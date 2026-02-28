Tavasz lesz március első napján

Március első vasárnapján nyugodt, kora tavaszias reggelre ébred az ország. A Dunántúl nagy részén 2–5 fok között alakul a hőmérséklet, a szél gyenge vagy mérsékelt, az ég többnyire derült. A Nyugat-Dunántúlon helyenként párásabb lehet a levegő, de a ködfoltok gyorsan feloszlanak napkelte után − írja a HungaroMet.

Napos, enyhe időre számíthatunk (Fotó: Libertad Leal Photography / Moment RF

A középső országrészben és Budapesten friss, csípősen hűvös lesz a levegő, 3–4 fok körüli értékekkel. Az Északi-középhegység völgyeiben gyenge talaj menti fagy is előfordulhat. Az Alföldön is hasonló a helyzet: hideg, tiszta reggel, sok napsütéssel. Aki korán indul útnak, még télikabátban érzi komfortosnak az időt, de a nap ereje már érezhetően dolgozik.

Délelőtt gyors melegedés kezdődik. A Dunántúlon sok lesz a napsütés, csak kevés fátyolfelhő zavarhatja a kék eget. Délutánra 11–14 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a déli tájakon helyenként ennél is enyhébb lehet az idő. A szél többnyire gyenge marad, így a hőérzet kifejezetten kellemes.

A középső országrészben és az Alföldön is száraz, napos idő várható. A Tiszántúlon kissé élénkebb lehet a légmozgás, de csapadék sehol sem valószínű. A délutáni órákban 12–15 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, ami már egyértelműen a közelgő tavaszt idézi. Kiránduláshoz, sétához, szabadtéri programhoz ideális lesz az idő az ország minden részén.

Az északi hegyvidékeken néhány fokkal hűvösebb marad a levegő, de ott is túlnyomóan napos, száraz idő valószínű.

Napnyugta után fokozatosan csökken a hőmérséklet, de az este még sokáig enyhe marad. A Dunántúlon és a középső területeken 6–9 fok körüli értékek várhatók a kora esti órákban. Az ég többnyire derült lesz, csapadék továbbra sem érkezik.

Az Alföldön és északkeleten kissé gyorsabban hűl a levegő, de a késő esti órákig itt is 5–7 fok között alakul a hőmérséklet. A szél gyenge marad, így nyugodt, csendes este zárja a napot.

Összességében holnap országszerte száraz, napos, kellemesen enyhe idő várható, igazi korai tavaszi hangulattal.