Starmer: A brit légierő gépei már a Közel-Kelet légterében vannak

Starmer közölte: az Egyesült Királyság számos védelmi képességgel rendelkezik a térségben, amelyeket az elmúlt időszakban tovább erősítettek. Hozzátette, hogy a brit bázisok és a térségben szolgáló személyzet védelmét a legmagasabb szintre emelték.

A régióban élő brit állampolgárokhoz is fordulunk, és mindent megteszünk a támogatásukért

– fogalmazott.

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy egyeztetett az úgynevezett E3-csoport – Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – vezetőivel, valamint a régió több országának irányítóival.