Verekedős meccs, rossz dobások, nagyon kikaptunk Kanadától

A Japán ellen látott jó játékot nem sikerült megismételni az olimpiai 11. helyezett kanadai csapat ellen Isztambulban. A női kosárlabda vb-selejtező második fordulójában a magyar válogatott 75-53-ra kikapott így a pénteki szünnap előtt egy győzelemmel és egy vereséggel áll a tabellán.

Lantos Gábor
2026. 03. 12. 17:10
A kanadai csapat más szintet képviselt, mint az első nap legyőzött japán válogatott
A kanadai csapat más szintet képviselt, mint az első nap legyőzött japán válogatott Fotó: MKOSZ
Nem sok pihenő jutott a magyar női kosárlabda-válogatottnak azok után, hogy szerdán legyőzte Japánt. Egy nappal később, csütörtökön Kanada ellen kellett folytatni az isztambuli vb-selejtezőt. Kanada az első napon - némi meglepetésre - 71-69-re kikapott a házigazda török csapattól egy olyan meccsen, amelyen a törökök 20 ponttal is vezettek, de nem sokkal a lefújás előtt a kanadai válogatott visszavette az előnyt. A kiélezett végjátékot azonban a hazai pálya sok előnyét élvező török csapat nyerte meg, így a kanadai együttesnek egyszeriben nagyon fontos lett a magyarok elleni összecsapás. Ami amúgy a mieink számára teljesen más jellegű mérkőzést ígért, mint az első napi meccsünk volt. A kanadai együttes elképesztően fizikális kosárlabdát játszik, a játékosok között ott van a Sopron Basketben pattogtató Tara Wallack, de akik a magyar bajnokságot figyelemmel követik, Bridget Careltont is régi ismerősként köszönthetik. A kiváló kosaras még akkor játszott a Győr együttesében, amikor a Rába-parti városban komoly csapat küzdött. Ami a magyarokat illeti: a Japán ellen 35 pontot dobó Juhász Dorka teljesítményét a FIBA, azaz a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség is méltatta. A statisztikabúvárok pedig kikuktatták, hogy Juhász 15 sikeres mezőnykosaránál többet a világbajnoki selejtezők jelenlegi rendszerének bevezetése óta (2022) még egyetlen női játékos sem szerzett. A csütörtöki nap első mérkőzésén Japán sokáig vezetett Ausztrália ellen, de a végén az amúgy már biztosan vb-résztvevő ausztrál csapat 81-71-re nyert. Ezzel a japánok két meccsből két vereséggel kezdték el a tornát. Ezek után következett a nap második meccse, a magyar és az ausztrál csapat összecsapása.

női kosárlabda
A magyar női kosárlabda-válogatott a Kanada elleni mérkőzés előtt

Újabb rossz első negyed a női kosárlabda vb-selejtezőn

Magyar szempontból nem indult jól a meccs, mert Juhász két helyzetét is elhibázta, a másik oldalon a láthatóan feltüzelt kanadai csapat 5-0-al kezdett. Nem sokkal később jobb kedvre derültünk, mert Dubel Debóra hármasával 5-5 lett az állás. Ahogyan az várható volt, a palánk alatt ment a húsdaráló, testközelből nézni ezt roppant fárasztó volt, hát még átélni. 5-5-öt követően sajnos újabb kanadai pontok következtek. Shay Colley - aki szintén játszott Magyarországon - dudaszós duplát dobott, majd egy büntetőt is bevágott. 7-12, nem nézett ki jól ez a meccs. Pedig a kanadai csapat sem tündökölt, szóval lehetett volna keresnivalónk. Ehhez azonban sokkal jobban kellett volna dobniuk a magyaroknak. Ugyan volt egy-két szép villanás (Varga Alíz triplája), de összességében a kanadai csapat uralta a mérkőzést. Shaina Pellington játékát meg akkor lett volna élvezet nézni, ha nem bennünket őrít meg. Az első negyed végén 24-18-ra vezetett a kanadai csapat.

Kevés volt a pont, alacsony volt a színvonal

Igazából dermesztő erőfölényben játszott a kanadai csapat, mintha az egész életüket a konditeremben töltenék. Az egyéni villanások sokat jelentettek, így a második negyed elején Juhász Dorka triplája, amellyel három pontra közelítettük meg a kanadaiakat. 

Juhász Dorkának sokkal nehezebb dolga volt, mint a japánok elleni mérkőzésen

Itt azonban hosszú percekre megállt a tudomány. Juhászt sem lehetett végig a pályán tartani, szerencsére Dubei hármasa beakadt, így 24-24 lett az állás a meccs 14. percében. Ez egyben azt is jelentette, hogy az ellenfél a második negyed első 4 percében egyetlen pontot sem dobott. Nem véletlenül jött a kanadai időkérés. Ez hatott, fél perc alatt kaptunk két triplát, így Völgyi Péternek is reagálnia kellett - újabb időkérés következett. Továbbra is kevés volt a pont, mindkét csapat sokat hibázott, a kanadaiak Pellington teljesítményének köszönhették, hogy a nagyszünetben 36-30-ra vezettek. 

Felpörgött Kanada, rohantunk utánuk

A harmadik negyed elejét nagyon megnyomta a kanadai csapat és ekkor látszott igazán, mennyire más kosárlabát tudnak játszani. Két perc alatt dobtak 9 pontot, mi meg ebben az időszakban kettőt. Kia Nurse triplája a lehető legrosszabbkor esett be, mert ezzel Kanada már 12 pontosra növelte az előnyét. Nem véletlen kellett a magyar szövetségi kapitánynak újra időt kérnie. Úgy tűnt, hogy a magyarok teljesen elkészültek az erejükkel. 

Kanada ellen ezúttal Yvonne Turner sem tudott segíteni

Egyre több lett a pontatlan dobás, egyre többször adtuk el a labdát. A kanadai csapat pedig szép csendesen húzott el és a 28. percben már 16 ponttal vezetett. A harmadik negyedben összesen 10 magyar pont született, ezzel állt szemben a 22 kanadai. A meccs eldőlt, itt már tényleg csak arra kellett vigyázni, hogy senki se sérüljön meg és ne szaladjunk bele egy súlyos, demoralizáló vereségbe.

A negyedik negyed sem hozott megváltást

Juhász Dorkát a negyedik negyed elején már vissza sem hozta a pályára Völgyi Péter, ami azért volt érthető, mert ez a torna még nagyon sokáig tart, s ezt a mérkőzést Juhásszal sem tudta volna megnyerni Magyarország. A kanadai csapat biztos vezetése tudatában nem szaggatta szét magát, a negyedik negyed első két percében nem született egy árva pont sem. A semmittevést a kanadai csapat unta meg, s néhány támadást ponttal befejezve 25 ponttal húzott el. Juhász ekkor tért vissza a padról, sokat azonban ő sem tudott a mieink játékához hozzátenni. A végén pedig már tényleg csak az volt a kérdés, mi lesz a számszerű végeredmény. Picit még örülhettünk a fiatal Josepovits kosarainak, annak azonban nem, hogy ezen a mérkőzésen nem tudtunk komoly ellenállást kifejteni Kanada ellen.

A magyar válogatott elszenvedte első vereségét az isztambuli vb-selejtezőn. A pénteki szünnap a lehető legjobbkor jön a csapatnak, szombaton 12.30-kor pedig az eddig veretlen Ausztrália következik a mieink számára.

Női kosárlabda vb-selejtező, 2. forduló: Magyarország–Ausztrália 53-75 (18-24, 12-12, 10-22, 13-17).

 

 

