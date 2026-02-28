Több iráni parancsnok meghalt, Hamenei életben lehet

Hozzátette:

Igen, több parancsnokunk is mártírhalált halt ennek a terrorista agresszió következtében. De ami igazán számít, hogy az iráni nemzet, bátor fegyveres erőink megteszik a szükséges lépéseket Irán védelmében, a lehető leghatározottabb módon.

Az iráni külügyminiszter korábban az NBC News amerikai hírcsatornának azt nyilatkozta, hogy a legfelsőbb vezető tudomása szerint életben van.

Korábban műholdfelvételek fekete füstöt és jelentős károkat mutattak Ali Hamenei ajatollah teheráni rezidenciáján – írja a Sky News.