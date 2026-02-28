Rendkívüli

Donald Trump: Valóban igaz lehet, hogy megölték Ali Hamenei ajatollahot

Berki Krisztiánkokainkábítószernyomozásdíler

Nem hozott áttörést a Berki Krisztián halála miatt indult nyomozás

Sajtóinformációk szerint holtában is a kokainos tasakot szorongatta a celeb. Úgy tűnik, sosem derül ki, hogy ki volt Berki Krisztián dílere.

Munkatársunktól
2026. 02. 28. 21:40
Májusban lesz négy éve, hogy Berki Krisztián váratlanul meghalt. A népszerű celeb és egykori főpolgármester-jelölt holttestére lánya bukkant rá IX. kerületi otthonában. A helyszínelők a lakásban kokaint találtak, ezért büntetőeljárás indult. A nyomozás célja elsősorban az volt, hogy kiderítsék, kitől szerezte be Berki a tiltott szert – írta a Blikk cikke alapján az Origo.

Nem találták meg Berki Krisztián dílerét

Továbbra sem tudják, ki lehetett Berki Krisztián dílere

A nyomozás során két férfit állítottak elő, de a bizonyítékok nem voltak elegendőek megvádolásukhoz. Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője elmondta: mindkét gyanúsított csak kis mennyiségű kábítószert birtokolt, és részt vett az elterelőprogramban, így az eljárást megszüntették velük szemben.

Elsőként a vecsési K. Istvánt fogták el, akitől Berki 2018 októbere és 2021 márciusa között juthatott kokainhoz. Egy másik férfi, K. István, aki a celebbel az edzőteremben ismerkedett meg, a fővárosban bukott le marihuánával, kokainnal szennyezett tárgyakkal és teljesítményfokozó szerekkel.  

Elismerte, hogy fogyasztott kábítószert, de azzal soha nem kereskedett, még szívességből sem adott belőle senkinek. Amit találtak nála, az is csak néhány gramm volt

– mondta el a Blikknek Parti Ágnes ügyvéd. 

Holtában is drogos tasakot szorongatott

Sajtóinformációk szerint Berki halálakor is a kezében volt egy kokaint tartalmazó zacskó. Bár a nyomozók feltételezték, hogy K. Istvántól szerezte az anyagot, ezt nem tudták bizonyítani. A nyomozás korai szakaszában Mazsit, Krisztián özvegyét is kihallgatták. A nőnek fényképeket és beceneveket kellett átnéznie, hogy azonosítsa az érintetteket. Az ügyvéd szerint Mazsi egy becenév alapján felismerte a gyanúsítottat. 

Borítókép: Berki Krisztián (Fotó: Bors/Végh István)

 

