót tartják a kezükben, hogy kifejezzék ellenállásukat a jelenlegi rezsimmel szemben – írja a BBC.

Néhányan Reza Pahlavi, az iráni sah fiának fényképeit tartják a magasban. Jelentések érkeztek arról is, hogy iráni külföldiek gyűltek össze az iráni nagykövetség előtt, hogy kifejezzék támogatásukat az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen elkövetett legújabb támadásokkal szemben – teszi hozzá.

Borítókép: Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

