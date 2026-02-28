Emlékdíjat adnak át idén is a pannonhalmi bencések

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium, dr. Kőrösi Tamás családja és barátai, egykori páciensei 2025-ben létrehozták az orvos nevével és az egykori bencés tanár, Luif Otmar szerzetes nevével fémjelzett emlékdíjat. A díjat a gimnáziumban tanuló, kiváló eredményeket elérő és orvosi pályára készülő diák kaphatja meg március 7-én, Tamás napján – közölte az intézmény.

Az oklevélből és pénzjutalomból álló díjat idén Várszegi Asztrik emeritus főapát adja át. Hozzátették, a díj anyagi alapja önzetlen felajánlásokból jött létre. A felajánlásokat a Pannonhalmi Bencés Gimnázium számlájára bárki beküldheti, megjelölve a közlemény rovatban az adomány célját: „Kőrösi-díj.”

A díjátadót március 7-én tartják a bazilikában az esti vesperást követően, 19 órakor.