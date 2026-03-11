Japán legyőzéséhez Juhász Dorka világklasszis teljesítménye is kellett

Szerdán Isztambulban megkezdődött az a hat csapatot felvonultató női kosárlabdatorna, amelyről Ausztrália mellett még három csapat jut majd el az idén szeptemberben, Berlinben rendezendő világbajnokságra. A magyar női kosárlabda-válogatott a nap második összecsapásán mutatkozott be, az ellenfél Japán volt. Az ázsiaiakkal szemben a legutóbbi találkozás kellemes emlékeket ébreszthetett, mert két évvel ezelőtt a soproni olimpiai selejtezőn 81-75-re győztünk ellenük. Ezenkívül összesen egyszer játszottunk velük, az 1998-as németországi világbajnokságon 108-82-re kaptunk ki az ázsiai csapattól, amely rendkívül kellemetlen stílusban kosárlabdázik. Bár nincsenek nagyon magas embereik, de a távoli dobásokat remekül értékesítik. Ugyanakkor a japán csapat kerete alapos változáson esett át. A két évvel ezelőtti, soproni összecsapáshoz képest hét helyen is változtattak. Ami a mieinket illeti: Völgyi Péter tizenkettes keretében a Juhász Dorka, Kiss Virág, Lelik Réka hármasra várt a legtöbb feladat, azaz, ha ez a három játékos jól játszik, nagy baj nem érhette a magyarokat a női kosárlabda vb-selejtezőn.

A női kosárlabda vb-selejtezőn a magyarok is elkezdték szereplésüket Fotó: FIBA

Rossz kezdés Japán ellen a női kosárlabda vb-selejtezőn

Lelik Réka duplájával a magyarok szereztek vezetést, de azonnal jött a japánok válasza: Hirasita triplájával már az ázsiai csapat vezetett. Kokoro is távolról volt eredményes, pillanatok alatt 2-6 lett az állás. Előbb Juhász majd Dubei dobott kosarat, 6-6 után pedig Juhász triplájával vettük vissza a vezetést. A japánok egy pillanatra sem adták fel a távoli dobásokat, egészen elképesztő volt, ahogy céloztak. Játszi könnyedséggel dobtak szét bennünket kintről, és egy perc alatt állították vissza az ötpontos különbséget. Ekkor Juhász Dorka volt az egyetlen játékos, aki lépést tudott tartani az ellenféllel.

Öt perc elteltével Völgyi Péternek muszáj volt időt kérnie, mert valamivel meg kellett fogni a teljesen más sebességi fokozaton játszó japán csapatot, amely 19-11-re vezetett. Az, hogy a triplaesővel nem tudtunk mit kezdeni, fájó volt, de az is, hogy a kis emberek indulósebessége sokkal gyorsabb volt, mint a miénk. Az időkérés után két magyar támadást is elrontottunk, előbb Juhász hibázott ziccert, majd Kiss Virág szorult ki a palánk alól. A 38 éves honosított Yvonne Turner betörése végre magyar pontot eredményezett, nem is egyet, hármat, majd még kettőt. 17-19, újra közelebb jöttünk tehát, de a vezetést nem sikerült átvenni. A japánok átvészelték a számukra rosszabbul alakuló két percet, újabb tripla esett be a magyar kosárba.