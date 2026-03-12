Verekedős meccs, rossz dobások, nagyon kikaptunk Kanadától

Nem sok pihenő jutott a magyar női kosárlabda-válogatottnak azok után, hogy szerdán legyőzte Japánt. Egy nappal később, csütörtökön Kanada ellen kellett folytatni az isztambuli vb-selejtezőt. Kanada az első napon - némi meglepetésre - 71-69-re kikapott a házigazda török csapattól egy olyan meccsen, amelyen a törökök 20 ponttal is vezettek, de nem sokkal a lefújás előtt a kanadai válogatott visszavette az előnyt. A kiélezett végjátékot azonban a hazai pálya sok előnyét élvező török csapat nyerte meg, így a kanadai együttesnek egyszeriben nagyon fontos lett a magyarok elleni összecsapás. Ami amúgy a mieink számára teljesen más jellegű mérkőzést ígért, mint az első napi meccsünk volt. A kanadai együttes elképesztően fizikális kosárlabdát játszik, a játékosok között ott van a Sopron Basketben pattogtató Tara Wallack, de akik a magyar bajnokságot figyelemmel követik, Bridget Careltont is régi ismerősként köszönthetik. A kiváló kosaras még akkor játszott a Győr együttesében, amikor a Rába-parti városban komoly csapat küzdött. Ami a magyarokat illeti: a Japán ellen 35 pontot dobó Juhász Dorka teljesítményét a FIBA, azaz a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség is méltatta. A statisztikabúvárok pedig kikuktatták, hogy Juhász 15 sikeres mezőnykosaránál többet a világbajnoki selejtezők jelenlegi rendszerének bevezetése óta (2022) még egyetlen női játékos sem szerzett. A csütörtöki nap első mérkőzésén Japán sokáig vezetett Ausztrália ellen, de a végén az amúgy már biztosan vb-résztvevő ausztrál csapat 81-71-re nyert. Ezzel a japánok két meccsből két vereséggel kezdték el a tornát. Ezek után következett a nap második meccse, a magyar és az ausztrál csapat összecsapása.

A magyar női kosárlabda-válogatott a Kanada elleni mérkőzés előtt - Fotó: MKOSZ

Újabb rossz első negyed a női kosárlabda vb-selejtezőn

Magyar szempontból nem indult jól a meccs, mert Juhász két helyzetét is elhibázta, a másik oldalon a láthatóan feltüzelt kanadai csapat 5-0-al kezdett. Nem sokkal később jobb kedvre derültünk, mert Dubel Debóra hármasával 5-5 lett az állás. Ahogyan az várható volt, a palánk alatt ment a húsdaráló, testközelből nézni ezt roppant fárasztó volt, hát még átélni. 5-5-öt követően sajnos újabb kanadai pontok következtek. Shay Colley - aki szintén játszott Magyarországon - dudaszós duplát dobott, majd egy büntetőt is bevágott. 7-12, nem nézett ki jól ez a meccs. Pedig a kanadai csapat sem tündökölt, szóval lehetett volna keresnivalónk. Ehhez azonban sokkal jobban kellett volna dobniuk a magyaroknak. Ugyan volt egy-két szép villanás (Varga Alíz triplája), de összességében a kanadai csapat uralta a mérkőzést. Shaina Pellington játékát meg akkor lett volna élvezet nézni, ha nem bennünket őrít meg. Az első negyed végén 24-18-ra vezetett a kanadai csapat.