Japán legyőzéséhez Juhász Dorka világklasszis teljesítménye is kellett

A 35 pontot dobó Juhász Dorka szenzációs teljesítményének köszönhetően vertük meg az előzetesen esélyesebbnek tartott Japánt Isztambulban. A magyar válogatott remek győzelemmel kezdte meg a női kosárlabda vb-selejtezőt, s tett egy lépést az őszi világbajnoki részvétel felé.

Lantos Gábor
2026. 03. 11. 17:07
Juhász Dorka vezérletével elképesztőt küzdött a magyar válogatott Japán ellen
Szerdán Isztambulban megkezdődött az a hat csapatot felvonultató női kosárlabdatorna, amelyről Ausztrália mellett még három csapat jut majd el az idén szeptemberben, Berlinben rendezendő világbajnokságra. A magyar női kosárlabda-válogatott a nap második összecsapásán mutatkozott be, az ellenfél Japán volt. Az ázsiaiakkal szemben a legutóbbi találkozás kellemes emlékeket ébreszthetett, mert két évvel ezelőtt a soproni olimpiai selejtezőn 81-75-re győztünk ellenük. Ezenkívül összesen egyszer játszottunk velük, az 1998-as németországi világbajnokságon 108-82-re kaptunk ki az ázsiai csapattól, amely rendkívül kellemetlen stílusban kosárlabdázik. Bár nincsenek nagyon magas embereik, de a távoli dobásokat remekül értékesítik. Ugyanakkor a japán csapat kerete alapos változáson esett át. A két évvel ezelőtti, soproni összecsapáshoz képest hét helyen is változtattak. Ami a mieinket illeti: Völgyi Péter tizenkettes keretében a Juhász Dorka, Kiss Virág, Lelik Réka hármasra várt a legtöbb feladat, azaz, ha ez a három játékos jól játszik, nagy baj nem érhette a magyarokat a női kosárlabda vb-selejtezőn.

A női kosárlabda vb-selejtezőn a magyarok is elkezdték szereplésüket
A női kosárlabda vb-selejtezőn a magyarok is elkezdték szereplésüket Fotó: FIBA

Rossz kezdés Japán ellen a női kosárlabda vb-selejtezőn

Lelik Réka duplájával a magyarok szereztek vezetést, de azonnal jött a japánok válasza: Hirasita triplájával már az ázsiai csapat vezetett. Kokoro is távolról volt eredményes, pillanatok alatt 2-6 lett az állás. Előbb Juhász majd Dubei dobott kosarat, 6-6 után pedig Juhász triplájával vettük vissza a vezetést. A japánok egy pillanatra sem adták fel a távoli dobásokat, egészen elképesztő volt, ahogy céloztak. Játszi könnyedséggel dobtak szét bennünket kintről, és egy perc alatt állították vissza az ötpontos különbséget. Ekkor Juhász Dorka volt az egyetlen játékos, aki lépést tudott tartani az ellenféllel. 

Öt perc elteltével Völgyi Péternek muszáj volt időt kérnie, mert valamivel meg kellett fogni a teljesen más sebességi fokozaton játszó japán csapatot, amely 19-11-re vezetett. Az, hogy a triplaesővel nem tudtunk mit kezdeni, fájó volt, de az is, hogy a kis emberek indulósebessége sokkal gyorsabb volt, mint a miénk. Az időkérés után két magyar támadást is elrontottunk, előbb Juhász hibázott ziccert, majd Kiss Virág szorult ki a palánk alól. A 38 éves honosított Yvonne Turner betörése végre magyar pontot eredményezett, nem is egyet, hármat, majd még kettőt. 17-19, újra közelebb jöttünk tehát, de a vezetést nem sikerült átvenni. A japánok átvészelték a számukra rosszabbul alakuló két percet, újabb tripla esett be a magyar kosárba.

Török Ágnes dob a japánok ellen a vb-selejtező első mérkőzésén
Török Ágnes dob a japánok ellen a vb-selejtező első mérkőzésén Fotó: MKOSZ

Szerencsére mi is képesek voltunk hasonlóra: az első negyedet Dombai Réka sikeres hármasa zárta le, így tíz perc után 24-20-ra vezetett Japán. 

