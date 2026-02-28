Orbán Viktor: A terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük

– Háború Iránban! Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal! – írta Facebook oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Vkt miniszterelnök a védelmi tanács szombati ülésén Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő bejegyzésében azt írta, hamarosan részleteket is közölnek az ügyben.

Orbán Viktor szombaton a digitális polgári körök Esztergomban tartott háborúellenes gyűlésén közölte, hogy arról a rendezvényről a védelmi tanács ülésére megy majd, ahol felmérik a veszély mértékét. A kormányfő szerint ugyanis több mint komoly az esélye annak, hogy jelentősen megemelkedik az energia világpiaci ára a kialakult helyzet miatt.

Izrael szombaton reggel közölte, hogy megelőző csapást mért Iránra. Mint megírtuk, az akcióban az Egyesül Államok is részt vett.

A támadás, amelyre azután került sor, hogy Izrael és Irán júniusban 12 napos légi háborút vívott, az Egyesült Államok és Izrael ismételt figyelmeztetései után következett be, miszerint újra támadni fognak, ha Irán folytatja nukleáris és ballisztikus rakétaprogramjait.

Izrael Állam megelőző csapást mért Iránra, hogy eltávolítsa az Izrael Államot fenyegető veszélyeket

– mondta Israel Katz védelmi miniszter.

Donald Trump amerikai elnök nyolcperces videót tett közzé a Truth Social közösségi média felületén, amelyben megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban. Az Egyesült Államok elnöke emlékeztetett a támadás előzményeire és úgy fogalmazott:

Ismételten megpróbáltunk megállapodást kötni. Megpróbáltuk.

Az Egyesült Államok és Irán februárban újrakezdte a tárgyalásokat annak érdekében, hogy diplomáciai úton megoldják a több évtizedes vitát, és elkerüljék a régió destabilizálódásához vezető katonai konfrontáció veszélyét.

A Közel-Keleten kirobbant konfliktus súlyos hatással lehet a globális olajpiacra: ha Irán lezárná a Hormuzi-szorost, az a világ olaj- és gázszállításának jelentős részét érintené, és akár 100 dollár feletti hordónkénti árakat is eredményezhetne.

Ez különösen érzékenyen érintené az Európai Uniót, amely jelentős olajimportőr.

A feszült helyzetben felértékelődik az energiaellátási mozgástér bővítése, miközben Volodimir Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték szállításait korlátozza, amely szűkíti a régió lehetőségeit.