Rendkívüli

Orbán Viktor: A terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük

DubajIránIzraelhotel

Rakétatámadás után lángba borult egy dubaji luxushotel + videó

Az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti eszkaláció közepette a feszültség Dubajig is elért. A mesterséges Palm Jumeirah szigeten található egyik luxusszálloda lángokban áll. Szemtanúk robbanásról számoltak be, hivatalos megerősítés egyelőre nincs.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 17:42
Lövedék zuhan Dubai felett (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombat délután több nemzetközi médium arról számolt be, hogy tűz ütött ki a dubaji Palm Jumeirah mesterséges szigeten található Fairmont The Palm szállodában. A közösségi oldalakon terjedő képeken füst látható a hotelkomplexum felett. Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai kezdetben nem adtak ki hivatalos tájékoztatást.

Lövedék zuhan Dubai felett, egy hotel kigyulladt (Fotó:AFP)
Lövedék zuhan Dubaj felett, egy hotel kigyulladt (Fotó: AFP)

Szemtanúk szerint a tűzesetet hangos robbanás előzte meg. Az első jelentések esetleges rakétatámadásról szóltak, ezt az információt azonban egyelőre nem lehet független forrásból megerősíteni. A lehetséges sérültek vagy áldozatok számáról sincs megbízható adat.

A feltételezett támadás néhány órával azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök „jelentős harci műveletek” megindítását jelentette be iráni célpontok ellen. Izrael korábban „megelőző csapásról” beszélt a fenyegetések elhárítása érdekében. Teheránból robbanásokat jelentettek, Irán pedig saját közlése szerint válaszcsapásokat hajtott végre izraeli és amerikai célpontok ellen a térségben – írja a Bluewin.ch.

Számos incidens az Öböl térségében

Az Öböl más részein is történtek incidensek. Dubajban a kikötő környékén élők erős robbanásról és óvóhelyre menekülő emberekről számoltak be. Abu-Dzabiban a hírek szerint a lehulló törmelék egy ember halálát okozta, ezt az információt azonban hivatalosan még nem erősítették meg.

Több nyugati kormány időközben szigorította utazási tanácsait. A brit külügyminisztérium arra kéri a Bahreinben, az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban és Kuvaitban tartózkodó állampolgárokat, hogy haladéktalanul húzódjanak biztonságos, fedett helyre, kerüljék az utazást, és kövessék a helyi hatóságok utasításait. Svájc szintén azt javasolja, hogy csak halaszthatatlan esetben utazzanak a térségbe.

A helyzet továbbra is bizonytalan. Miközben a Közel-Keleten katonai támadásokról érkeznek jelentések, egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy az Irán, Izrael és az Egyesült Államok közötti konfliktus tovább eszkalálódhat – ennek következményei pedig messze túlmutathatnak a régión.

Borítókép: Lövedék Dubaj felett (Fotó: AFP)

add-square Támadás Irán ellen

„Ma reggeltől új helyzet van a világon, amit önök tesznek, az dupla bűn!” – kőkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek Szijjártó Péter

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrost andrea

Bizony…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu