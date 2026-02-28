Szombat délután több nemzetközi médium arról számolt be, hogy tűz ütött ki a dubaji Palm Jumeirah mesterséges szigeten található Fairmont The Palm szállodában. A közösségi oldalakon terjedő képeken füst látható a hotelkomplexum felett. Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai kezdetben nem adtak ki hivatalos tájékoztatást.
Rakétatámadás után lángba borult egy dubaji luxushotel + videó
Az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti eszkaláció közepette a feszültség Dubajig is elért. A mesterséges Palm Jumeirah szigeten található egyik luxusszálloda lángokban áll. Szemtanúk robbanásról számoltak be, hivatalos megerősítés egyelőre nincs.
Szemtanúk szerint a tűzesetet hangos robbanás előzte meg. Az első jelentések esetleges rakétatámadásról szóltak, ezt az információt azonban egyelőre nem lehet független forrásból megerősíteni. A lehetséges sérültek vagy áldozatok számáról sincs megbízható adat.
A feltételezett támadás néhány órával azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök „jelentős harci műveletek” megindítását jelentette be iráni célpontok ellen. Izrael korábban „megelőző csapásról” beszélt a fenyegetések elhárítása érdekében. Teheránból robbanásokat jelentettek, Irán pedig saját közlése szerint válaszcsapásokat hajtott végre izraeli és amerikai célpontok ellen a térségben – írja a Bluewin.ch.
Számos incidens az Öböl térségében
Az Öböl más részein is történtek incidensek. Dubajban a kikötő környékén élők erős robbanásról és óvóhelyre menekülő emberekről számoltak be. Abu-Dzabiban a hírek szerint a lehulló törmelék egy ember halálát okozta, ezt az információt azonban hivatalosan még nem erősítették meg.
Több nyugati kormány időközben szigorította utazási tanácsait. A brit külügyminisztérium arra kéri a Bahreinben, az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban és Kuvaitban tartózkodó állampolgárokat, hogy haladéktalanul húzódjanak biztonságos, fedett helyre, kerüljék az utazást, és kövessék a helyi hatóságok utasításait. Svájc szintén azt javasolja, hogy csak halaszthatatlan esetben utazzanak a térségbe.
A helyzet továbbra is bizonytalan. Miközben a Közel-Keleten katonai támadásokról érkeznek jelentések, egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy az Irán, Izrael és az Egyesült Államok közötti konfliktus tovább eszkalálódhat – ennek következményei pedig messze túlmutathatnak a régión.
Borítókép: Lövedék Dubaj felett (Fotó: AFP)
Támadás Irán ellen
