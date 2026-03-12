Ha mi adjuk az első pofont, nem vernek meg minket ennyire

A 22 pontos vereség nem néz ki jól, de összességében még semmi sem veszett el, már ami a továbbjutási reményeket illeti. Egy mondatban így lehetne summázni a csütörtök este a női kosárlabda vb-selejtezőn, Isztambulban történteket.

Varga Aliz, a magyar női kosárlabda-válogatott játékosa. Forrás: MKOSZ

Ez a kosárlabda nem a mi játékunk

Mindenki tisztában volt azzal, hogy a kanadai csapat fizikálisan nagyon erős lesz, éppen ezért ellenük csak olyan teljesítménnyel lehetett volna szoros meccset játszani, amely ezen a délutánon nem volt meg a mieinkben. Ezt támasztja alá Varga Aliz gondolatmenete is. – Kanada teljesen más stílust képviselt, mint a japán csapat.

Képtelenek voltunk ehhez alkalmazkodni. Ami a sok rossz mellett a jó, hogy van egy győzelmünk, így semmi sincs még veszve.

– A pénteki pihenőnapon megpróbáljuk összekapni magunkat, mert az első két mérkőzés akkor is kemény volt a számunkra, ha előzetesen tudtuk, mekkora terhelés vár ránk. Most tényleg fontos lesz, hogy tudjunk pihenni. A meccs azon múlt, hogy Kanada fizikálisan sokkal erősebb csapat volt. Taktikailag egyáltalán nem voltak jobbak. Mindkét csapatnak akadtak kiemelkedő pillanatai, a baj csak az volt, hogy Kanadának több jutott ebből.

Ha egy ilyen mérkőzésen mi adjuk az első pofont, akkor legalább a tekintélyünket megszerezzük.

– Keményebben kell belemenni egy ilyen meccsbe, mert csak így lehet esélyünk.

Dubei Debóra a magyar csapat második legeredményesebb játékosa volt, 11 pontot szerzett. Ő a következőket mondta: – Számítottunk arra, ami történt, ennek ellenére nem volt meg bennünk az a harcosság, amely egy ilyen jellegű meccs megnyeréséhez szükséges. Palánk alatt Kanada sokkal erősebb volt, mint a japán csapat, ennek ellenére nekünk folytatnunk kellett volna azt a játékot, amit az első napon nyújtottunk. Japán ellen megvolt a kellő sebesség, a döntéseink is sikerültek. Sajnálom, hogy Kanada ellen ez nem ment.

Nyilván jó dolog, ha az ember kosarakat szerez, a 11 dobott pont nem rossz, de sokkal jobban örültem volna, ha nem nekem megy, hanem az egész csapatnak.

– Ez egy csapatjáték, itt nem egy-egy ember tud megnyerni mérkőzéseket. Ami az erőkülönbséget illeti, az eltüntethető, de ehhez nagyon sok munka kell. Nincs akkora különbség a két csapat között, mint a mostani 22 pont mutatja ezt. Lehet, hogy Kanada a mumusunk. Fizikálisan a magyar csapat sokat fejlődött, de a nagy baj az volt, hogy a támadójátékunk nem volt eredményes. Nagyon kevés ez a dobott pont. Most ki kell pihenni magunkat, és így készülni Ausztrália ellen.