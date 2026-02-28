„Mindannyian épségben és biztonságban vannak” – mondta a szóvivő.
Több iráni parancsnok meghalt, Hamenei életben lehet
Több iráni parancsnok „mártírhalált halt” az országot ért támadásokban – közölte az iráni vezetés szóvivője, aki szerint ugyanakkor a legfelsőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah életben van. A teheráni rezidenciát találat érte, műholdfelvételek jelentős károkat és fekete füstöt mutatnak a főváros felett.
Hozzátette:
Igen, több parancsnokunk is mártírhalált halt ennek a terrorista agresszió következtében. De ami igazán számít, hogy az iráni nemzet, bátor fegyveres erőink megteszik a szükséges lépéseket Irán védelmében, a lehető leghatározottabb módon.
Az iráni külügyminiszter korábban az NBC News amerikai hírcsatornának azt nyilatkozta, hogy a legfelsőbb vezető tudomása szerint életben van.
Korábban műholdfelvételek fekete füstöt és jelentős károkat mutattak Ali Hamenei ajatollah teheráni rezidenciáján – írja a Sky News.
A közép-teheráni komplexumban legalább négy épületet találat ért.
Borítókép: Füst borítja az eget Teherán felett (Fotó: AFP)
