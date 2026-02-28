Több mint ezerhatszáz koronavírus-árvát támogat a Regőczi-alapítvány

Rendkívüli

A koronavírus-járvány miatt az egyik vagy mindkét szülőjét elveszítő gyerekeket a nappali tagozatos tanulmányaik befejezéséig segíti a Regőczi István atyáról elnevezett alapítvány. A pénzbeni támogatás mellett a gyerekek és az özvegyek mentális egészségére is odafigyel a szervezet.

Forrás: MTI2026. 02. 28. 21:23
Több mint 1600 olyan gyereket támogatott már a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért, aki a járvány miatt elvesztette az egyik vagy mindkét szülőjét – mondta Herczegh Anita, a szervezet kuratóriumának elnöke, Áder János volt köztársasági elnök felesége szombaton Budapesten.

Budapest, 2026. február 28. Herczegh Anita, a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért kuratóriumának elnöke, Áder János volt köztársasági elnök felesége és Áder János, a Regőczi Alapítvány alapítója koszorút helyez el Regőczi István katolikus pap sírjánál a Kútvölgyi Engesztelő Mária-kápolna kertjében 2026. február 28-án, Regőczi István halálának tizenharmadik évfordulóján. MTI/Bruzák Noémi
Herczegh Anita, a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért kuratóriumának elnöke és Áder János, az alapítvány alapítója koszorút helyez el Regőczi István katolikus pap sírjánál (Fotó: MTI/Bruzák Noémi )

Herczegh Anita azt követően nyilatkozott a sajtónak, hogy elhelyezte az emlékezés virágait az alapítvány névadója, Regőczi István atya sírjánál, a Kútvölgyi Boldogasszony-kápolna kertjében.

A kuratóriumi elnök elmondta, a támogatott gyerekek közül minden ötödik hét évnél fiatalabb volt, amikor elvesztette egyik vagy mindkét szülőjét, mintegy hatvanan még egyévesek sem voltak, amikor elárvultak, heten pedig még születésük előtt elvesztették az apjukat. Tizenöt olyan gyerek is van a támogatottak között, aki egyik szülőjét a koronavírus miatt vesztette el, és azóta a másik szülője is meghalt valamilyen más betegségben, jellemzően rákban – tette hozzá.

Ismertetése szerint az alapítvány azt vállalta, hogy a gyerekeket 18 éves korukig, illetve azon túl a nappali tagozatos tanulmányaik befejezéséig támogatja.

Herczegh Anita kiemelte, hogy 

az öt évvel ezelőtt létrehozott alapítvány nemcsak pénzbeni támogatást nyújt, hanem a gyerekek és az özvegyek mentális egészségére is odafigyel: pszichés és mentálhigiénés foglalkozásokat szerveznek, valamint élményekhez is juttatják ezeket a családokat, táborokba, kirándulásokra, kulturális programokra és kiemelkedő sporteseményekre is elviszik őket.

– Mindezt azért, hogy egy kicsit kizökkenjenek a mindennapokból és elfeledkezzenek a hétköznapok nehézségeiről – fogalmazott a kuratóriumi elnök.

Herczegh Anita végül arra kérte az embereket, hogy adományaikkal vagy adójuk egy százalékának felajánlásával támogassák az alapítvány munkáját.

Regőczi István 1915. október 5-én született Látrányban. Nehéz sorsú gyermekként 1925-ben meghívást kapott Flandriába, ahol három évet töltött. Később is visszatért Belgiumba, 1943-ban ott szentelték pappá. 1943 tavaszán Pestszenterzsébeten kezdte meg szolgálatát, megalapította első hazai gyermekotthonát, ahol a németek és a nyilasok elől bujkáló zsidó gyerekeknek és családoknak is menedéket nyújtott. 1947-ben létrehozta a Sasfiókák gyermekotthont, amely később több mint 300 hadiárvának adott otthont.

1949-ben letartóztatták és 1953-ig – ítélet nélkül – Kistarcsán tartották fogva; később is többször volt börtönben, fogságban. Legutoljára 1971-ben illegális sajtótevékenység miatt ítélték el, miután 1969-ben Belgiumban Mi nem hallgathatunk címmel kiadták összegyűjtött jegyzeteit.

Az Isten vándorának is nevezett pap több évtizedes szolgálata alatt Szalkszentmártonban templomot, Domonyvölgyben kápolnát épített, és ő alakította ki a kútvölgyi Engesztelő Mária-kápolnát. 1989. december 8-án, a Fővárosi Gyermekvédő Otthon Aga utcai épületében kápolnát rendezett be 150 állami gondozott fiatal és nevelőik számára.

A 98 éves korában, 2013-ban elhunyt Regőczi István a kútvölgyi kápolna mellett nyugszik.

Borítókép: Herczegh Anita, a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért kuratóriumának elnöke (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

