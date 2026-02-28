Rendkívüli

Orbán Viktor: A terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük

Belgium és Hollandia is megszólalt az iráni csapások után

Belgium kormánya mélységesen sajnálja, hogy a diplomáciai erőfeszítések nem vezettek már korábban tárgyalásos megoldáshoz – jelentette ki Maxime Prévot belga külügyminiszter, miután Izrael és az Egyesült Államok légitámadást intézett Irán ellen. Tom Berendsen holland külügyminiszter visszafogottságra és az erőszak terjedésének megakadályozására szólított fel minden felet.

2026. 02. 28. 16:28
Tom Berendsen holland külügyminiszter (Fotó: AFP)
„Megértjük azokat a mélyreható biztonsági követelményeket és a konstruktív együttműködés Irán általi elutasításával kapcsolatos elhúzódó frusztrációt, amelyek ezt a lépést vezérelték, még akkor is, ha fenntartjuk, hogy a katonai erőnek mindig a végső megoldásnak kell maradnia a nemzetközi jog betartása mellett” – fogalmazott közösségi oldalán közzétett üzenetében a belga külügyminiszter.

Belgium szorosan figyelemmel kíséri az iráni és a régióban gyorsan változó helyzetet (Fotó: AFP)
Hangsúlyozta: Belgium szorosan figyelemmel kíséri az iráni és a régióban gyorsan változó helyzetet. Prévot bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy lezajlott a belga kormány illetékeseinek első válságülése, a nap folyamán további találkozók várhatók.

Szoros kapcsolatban állunk nagykövetségeinkkel. Arra kérem a régióban tartózkodó összes belga állampolgárt, hogy maradjanak biztonságban, kövessék a helyi hatóságok utasításait. Felszólítunk minden felet, hogy mindenkor biztosítsák a civil élet védelmét

 – fogalmazott.

Hangsúlyozta: Belgium mélységesen sajnálja, hogy a diplomáciai erőfeszítések nem vezettek már korábban tárgyalásos megoldáshoz. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett: az EU, az Egyesült Államok és az E3-csoport – Franciaország, Németország és Nagy-Britannia – évek óta folyamatos diplomáciai együttműködést folytat, valamint az EU új szankciókat fogadott el Iránnal szemben és felvette az iráni Forradalmi Gárdát a terrorszervezetek listájára.

Mindezen nyomás ellenére az iráni rezsim nem mondott le nukleáris és ballisztikus programjairól, sem a régióban betöltött destabilizáló szerepéről – hívta fel a figyelmet Prévot, majd hangsúlyozta: Belgium mindig is elítélte az iráni rezsimet és az általa elkövetett emberi jogi jogsértéseket, a regionális és globális biztonságra kifejtett fenyegetést és az előremutató együttműködés elutasítását.

„Gondolataink az iráni néppel vannak, amely évtizedek óta szenved, s amely békét, méltóságot és elnyomásmentes jövőt érdemel. Az iráni nép nem fizetheti meg kormánya döntéseinek árát” – fogalmazott.

Belgium továbbra is szoros kapcsolatban áll amerikai és európai szövetségeseivel és partnereivel – tette hozzá a belga diplomácia vezetője.

Tom Berendsen holland külügyminiszter az ANP holland hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: Hollandia visszafogottságra szólít fel minden felet, és arra, hogy akadályozzák meg az erőszak további terjedését. „A régió stabilitása elengedhetetlen” – fogalmazott.

Az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál beszámolója szerint a holland külügyi tárcavezető közölte, hogy a holland kormány figyelemmel kíséri az iráni, az izraeli és a tágabb régióban bekövetkező fejleményeket, és szoros kapcsolatot tart fenn a nagykövetségeivel.

 

Hollandia óvatosságra szólítja fel Iránban tartózkodó állampolgárait. Arra figyelmezteti az utazókat, hogy kerüljék a támadások lehetséges célpontjainak számító területeket, tájékoztassák családjukat a tartózkodási helyükről, és kérjenek diplomáciai segítséget, ha arra van szükségük

 – tette hozzá a holland külügyi tárca vezetője.

Rob Jetten holland miniszterelnök szombaton Nieuwegeinben, pártja, a 66-os Demokraták (D66) kongresszusán reményét fejezte ki, hogy a konfliktus nem kerül ki az irányítás alól. Brutális rezsimnek nevezte az iráni kormányt, majd közölte: nem valószínű, hogy a jelenlegi támadások önmagukban elérnék a vezetés leváltását. A rezsimváltáshoz több szükséges, mint a mostani támadások – fogalmazott.

Borítókép: Tom Berendsen holland külügyminiszter (Fotó: AFP)