Nagy magyar javulás a második negyedben

A második negyed első percében nem esett kosár, majd Dombai duplája hozta közelebb a magyarokat a japánokhoz. Védekezésben igyekeztünk minél távolabb szorítani az ellenfelet a magyar palánktól, és ekkor ez a taktika jól működött. A japán csapat elbizonytalanodott, többször járt le a támadóideje. A 14. percben Juhász kosarával 24-24 lett az állás, azaz az ellenfél a második negyedben még nem dobott pontot. Várható volt, hogy ez nem marad így, nem is lehetett megúszni az újabb triplát. Pedig 24-24-nél három magyar támadás is jött, amelyből kosár eshetett volna. Nem esett, így Nanako hármasával megint az ellenfél vezetett. Nem sokáig. Juhász Dorka, aki egymaga vette hátára a csapatot, a sarokból talált be és 28-27-re már a magyarok vezettek. Erre jött egy Lelik-tripla, miközben a japánok szinte mindenhonnan próbáltak kosarat szerezni. 33-27-es magyar vezetésnél az ázsiaiak időt kértek. Ebben a negyedben nyolc perc alatt 13 pontot dobtunk és csak hetet kaptunk.

Aho Nina, a magyar csapat irányítója
Aho Nina, a magyar csapat irányítója Fotó: MKOSZ

Ami ennél sokkal fontosabb volt, hogy a védekezésünk nagyot javult és ezzel bizonytalanítottuk el a japán csapatot. Már csak a nagyszünetig hátralévő két percet kellett ügyesen menedzselni. Ez viszonylag jól sikerült, így az első félidőt követően Magyarország 36-31-re vezetett. A kezdeti nehézségeket jól vészelte át a csapat, Juhász egy félidő alatt 16 pontig jutott, amikor pedig a japánok nem tudtak bennünket leindítani, a védekezésünkkel megfogtuk őket.

Folytatódott a Juhász-show

A Juhász-show a második félidő elején is folytatódott. A Galatasaray légiósa két duplát szerzett, de a japánok két triplával feleltek. Megint szoros lett a csata, a hárompontos előny itt nem sokat jelentett. Ugyanakkor nagyon jó lett volna, ha a tényleg klasszisteljesítményt nyújtó Juhász Dorka mellé más is felnő, mert ezt végig szinte lehetetlenség volt bírni. Egyelőre azonban nem kellett aggódni, mert Juhász mindent bedobott. A 24. percben 43-37 volt az állás, azaz visszaállítottuk a hatpontos előnyt. 

Amikor Juhász Dorka a kispadon ült (néha neki is kellett pihenni), jött Lelik Réka és Yvonne Turner. Az ő kosaraikkal növeltük az előnyt, és a 26. percben már 53-39-re vezettünk. A japánok semmit sem tudtak velünk kezdeni, olykor felelőtlenül dobálták el a labdákat. 

Lelik Réka fontos pontokat szerzett Japán ellen
Lelik Réka fontos pontokat szerzett Japán ellen Fotó: MKOSZ

Juhász Dorka távollétében sem történt változás, jöttek a magyar pontok és az utolsó negyed előtt a mieink 59-47-re vezettek. A negyedik negyedre nem maradt más feladat, mint ezt az előnyt megőrizni. Vagyis legalább egy pontot belőle.

A japán csapat nem adta fel. Előbb tíz ponton belülre került, majd a 34. percben hat pontra közelítette meg a magyarokat. Szerencsére Juhász Dorka szíve a helyén volt, meg a keze is. Négy és fél perccel a vége előtt hét ponttal vezettünk. A csupaszív Yvonne Turner a lehető legjobbkor szerzett magyar kosarat, mert innen már a japánok nem tudtak visszajönni. A végén nagyon örült minden magyar játékos, s joggal tette ezt, mert a csapat legyőzte a világranglistán előtte álló és előzetesen esélyesebbnek gondolt ellenfelét.

Ezzel a győzelemmel a magyar válogatott tett egy lépést a szeptemberi berlini világbajnoki részvétel felé, s a siker kellő önbizalmat is adhat a nagyon kemény folytatásra. A magyarok csütörtökön 15.30-kor Kanada ellen folytatják az isztambuli selejtezőtornát. 

Női kosárlabda vb-selejtező, 1. forduló: Magyarország–Japán 77-65  (20-24, 16-7, 26-13, 18-18).

 

