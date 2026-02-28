Rendkívüli

Orbán Viktor: Megemeltük a terrorfenyegetettség készültségi szintjét + videó

Irániráni elnökAli Hamenei

Több iráni parancsnok meghalt, Hamenei életben lehet

Több iráni parancsnok „mártírhalált halt” az országot ért támadásokban – közölte az iráni vezetés szóvivője, aki szerint ugyanakkor a legfelsőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah életben van. A teheráni rezidenciát találat érte, műholdfelvételek jelentős károkat és fekete füstöt mutatnak a főváros felett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 19:26
Füst borítja az eget Teherán felett (Fotó: AFP)
„Mindannyian épségben és biztonságban vannak” – mondta a szóvivő.

Füstfelhő emelkedik Irán fővárosa felett (Fotó: AFP)
Füstfelhő emelkedik Irán fővárosa felett  (Fotó: AFP)

Hozzátette: 

Igen, több parancsnokunk is mártírhalált halt ennek a terrorista agresszió következtében. De ami igazán számít, hogy az iráni nemzet, bátor fegyveres erőink megteszik a szükséges lépéseket Irán védelmében, a lehető leghatározottabb módon.

Az iráni külügyminiszter korábban az NBC News amerikai hírcsatornának azt nyilatkozta, hogy a legfelsőbb vezető tudomása szerint életben van.

Korábban műholdfelvételek fekete füstöt és jelentős károkat mutattak Ali Hamenei ajatollah teheráni rezidenciáján – írja a Sky News.

A közép-teheráni komplexumban legalább négy épületet találat ért.

Borítókép: Füst borítja az eget Teherán felett (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

