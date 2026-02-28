Közleményében az iráni nemzetbiztonsági tanács arra kérte az embereket, hogy – amennyiben lehetséges – „menjenek a lehető legtávolabb” a fővárostól, miközben mindenkit felszólított, őrizze meg a nyugalmát.
Teherán elhagyására szólította fel a lakosságot az iráni nemzetbiztonsági tanács
Teherán elhagyására szólította fel a lakosságot az iráni nemzetbiztonsági tanács szombaton, nem sokkal Izrael és az Egyesült Államok Irán ellen indított támadását követően. Irán oktatási intézményei egyelőre zárva maradnak.
Hozzátette, hogy az ellátás nincs veszélyben, de figyelmeztetett arra is, hogy lehetőség szerint
kerüljék a bevásárlások során kialakuló tumultust.
A tanács egyúttal arról is értesített, hogy további értesítésig a tanintézmények zárva tartanak, a bankok azonban nem.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Rakétatámadás után lángba borult egy dubaji luxushotel + videó
A feszültség Dubajig is elért.
„Ma reggeltől új helyzet van a világon, amit önök tesznek, az dupla bűn!” – kőkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek Szijjártó Péter
A közel-keleti biztonsági helyzet romlásának és az Irán elleni támadásoknak súlyos következményei lehetnek a globális energiapiac működésére és az energiaárak alakulására világszerte – hangsúlyozta.
Fényes nappal, a saját kertjében rontott rá a medve egy férfira
Az áldozatot súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az agresszív állatot később kilőtték.
Ali Hamenei felszólalása várható, miközben eltérő hírek láttak napvilágot róla
Korábban azt rebesgették, életét vesztette Irán legfelsőbb vezetője.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Rakétatámadás után lángba borult egy dubaji luxushotel + videó
A feszültség Dubajig is elért.
„Ma reggeltől új helyzet van a világon, amit önök tesznek, az dupla bűn!” – kőkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek Szijjártó Péter
A közel-keleti biztonsági helyzet romlásának és az Irán elleni támadásoknak súlyos következményei lehetnek a globális energiapiac működésére és az energiaárak alakulására világszerte – hangsúlyozta.
Fényes nappal, a saját kertjében rontott rá a medve egy férfira
Az áldozatot súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az agresszív állatot később kilőtték.
Ali Hamenei felszólalása várható, miközben eltérő hírek láttak napvilágot róla
Korábban azt rebesgették, életét vesztette Irán legfelsőbb vezetője.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!