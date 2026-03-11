Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik

Embertelen küzdelemben nyertünk Japán ellen, nagy lépést tettünk a vb-részvétel felé

Szenzációs győzelemmel kezdett Isztambulban a magyar női kosárlabda-válogatott, amely 77-65-re nyert Japán ellen, és ezzel a győzelemmel nagy lépést tett a szeptemberi vb-részvétel felé. A nagy diadal után Lelik Réka és a szövetségi kapitány, Völgyi Péter nyilatkozott a női kosárlabda vb-selejtező helyszínén.

2026. 03. 11. 18:27
– Ezt a győzelmet most már tényleg senki és semmi nem veheti el tőlünk – ez volt az első mondata Lelik Rékának azok után, hogy a magyar női kosárlabda-válogatott fantasztikus teljesítményt nyújtva 77-65-re legyőzte Japánt Isztambulban a női kosárlabda vb-selejtező első fordulójában. A DVTK játékosa így folytatta: – Tényleg le a kalappal mindenki előtt, mert az egész csapat óriásit küzdött. Kihasználtuk a magassági fölényünket, mindent beleadtunk. Nyilván voltak hibák a játékunkban, nem tudtuk negyven percen át a tökéletest nyújtani, de ez most belefért. Juhász Dorka extraklasszis teljesítményt nyújtott, jó lenne, ha minden meccsen lenne valaki, aki képes hasonló produkcióra. Ne feledjük, hogy ez az első meccs volt, lesz még négy, nagyon kemény napok elé nézünk, minden mérkőzésen meg kell találnunk azt az embert, aki képes lesz győzelemre vezetni bennünket. 

Nyugodt volt a magyar női kosárlabda-válogatott

Lelik Réka arról is beszélt, hogyan várták a japánok elleni mérkőzést. – Személy szerint nem izgultam, inkább izgatott voltam. Aztán ahogy elkezdődött a meccs, nagyon megnyugodtam. 

Ki merem mondani, soha nem éreztem még akkora nyugalmat, mint a kezdés után, s ez akkor is így volt, ha az első negyedben akadtak nehézségeink a japánok ellen.

Jöttek ezerrel, de egy pillanatig nem éreztem, hogy ebből bajunk lehet. Boldog vagyok, mert a jó tornakezdés nagyon fontos, ami ennek a válogatottnak eddig nem volt az erőssége. Viszont ez a győzelem tényleg hatalmas lendületet adhat a folytatásra.

Egy negyed kellett ahhoz, hogy kiismerjük Japánt

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Völgyi Péter is elégedetten beszélt a japánok legyőzése után. – Korábban a korosztályos világbajnokságokon sokszor játszottunk már Japán ellen. Mindig másképp tudtunk rájuk felkészülni. Volt olyan, hogy egy nap állt a rendelkezésre, most viszont majdnem egy hétig rájuk fókuszálhattunk. Arra jöttem rá, hogy teljesen mindegy, mit teszünk előtte, kell egy negyed, amíg ehhez a játékstílushoz alkalmazkodni tudunk. Ezt láttuk most Isztambulban. A japánok legyőzése most azért is sikerülhetett, mert nagyon gyorsan tudtunk rájuk reagálni. Ugyan megpróbáltak új elemeket bevetni ellenünk, de erre is jól reagáltunk. A második negyedtől a mi akaratunk érvényesült. Nagyon büszke vagyok a csapatra, óriási akarattal, nagy elánnal, helyenként okosan is játszottunk. 

Völgyi Péter szerint ez a győzelem a későbbiekben még nagyon sokat érhet. – Tudtuk, hogyha nyerünk, az az egész torna alaphangját megadhatja. Innentől kezdve egy győzelem mindenképpen kell még, de az is lehet, hogy kettő, és akkor 28 év szünet után ott lehetünk a női kosárlabda-világbajnokságon. 

Már a torna előtt azt mondtam, hogy nincs olyan ellenfél, akit ne tudnánk legyőzni, ha jól játszunk. De az is igaz, hogy nincs olyan ellenfél, amelytől ne tudnánk kikapni, ha nem játszunk jól.

Ez nagyon kemény hét lesz, de reálisan arról kell beszélni, hogy mind fizikálisan, mind fejben nagyon megerőltető mindez a csapat számára. Fontos lesz, hogy a sérüléseket el tudjuk kerülni. Juhász Dorka mai harmincöt pontja önmagáért beszél, de a csapat erejét az mutatta meg, hogy a védekezésben mennyire jól tudtunk dolgozni. Juhászt nem tudták megfogni, ez örömmel töltött el. Pláne úgy, hogy vele két közös edzésünk volt.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya kitért arra, hogy ez a torna rendkívül megerőltető minden csapat számára. – Vannak olyan játékosok, akik öt nappal ezelőtt még a klubjukban meccset játszottak, most pedig itt küzdenek. Egy napjuk volt pihenni, ez azért embertelen. Ezért lesz fontos a csapaton belüli rotáció megfelelő alkalmazása és a ma kevesebbet játszó emberek csatába küldése. 

A magyar női kosárlabda-válogatott csütörtökön 15.30-tól Kanada ellen lép pályára az isztambuli vb-selejtezőtorna második fordulójában.

 

