„Ma brit repülőgépek vannak az égen a Közel-Keleten, egy összehangolt regionális védelmi műveletek részeként, hogy megvédjük népünket, érdekeinket és értékeinket” – jelentette ki a Downing Streeten tett televíziós nyilatkozatában a brit kormányfő.
Starmer: A brit légierő gépei már a Közel-Kelet légterében vannak
Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette: brit repülőgépek már az égen vannak a Közel-Keleten, egy összehangolt regionális védelmi műveletek részeként. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia célja a további eszkaláció megakadályozása és a diplomáciai folyamatokhoz való visszatérés.
Starmer közölte: az Egyesült Királyság számos védelmi képességgel rendelkezik a térségben, amelyeket az elmúlt időszakban tovább erősítettek. Hozzátette, hogy a brit bázisok és a térségben szolgáló személyzet védelmét a legmagasabb szintre emelték.
A régióban élő brit állampolgárokhoz is fordulunk, és mindent megteszünk a támogatásukért
– fogalmazott.
A miniszterelnök elmondta azt is, hogy egyeztetett az úgynevezett E3-csoport – Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – vezetőivel, valamint a régió több országának irányítóival.
További Külföld híreink
„Létfontosságú, hogy megakadályozzuk a további eszkalációt és visszatérjünk a diplomáciai folyamathoz” – hangsúlyozta Starmer, hozzátéve: „békét és biztonságot, valamint a civil élet védelmét” szeretné látni.
A brit kormányfő szerint a kialakult helyzet lezárásának kulcsa Teherán kezében van. Mint mondta, Irán most már véget vethet ennek. Felszólította az iráni vezetést, hogy tartózkodjon a további csapásoktól, adja fel fegyverprogramját, valamint szüntesse be az iráni nép elleni szörnyű erőszakot és elnyomást.
„Ez az út vezet vissza a tárgyalóasztalhoz” – fogalmazott a brit miniszterelnök.
Tüntetők egy csoportja gyűlt össze a Downing Street előtt. Sokan a történelmi perzsa oroszlános és napos zászlót tartják a kezükben, hogy kifejezzék ellenállásukat a jelenlegi rezsimmel szemben – írja a BBC.
Néhányan Reza Pahlavi, az iráni sah fiának fényképeit tartják a magasban. Jelentések érkeztek arról is, hogy iráni külföldiek gyűltek össze az iráni nagykövetség előtt, hogy kifejezzék támogatásukat az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen elkövetett legújabb támadásokkal szemben – teszi hozzá.
Borítókép: Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke (Fotó: AFP)
