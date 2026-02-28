Nógrádi György: Lehetetlen megmondani, stratégiai fordulópont-e az iráni háború

– A válaszom az, hogy lehetetlen megmondani – fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő arra a kérdésre, stratégiai fordulópontnak tartja-e az Irán elleni amerikai–izraeli csapást. Nógrádi György emlékeztetett: Venezuela esetében az Egyesült Államok úgy tudta meggyengíteni Nicolás Madurót, hogy „gyakorlatilag nem volt amerikai veszteség; amerikai sebesült volt, halott nem”, miközben „100 venezuelai védő, döntő részük kubai tiszt, meghalt”. Hangsúlyozta ugyanakkor: a jelenlegi helyzet teljesen más.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án csapásokat indított Irán ellen Fotó: AFP

Felidézte, hogy március 2-án lett volna az amerikai–iráni tárgyalások következő fordulója, és az ománi közvetítéssel zajló egyeztetéseken a felek „csodálatos haladást” értek el, ám a kulcskérdésekben – a dúsított urán és a rakétaprogram ügyében – nem született megállapodás. Mint mondta, a mostani csapás megelőző jellegű volt, ugyanakkor Irán részben számított rá.

A szakértő szerint az elmúlt napokban rendkívül nagy mennyiségű orosz fegyver érkezett légi úton Teheránba. Több iráni vezetőt kiiktattak, de a fő célt, az iráni vallási vezetőt nem tudták megölni.