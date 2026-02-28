Felszámolták a Pest vármegyei családi drogbizniszt

Hét terjesztőt, valamint két fogyasztójukat is elfogták a Pest vármegyei nyomozók, akik információt kaptak arról, hogy a 33 éves S. László több településén, nagy mennyiségben terít tíz vásárlójának különböző drogokat. A nyomozás során kiderült, hogy a szigethalmi díler a 34 éves Sz. Zoltántól és feleségétől, a 34 éves Sz. Petrától szerezte be a kábítószert. A szigetszentmiklósi pár nagyobb vásárlói körrel rendelkezett, hozzájuk 25 vevő járt. Az üzletek lebonyolításába a nő húga, a 27 éves Sz. Boglárka is besegített. Az is hamar világossá vált, hogy a házaspár 2025 novembere óta egy 56 éves budapesti nőtől, K. H. Évától szerzi be a drogot – írja a Police.hu alapján az Origo.

Saját fiától szerezte be a kábítószert a budapesti nő Fotó: Police.hu

Az egész család részt vett a kábítószer értékesítésében

A nyomozók számára is meglepetést okozott, amikor kiderült, hogy K. H. Éva a drogokat saját fiától, a 35 éves Sz. Józseftől és annak feleségétől, a 35 éves Sz. Orsolyától szerezte be. A házaspár az elmúlt négy évben mintegy 24 kilogramm marihuánát és 6 kilogramm speedet vásárolt, majd értékesített tovább.

A rendőrök 2026. február 22-én csaptak két szigetszentmiklósi, két szigethalmi és hét budapesti helyszínen. Az akció eredményeképpen hét terjesztőt, valamint két fogyasztójukat is elfogták. K. H. Éva a rajtaütéskor éppen a fia lakása előtti parkolóban próbált eladni Sz. Zoltánnak, fél kiló speedet, egymillió forint értékben.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a hét díler ellen kábítószer-kereskedelem, két fogyasztójuk ellen pedig kábítószer-birtoklás miatt indítottak büntetőeljárást.

Borítókép: Részlet az elfogásról készült rendőrségi videóból