Belgium és Hollandia is megszólalt az iráni csapások után

Hangsúlyozta: Belgium szorosan figyelemmel kíséri az iráni és a régióban gyorsan változó helyzetet. Prévot bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy lezajlott a belga kormány illetékeseinek első válságülése, a nap folyamán további találkozók várhatók.

Szoros kapcsolatban állunk nagykövetségeinkkel. Arra kérem a régióban tartózkodó összes belga állampolgárt, hogy maradjanak biztonságban, kövessék a helyi hatóságok utasításait. Felszólítunk minden felet, hogy mindenkor biztosítsák a civil élet védelmét

– fogalmazott.

Hangsúlyozta: Belgium mélységesen sajnálja, hogy a diplomáciai erőfeszítések nem vezettek már korábban tárgyalásos megoldáshoz. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett: az EU, az Egyesült Államok és az E3-csoport – Franciaország, Németország és Nagy-Britannia – évek óta folyamatos diplomáciai együttműködést folytat, valamint az EU új szankciókat fogadott el Iránnal szemben és felvette az iráni Forradalmi Gárdát a terrorszervezetek listájára.

Mindezen nyomás ellenére az iráni rezsim nem mondott le nukleáris és ballisztikus programjairól, sem a régióban betöltött destabilizáló szerepéről – hívta fel a figyelmet Prévot, majd hangsúlyozta: Belgium mindig is elítélte az iráni rezsimet és az általa elkövetett emberi jogi jogsértéseket, a regionális és globális biztonságra kifejtett fenyegetést és az előremutató együttműködés elutasítását.

„Gondolataink az iráni néppel vannak, amely évtizedek óta szenved, s amely békét, méltóságot és elnyomásmentes jövőt érdemel. Az iráni nép nem fizetheti meg kormánya döntéseinek árát” – fogalmazott.

Belgium továbbra is szoros kapcsolatban áll amerikai és európai szövetségeseivel és partnereivel – tette hozzá a belga diplomácia vezetője.