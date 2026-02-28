Rendkívüli

nemzeti táncszínházduna táncműhelyahetedikelőadás

Telt ház előtt mutatta be legújabb előadását a Duna Táncműhely

Február 26-án a Duna Táncműhely alkotócsapata a Nemzeti Táncszínház színpadán nagy sikerrel, telt ház előtt mutatta be legújabb produkcióját #ahetedik címmel. A társulat művészeti vezetője, Juhász Zsolt koreografált és rendezett a hét fiatal táncművésszel közös műhelymunkában. A produkció különlegességét az adta, hogy a táncművészek egy osztályban végeztek a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc szakán, jelenleg pedig a Duna Művészegyüttes, a Magyar Állami Népi Együttes, valamint a Fitos Dezső Társulat tánckarainak tagjai.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 19:49
Fotó: Gabor Dusa
A Duna Táncműhely Juhász Zsolt Harangozó Gyula-díjas koreográfus, érdemes művész vezetésével évről évre bemutat kamaramunkában különböző témájú és hangulatú táncszínházi produkciókat. Legújabb előadásuk, #ahetedik létrejöttét kezdeményező táncosok létszáma ihlette a koreográfust arra, hogy József Attila A hetedik című versét tegye meg a darab alapjává, ugyanakkor az alkotás erősen inspirálódik a hetes szám általánosabb szimbolikájából is.

Duna Táncműhely
Részlet a Duna Táncműhely előadásából (Fotó: Dusa Gábor)

A hetes szám a világ szinte minden kultúrájában kiemelt jelentőséggel bír mind szakrális, mind világi értelemben, ugyanakkor a természetben is megjelenik, mivel hét színe van a szivárványnak, amely a Biblia szerint a szövetség jelképe Isten és a földi halandók között. A kereszténység hét fő erényt, hét főbűnt határoz meg, a római katolikus vallás hét szentségre építi tanait. Isten hét nap alatt teremtette a világot. Az iszlám szerint hét menny és hét föld létezik. A judaizmusban a tökéletesség száma a hetes, mely a harmóniát és a teljességet hordozza. A zsidó kultúra egyik fő rekvizituma a hétágú gyertyatartó. A hét gyertya az ember egy-egy énjét szimbolizálja. Az ősmagyar kultúrában is megjelenik a hetes szám. A honfoglaláskor hét magyar törzs érkezett a Kárpát-medencébe. Népmeséink és mondavilágunk is előszeretettel használja a hetes számot: a hétfejű sárkány, a hetedhét ország, a katica hét pettye, a földöntúli boldogság megtestesítője a hetedik mennyország. Ezekre a gondolatokra, vagyis a hetes szám misztériumára épült a bemutatónk.

– mondta Juhász Zsolt

A produkcióban mind a hét táncművész külön-külön szólószerepben, de a hetes egységben is megmutathatta önmagát, saját személyiségét, táncstílusát, színpadi jelenlétét. Sokakban feltörtek régi emlékek, nosztalgikus érzések a hét fiút látva, akik felnőttként, különálló táncos karrierekkel, mégis együtt, barátságban tudnak a jelenben is színpadra állni és közösen alkotni. 

Juhász Zsolt színpadra álmodta a táncművészek ötletét, amelyben zeneszerzőként segítségére volt ifj. Csoóri Sándor, fénytechnikusként pedig Lendvai Károly, így az előadás a tánccal, a zenével és a színpadi látvánnyal együtt igazán ki tudott teljesedni. 

A produkció a tervek szerint a tavaszi szezonban lesz újra látható a Nemzeti Táncszínházban.

 

