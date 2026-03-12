kosárlabdaIsztambulmagyar női kosárlabda-válogatott

Ha mi adjuk az első pofont, nem vernek meg minket ennyire

A papírformának megfelelően a magyar női kosárlabda-válogatott vereséget szenvedett a kanadai csapattól Isztambulban a női kosárlabda vb-selejtező második fordulójában. A 75-53-as, azaz 22 pontos vereséget követően Varga Aliz, Dubei Debóra és a szövetségi kapitány, Völgyi Péter nyilatkozott a Magyar Nemzetnek a női kosárlabda vb-selejtező helyszínén.

Lantos Gábor
2026. 03. 12. 18:11
A 22 pontos vereség fájó, de előre kell tekinteni a magyar női kosárlabda-válogatottnak
A 22 pontos vereség fájó, de előre kell tekinteni a magyar női kosárlabda-válogatottnak Fotó: MKOSZ
A 22 pontos vereség nem néz ki jól, de összességében még semmi sem veszett el, már ami a továbbjutási reményeket illeti. Egy mondatban így lehetne summázni a csütörtök este a női kosárlabda vb-selejtezőn, Isztambulban történteket.

kosárlabda
Varga Aliz, a magyar női kosárlabda-válogatott játékosa. Forrás: MKOSZ

Ez a kosárlabda nem a mi játékunk

Mindenki tisztában volt azzal, hogy a kanadai csapat fizikálisan nagyon erős lesz, éppen ezért ellenük csak olyan teljesítménnyel lehetett volna szoros meccset játszani, amely ezen a délutánon nem volt meg a mieinkben. Ezt támasztja alá Varga Aliz gondolatmenete is. – Kanada teljesen más stílust képviselt, mint a japán csapat. 

Képtelenek voltunk ehhez alkalmazkodni. Ami a sok rossz mellett a jó, hogy van egy győzelmünk, így semmi sincs még veszve.

– A pénteki pihenőnapon megpróbáljuk összekapni magunkat, mert az első két mérkőzés akkor is kemény volt a számunkra, ha előzetesen tudtuk, mekkora terhelés vár ránk. Most tényleg fontos lesz, hogy tudjunk pihenni. A meccs azon múlt, hogy Kanada fizikálisan sokkal erősebb csapat volt. Taktikailag egyáltalán nem voltak jobbak. Mindkét csapatnak akadtak kiemelkedő pillanatai, a baj csak az volt, hogy Kanadának több jutott ebből. 

Ha egy ilyen mérkőzésen mi adjuk az első pofont, akkor legalább a tekintélyünket megszerezzük.

– Keményebben kell belemenni egy ilyen meccsbe, mert csak így lehet esélyünk.

Dubei Debóra a magyar csapat második legeredményesebb játékosa volt, 11 pontot szerzett. Ő a következőket mondta: – Számítottunk arra, ami történt, ennek ellenére nem volt meg bennünk az a harcosság, amely egy ilyen jellegű meccs megnyeréséhez szükséges. Palánk alatt Kanada sokkal erősebb volt, mint a japán csapat, ennek ellenére nekünk folytatnunk kellett volna azt a játékot, amit az első napon nyújtottunk. Japán ellen megvolt a kellő sebesség, a döntéseink is sikerültek. Sajnálom, hogy Kanada ellen ez nem ment. 

Nyilván jó dolog, ha az ember kosarakat szerez, a 11 dobott pont nem rossz, de sokkal jobban örültem volna, ha nem nekem megy, hanem az egész csapatnak.

– Ez egy csapatjáték, itt nem egy-egy ember tud megnyerni mérkőzéseket. Ami az erőkülönbséget illeti, az eltüntethető, de ehhez nagyon sok munka kell. Nincs akkora különbség a két csapat között, mint a mostani 22 pont mutatja ezt. Lehet, hogy Kanada a mumusunk. Fizikálisan a magyar csapat sokat fejlődött, de a nagy baj az volt, hogy a támadójátékunk nem volt eredményes. Nagyon kevés ez a dobott pont. Most ki kell pihenni magunkat, és így készülni Ausztrália ellen.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Völgyi Péter szerint a csapat ezen az összecsapáson nem tudta megismételni a Japán ellen nyújtott jó játékot. – Kemény, negyvenperces húsdaráló volt ez, amelyen nem tudtunk jó teljesítményt nyújtani. A játékunkat nem lehet összevetni az első napi produkcióval. Japán ellen a magas játékosokat jól játszottuk meg, Kanada ellen nem. Sokkal többet kellett volna vállalni a mezőnyben, bátrabban küzdeni, jobban passzolni. Ezt nem tudtuk megoldani. Kanada fizikálisan felőrölt bennünket, akár a lepattanókra, akár a szabad labdákért vívott harcra gondolok. Ez a lebonyolítás azoknak a csapatoknak kedvez, ahol sok jó kötésű, kiváló fizikumú játékos van. A szünnap most tényleg megváltás lesz. A következő két meccset a legkorábbi időpontban kell lejátszani. A szombati, Ausztrália elleni összecsapás és a vasárnapi, sorsdöntő, Argentína elleni mérkőzés között nem tudunk majd normálisan edzeni, ami nem könnyíti meg a dolgunkat. 

Szombat este 22 órakor kapnánk termet, azt valószínűleg nem fogjuk használni. Ez a ritmus tényleg nagyon feszített, ráadásul a fél hármas kezdés miatt ebédelni sem tudunk normálisan.

– De ez egy ilyen torna, azok a csapatok jutnak majd tovább, amelyek képesek alkalmazkodni a külső körülményekhez is.

Völgyi Péter, a magyarok szövetségi kapitánya. Forrás: MKOSZ

A magyar szakember kitért arra, hogy Kanada ellen a fiatal játékosok jól szálltak be a padról. – Nyilván Josepovits Kinga hat pontja volt a látványosabb, de Toman Petra is szépen megoldotta azokat a feladatokat, amelyeket rábíztam. Átestek a tűzkeresztségen, nagyon fontos volt ez a számukra. Nekik ez olyan tapasztalatszerzés, amelyet máshol nem kapnak meg. Most az a legfontosabb, hogy az egész csapat kiharcolja a világbajnoki szereplést. Ezzel a vereséggel nem veszett el semmi, de nagyon oda kell figyelni a folytatásra. Fejben kell összerakni magunkat, és a következő két mérkőzést sokkal kevesebb hibával lehozni.

A pénteki szünnap után a magyar válogatott szombaton 12.30-kor Ausztrália ellen lép pályára.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

