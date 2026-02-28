Rendkívüli

Donald Trump: Valóban igaz lehet, hogy megölték Ali Hamenei ajatollahot

kábítószerPest Vármegyei Rendőr-főkapitányságdrogkábítószer-kereskedelemkábítószerbirtoklás

Felszámolták a Pest vármegyei családi drogbizniszt

Egy anya osztotta tovább a fiától beszerzett tiltott árut. A nyomozók egy időben, 11 helyszínen ütöttek rajta a kábítószer-kereskedő hálózat tagjain.

Munkatársunktól
2026. 02. 28. 21:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hét terjesztőt, valamint két fogyasztójukat is elfogták a Pest vármegyei nyomozók, akik információt kaptak arról, hogy  a 33 éves S. László több településén, nagy mennyiségben terít tíz vásárlójának különböző drogokat. A nyomozás során kiderült, hogy a szigethalmi díler a 34 éves Sz. Zoltántól és feleségétől, a 34 éves Sz. Petrától szerezte be a kábítószert. A szigetszentmiklósi pár nagyobb vásárlói körrel rendelkezett, hozzájuk 25 vevő járt. Az üzletek lebonyolításába a nő húga, a 27 éves Sz. Boglárka is besegített. Az is hamar világossá vált, hogy a házaspár 2025 novembere óta egy 56 éves budapesti nőtől, K. H. Évától szerzi be a drogot – írja a Police.hu alapján az Origo.

Saját fiától szerezte be a kábítószert a budapesti nő
Saját fiától szerezte be a kábítószert a budapesti nő Fotó: Police.hu

Az egész család részt vett a kábítószer értékesítésében

A nyomozók számára is meglepetést okozott, amikor kiderült, hogy K. H. Éva a drogokat saját fiától, a 35 éves Sz. Józseftől és annak feleségétől, a 35 éves Sz. Orsolyától szerezte be. A házaspár az elmúlt négy évben mintegy 24 kilogramm marihuánát és 6 kilogramm speedet vásárolt, majd értékesített tovább.

A rendőrök 2026. február 22-én csaptak két szigetszentmiklósi, két szigethalmi és hét budapesti helyszínen. Az akció eredményeképpen hét terjesztőt, valamint két fogyasztójukat is elfogták. K. H. Éva a rajtaütéskor éppen a fia lakása előtti parkolóban próbált eladni Sz. Zoltánnak, fél kiló speedet, egymillió forint értékben. 

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a hét díler ellen kábítószer-kereskedelem, két fogyasztójuk ellen pedig kábítószer-birtoklás miatt indítottak büntetőeljárást.

Borítókép: Részlet az elfogásról készült rendőrségi videóból


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrost andrea

Bizony…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu