védelemEgyesült Arab EmírségekSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Több mint ezren kértek konzuli védelmet az Egyesült Arab Emírségekben + videó

A közel-keleti válság eszkalációja miatt az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodó magyar állampolgárok közül már több mint ezren regisztráltak konzuli védelemre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A térségben légtérzár van érvényben, a nagykövetség és a budapesti call center folyamatosan fogadja a megkereséseket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 20:03
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI
– Jó estét kívánok, sajnos a közel-keleti válság az eszkaláció irányába mutat. Irán több öbölbeli országot, több arab országot is támadás alá vett, az ott található amerikai érdekeltségek és támaszpontok miatt. Így van sajnos ez az Egyesült Arab Emirátusokkal is, Dubaj és Abu-Dzabi környékén is rakétatámadások történtek – kezdte videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: KKM/MTI

– Sajnos a Dubajban tartózkodó magyarok közvetlenül is érintettek ebben a veszélyes helyzetben. A nap elején még 371-en voltak, akik konzuli védelemre regisztráltak, most ez a szám már 1100 fölé emelkedett

 – tette hozzá.

– Sajnos a légtér zárva tart, így a légitársaságok nem repülnek, hiszen az most kifejezetten veszélyes lenne. A nagykövetségen a munkatársaim bent vannak Abu-Dzabiban, a konzuli ügyelet telefonszámát most itt láthatják a képernyőn. Ezt tudják hívni (+971-56/549-9009). Természetesen sokan akarnak egyszerre kapcsolatba lépni velünk, ezért kérem a türelmüket akkor, hogyha nem tudunk egyből kapcsolatba kerülni önökkel, csak egy kis várakozási időt követően! – hangsúlyozta.

– Itt Budapesten a call centerünkben is megnöveltük a létszámot, és természetesen egész éjszaka is dolgoznak a kollégák. Az abu-dzabi nagykövetség Facebook-oldalára mindig a lehető legfrissebb információkat töltjük fel. A helyzet azonban az, hogy jelenleg a légtérzár miatt nagyon korlátozottak a lehetőségek, és egyelőre a hadicselekmények, a támadások is elég kiszámíthatatlanok

– fogalmazott. – Viszont folyamatosan informálni fogjuk önöket a helyi hatóságoktól kapott tájékoztatásról. Arra kérem önöket, hogy a helyi hatóságok utasításait minden esetben tartsák be! Az ügyeleti telefonszám tehát itt, a képernyőn látható volt, mint ahogyan most a call centerünk száma is (+36-80/368-036). Ha tudnak bajba került magyarról, vagy ha segítségre van szükségük, akkor ezeken a telefonszámokon jelentkezhetnek – zárta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

