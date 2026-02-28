Rakétatámadás után lángba borult egy dubaji luxushotel + videó

Iran has apparently managed to hit Dubai. pic.twitter.com/ymZC0TmEjt — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Számos incidens az Öböl térségében

Az Öböl más részein is történtek incidensek. Dubajban a kikötő környékén élők erős robbanásról és óvóhelyre menekülő emberekről számoltak be. Abu-Dzabiban a hírek szerint a lehulló törmelék egy ember halálát okozta, ezt az információt azonban hivatalosan még nem erősítették meg.