Telt ház előtt mutatta be legújabb előadását a Duna Táncműhely

A Duna Táncműhely Juhász Zsolt Harangozó Gyula-díjas koreográfus, érdemes művész vezetésével évről évre bemutat kamaramunkában különböző témájú és hangulatú táncszínházi produkciókat. Legújabb előadásuk, #ahetedik létrejöttét kezdeményező táncosok létszáma ihlette a koreográfust arra, hogy József Attila A hetedik című versét tegye meg a darab alapjává, ugyanakkor az alkotás erősen inspirálódik a hetes szám általánosabb szimbolikájából is.

Részlet a Duna Táncműhely előadásából (Fotó: Dusa Gábor)

A hetes szám a világ szinte minden kultúrájában kiemelt jelentőséggel bír mind szakrális, mind világi értelemben, ugyanakkor a természetben is megjelenik, mivel hét színe van a szivárványnak, amely a Biblia szerint a szövetség jelképe Isten és a földi halandók között. A kereszténység hét fő erényt, hét főbűnt határoz meg, a római katolikus vallás hét szentségre építi tanait. Isten hét nap alatt teremtette a világot. Az iszlám szerint hét menny és hét föld létezik. A judaizmusban a tökéletesség száma a hetes, mely a harmóniát és a teljességet hordozza. A zsidó kultúra egyik fő rekvizituma a hétágú gyertyatartó. A hét gyertya az ember egy-egy énjét szimbolizálja. Az ősmagyar kultúrában is megjelenik a hetes szám. A honfoglaláskor hét magyar törzs érkezett a Kárpát-medencébe. Népmeséink és mondavilágunk is előszeretettel használja a hetes számot: a hétfejű sárkány, a hetedhét ország, a katica hét pettye, a földöntúli boldogság megtestesítője a hetedik mennyország. Ezekre a gondolatokra, vagyis a hetes szám misztériumára épült a bemutatónk.

– mondta Juhász Zsolt

A produkcióban mind a hét táncművész külön-külön szólószerepben, de a hetes egységben is megmutathatta önmagát, saját személyiségét, táncstílusát, színpadi jelenlétét. Sokakban feltörtek régi emlékek, nosztalgikus érzések a hét fiút látva, akik felnőttként, különálló táncos karrierekkel, mégis együtt, barátságban tudnak a jelenben is színpadra állni és közösen alkotni.