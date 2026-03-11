Embertelen küzdelemben nyertünk Japán ellen, nagy lépést tettünk a vb-részvétel felé

– Ezt a győzelmet most már tényleg senki és semmi nem veheti el tőlünk – ez volt az első mondata Lelik Rékának azok után, hogy a magyar női kosárlabda-válogatott fantasztikus teljesítményt nyújtva 77-65-re legyőzte Japánt Isztambulban a női kosárlabda vb-selejtező első fordulójában. A DVTK játékosa így folytatta: – Tényleg le a kalappal mindenki előtt, mert az egész csapat óriásit küzdött. Kihasználtuk a magassági fölényünket, mindent beleadtunk. Nyilván voltak hibák a játékunkban, nem tudtuk negyven percen át a tökéletest nyújtani, de ez most belefért. Juhász Dorka extraklasszis teljesítményt nyújtott, jó lenne, ha minden meccsen lenne valaki, aki képes hasonló produkcióra. Ne feledjük, hogy ez az első meccs volt, lesz még négy, nagyon kemény napok elé nézünk, minden mérkőzésen meg kell találnunk azt az embert, aki képes lesz győzelemre vezetni bennünket.

Lelik Réka, a női kosárlabda-válogatott játékosa a japánok elleni vb-selejtezőn FOTÓ: MKOSZ

Nyugodt volt a magyar női kosárlabda-válogatott

Lelik Réka arról is beszélt, hogyan várták a japánok elleni mérkőzést. – Személy szerint nem izgultam, inkább izgatott voltam. Aztán ahogy elkezdődött a meccs, nagyon megnyugodtam.

Ki merem mondani, soha nem éreztem még akkora nyugalmat, mint a kezdés után, s ez akkor is így volt, ha az első negyedben akadtak nehézségeink a japánok ellen.

Jöttek ezerrel, de egy pillanatig nem éreztem, hogy ebből bajunk lehet. Boldog vagyok, mert a jó tornakezdés nagyon fontos, ami ennek a válogatottnak eddig nem volt az erőssége. Viszont ez a győzelem tényleg hatalmas lendületet adhat a folytatásra.

Egy negyed kellett ahhoz, hogy kiismerjük Japánt

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Völgyi Péter is elégedetten beszélt a japánok legyőzése után. – Korábban a korosztályos világbajnokságokon sokszor játszottunk már Japán ellen. Mindig másképp tudtunk rájuk felkészülni. Volt olyan, hogy egy nap állt a rendelkezésre, most viszont majdnem egy hétig rájuk fókuszálhattunk. Arra jöttem rá, hogy teljesen mindegy, mit teszünk előtte, kell egy negyed, amíg ehhez a játékstílushoz alkalmazkodni tudunk. Ezt láttuk most Isztambulban. A japánok legyőzése most azért is sikerülhetett, mert nagyon gyorsan tudtunk rájuk reagálni. Ugyan megpróbáltak új elemeket bevetni ellenünk, de erre is jól reagáltunk. A második negyedtől a mi akaratunk érvényesült. Nagyon büszke vagyok a csapatra, óriási akarattal, nagy elánnal, helyenként okosan is játszottunk.