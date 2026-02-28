Szijjártó Péter: Több mint ezren kértek konzuli védelmet az Egyesült Arab Emírségekben + videó

– Sajnos a légtér zárva tart, így a légitársaságok nem repülnek, hiszen az most kifejezetten veszélyes lenne. A nagykövetségen a munkatársaim bent vannak Abu-Dzabiban, a konzuli ügyelet telefonszámát most itt láthatják a képernyőn. Ezt tudják hívni (+971-56/549-9009). Természetesen sokan akarnak egyszerre kapcsolatba lépni velünk, ezért kérem a türelmüket akkor, hogyha nem tudunk egyből kapcsolatba kerülni önökkel, csak egy kis várakozási időt követően! – hangsúlyozta.

– Itt Budapesten a call centerünkben is megnöveltük a létszámot, és természetesen egész éjszaka is dolgoznak a kollégák. Az abu-dzabi nagykövetség Facebook-oldalára mindig a lehető legfrissebb információkat töltjük fel. A helyzet azonban az, hogy jelenleg a légtérzár miatt nagyon korlátozottak a lehetőségek, és egyelőre a hadicselekmények, a támadások is elég kiszámíthatatlanok

– fogalmazott. – Viszont folyamatosan informálni fogjuk önöket a helyi hatóságoktól kapott tájékoztatásról. Arra kérem önöket, hogy a helyi hatóságok utasításait minden esetben tartsák be! Az ügyeleti telefonszám tehát itt, a képernyőn látható volt, mint ahogyan most a call centerünk száma is (+36-80/368-036). Ha tudnak bajba került magyarról, vagy ha segítségre van szükségük, akkor ezeken a telefonszámokon jelentkezhetnek – zárta.